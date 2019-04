Eludiendo el oportunismo de muchas editoriales que intentan aprovecharse de la ilusión de los autores (La trampa de publicar tu propio libro); he decidido ahorrarme los más de 1.000€ que me pedían por editar en formato papel mi A contrarreloj: Paul Davis, primera temporada.

Si bien los aludidos se justificaban diciendo que con que vendiera 100 unidades ya recuperaba la inversión, debo decir que haciéndolo por mi cuenta, amortiza la inversión económica sin vender un sólo libro. Mientras que pretendían cobrarme por la creación de la portada, por la revisión del texto, por la maquetación y el formato, por la distribución, en incluso por la gestión del ISBN, con Amazon, he tenido todo esto sin desembolsar un euro.

Claro que me he tenido que buscar la vida para hacer yo mismo todo el proceso, ha sido laborioso, largo, pero no puedo decir que difícil.

A contrarreloj. La saga del éxito está disponible finalmente en formato papel para todos aquellos que prefieran los libros físicos, para los que gusten de conservar los volúmenes en su biblioteca, o para aquellos que quieran regalar algo diferente.

Efectivamente el formato electrónico o ebook sigue disponible.

La parte que me falta es la de promoción. Me encantaría que “A contrarreloj. Paul Davis”, fuera conocido, que se leyese, pero sobre todo, que guste. Para eso no puedo hacer más que darlo a conocer, por lo que agradezco vuestro apoyo y vuestra ayuda.