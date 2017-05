(No Ratings Yet)

Después de que escribiera valores nutricionales en las conservas de pescado, donde vimos las conservas de pescado más comunes, y su información nutricional, el siguiente paso, estaba claro: ¿qué salsa sería la mejor? ¿En aceite? ¿En escabeche? ¿En tomate? ¿Alguna combinación de ellas?

La comparativa la haré con las sardinillas, aunque será extrapolable a la caballa, o el atún. Una vez más, lo haré sobre la marca Hacendado de Mercadona, que son las que suelo consumir habitualmente, por ser donde suelo realizar la compra, y además por su calidad. No en vano, está producidas por Grupo Gil Comes (Francisco Gil Comes), los que comercializan estos productos también bajo su marca propia: El Menú.

Las conservas de pescado, son precisamente eso. Pescado, que una vez limpiado y cocido, se conserva en algún tipo de fluido o salsa.

Las variantes básicas son en aceite de oliva, en aceite de girasol, en escabeche, y en tomate. De ellas hay derivados como las picantonas que sería similares a las con tomate, en aceite de girasol al limón o en aceite de girasol picantes, que como su nombre indica vendría a ser aceite de girasol condimentado, o en aceite de oliva bajas en sal, que son aceite de oliva, pero con menos sal añadida.

El veredicto, no es tan claro en esta situación, porque la información nutricional, incluye no sólo las sardinillas, sino también su salsa. Es decir, consideran que no solamente ingeriremos el contenido escurrido. En mi caso, cuando son en tomate, mis predilectas como ya sabéis, mojo pan hasta terminar con toda la salsa. En cambio en escabeche, solamente unto dos o tres trozos, y en aceite, sólo uno o ninguno. Pero para igualar la comparativa, deberemos atenernos, a que nos comeremos el contenido íntegro de la lata.

En aceite, tendremos menos azúcares que en escabeche o en tomate (0g), por contra, la cantidad de grasas, aumentará notablemente, debido a su contenido en aceite, pero cabe recordar que son grasas “buenas” (insaturadas), ricas en Omega-3.

En escabeche, es como menos grasas consumiremos, seguidas de en tomate. Por último, en tomate es donde menor ingesta de sal y por tanto de sodio obtendremos. Sólo superadas por las en aceite de oliva bajas en sal, y las ahumadas en aceite de girasol, una variedad que aunque se ofrece con la marca El Menú, no lo hace como Hacendado.

Sorprendentemente, no se ofrecen al natural, es decir, sin salsa alguna, salvo el agua resultante de su cocción, cosa que sí que ocurre con el atún claro, y de la que desconozco el motivo.

No olvidéis de poner en práctica su consumo, donde os podréis iniciar fácilmente con mi receta de bocadillo de sardina.