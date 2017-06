votes, average:out of 5)

He instalado en mi Qtek S200 el Windows Mobile 6 (WM6), desde la actualización de Franlov.

Con respecto a Windows Mobile, la versión 6, se nota algo más suelta que la 5, pensaba que era debido a la reinstalción limpia, pero según he leido en algunos sitios, ésta es algo más eficiente. No es que sea mucho más veloz, pero algo se nota.

Además el overclock dinámico (CPU Scaler) del BatteryStatus, que en función de la carga de procesador OMAP 850, es capaz de cambiar la velocidad de ejecución, hace que todo vaya más suave. Más velocidad cuando hace falta, y menos cuando no es necesaria para ahorrar batería.

Sobre el consumo de memoria, es similar en WM6 que en WM5, en mi caso no hay ni 1 Mb. de diferencia. A cambio de estos cientos de Kb., tenemos actualizaciones en el kernel del sistema, y muchos otros programas, entre ellos Office Mobile 2007 (6.1),

Entre otras cosas, y aprovechando el necesario hard reset, he procedido a hacer limpieza, y actualización de los programas que usaba. Así, he reemplazado el vBar por el nuevo BatteryStatus Today Plugin (aunque probé también pBar y HTC Task Manager); sustituí el TCPMP (The Core Media Player Pocket) por su respectiva versión comercial actualizada, el CorePlayer

Esta es la selección de software para Pocket PC con la que me he quedado actualmente:

– BatteryStatus 1.04 Extended.

– Command Shell 1.0.

– CorePlayer 1.1.1.

– Foxit PDF Reader Mobile 1.0.

– Opera Mobile 8.65.

– Pocket RAR 3.71.

– PocketClive 2B.

– PocketCultMAME 0.4.

– PocketMusic Player Bundle 5.0.

– pRSS Reader 1.3.4.

– Task Manager 2.7.

– Tetris 1.0.

– Total Commander 2.5 Beta 3.

– XnView Pocker 1.40.