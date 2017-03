5€ de descuento en Esdemarca.com

(No Ratings Yet)

Nunca había recurrido a outlets online para la compra de ropa. A decir verdad, tenía suficiente con Amazon.es, o tiendas especializadas que ofrecen venta vía web. Sin embargo, después del Joma Pirineos, descubrí Es de Marca, un proyecto propiedad de la empresa Fusion Lab ubicada Gavà (Barcelona).

Funciona un poco como BuyVIP o Privalia, pero con la diferencia que las ofertas o saldos publicados, no caducan en un tiempo determinado, sino cuando se agotan las existencias. El catálogo es amplio, ofreciendo ropa, calzado, relojes o complementos, pero siempre centrados en marcas reconocidas. Los encuentro bastante similares a Zalando, Sprinter o Deporvillage.

Los descuentos varían desde un sencillo 5%, hasta un goloso 85% sobre los precios de tarifa de la marca, a los que habrá que sumar 2,95€ de gastos de envío. En mi caso, el Joma Pirineo, pasó de unos oficiales 63,90€ a 32,94€. En ambos casos, incluyendo IVA y portes incluidos. Esto es, aproximadamente un 49% de descuento, que no está nada mal. Máxime teniendo en cuenta que para muchos consumidores la marca es algo importante.

Me cobraron 2,95€ de gastos de envío, que fue entregado por ASM. Me llegó el pedido, solamente 4 días laborables después de cursarlo, lo que está muy bien. Curiosamente en la web, indica que son 3,95€. En todo caso, a partir de 60€ de compra, éstos son gratuitos.

Los productos, se pueden devolver si no nos gustan, o no nos quedan bien. En ese caso, los gastos de envío correrán por nuestra cuenta. No obstante, si el producto llegara defectuoso, el retorno sería completamente gratuito.

