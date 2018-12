Continuamos con las pruebas y entrevistas de las marcas de relojes españolas. Aëroluft es una marca fundada en 2017 por unos apasionados de la aviación, de ahí que su consigna sea la de We are pilots. Have a nice flight.

El mundo de la aeronáutica, al igual que el de los gentlemen drivers, para mi representan la combinación perfecta entre avances técnicos y coraje. Los precursores del mundo del motor y la aviación actuales, de los que a pesar de los más de cincuenta años transcurridos, todavía perduran en forma de objetos como las gafas de piloto, los encendedores Zippo y por supuesto los relojes.

Desde la reseña de Casio DW-5600BB que no probaba ningún nuevo modelo, y ya era hora de solucionarlo.







Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 46mm de diámetro sin contar la corona (52mm con la corona). 13mm de altura Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco con subesferas del mismo color Bisel Acero inoxidable fijo Cristal Mineral endurecido Lumen Superluminova Trasera Acero inoxidable 316L roscada Correa Piel de vacuno 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Mecanismo Seiko-Epson VX9P Complicaciones Parada de segundero Prestaciones 3 años de duración de pila. +/- 20 segundos/mes Origen España, Asia Garantía 2 años PVP 99€ Distribuidor Aëroluft Watch Company

Presentación

Según explica su fundador, Víctor Berrondo, la historia de Aëroluft Watch Company nos traslada hasta 1985. Fallece su abuelo, y encuentra una caja con objetos personales de su abuelo. Berrondo, que siempre se había sentido atraído por la relojería, decide que en un futuro, le gustaría fabricar sus propios relojes militares. En efecto el reloj en cuestión era un Omega que Víctor se encargó de restaurar.

Estaba sin usar, y no era un reloj de dotación, pero sentó las bases de lo que luego sería Aëroluft. De hecho el propio fundador, reconoce su admiración por marcas legendarias como Zenith, IWC, Breitling, Hanhart, Stowa, Laco, Pierce, Hamilton, Denco, Buren, Doxa, Grana, Askania, Alpina, Dogma, Revue, Helios, Junghans, Minerva, Cyma, Silvana, Wempe y Helbros; así que no nos extrañará ver elementos comunes o con cierto parecido, empezando por el packaging.

Los Aëroluft Type 1, se presentan en una cajita de color negro que nos sorprende por su tamaño. Es más pequeña de lo habitual, y no da la impresión que vaya a contener un reloj.







Al abrirla nos llevamos una impresión agradable, el interior de color negro, hace destacar la esfera en color blanco del reloj.







No encontramos ningún tipo de documentación. Personalmente me habría gustado una tarjetita con unas breves lineas sobre Oswald Boelcke como se menciona en la web, o incluso sobre la fuente de inspiración del abuelo de Víctor. Algo que nos indicara que estamos ante una creación especial.

Un buen detalle es que el reloj me llegó con un protector en la corona y el mecanismo parado. Así en Aëroluft se aseguran que el reloj llegue a su destino con la pila en las mejores condiciones posibles.

Diseño y construcción

Como su nombre indica, el Type 1 Oswald Boelcke rinde tributo a Oswald Boelcke. Uno de los grandes aviadores de la Primera Guerra mundial, y al que muchos consideran como el padre de la Fuerza Aérea Alemana (Luftstreitkräfte), precursora de la Luftwaffe. Además de sus cuarenta victorias confirmadas, su capacidad estratégica le llevó a formalizar diferentes estrategias del combate aéreo como el Dog Fight.

Este Aëroluft Type 1 Oswald Boelcke sigue las directrices de diseño de los relojes de vuelo o aviador (Flieger) de tipo A, tipo 1 o A-Uhr. Es decir relojes que se caracterizan por tener un tamaño generoso, números arábigos, y un triángulo señalando las 12.

Los relojes de aviador son exitosos, la prueba es que cada marca de relojes que nos venga a la cabeza tendrá algún modelo de este estilo. Tienen un diseño retro cautivador, y además resultan ser muy legibles y prácticos. Sin embargo todo ello hace que innovar sea complicado. En Aëroluft lo han hecho con una original esfera blanca, e incorporando una maquinaria multifunción. Así han logrado una pieza que aunque tiene mucho en común con el Aviador de IWC Schaffhausen, también cuenta con sus aportes.

De momento la marca española cuenta solamente con el modelo Type 1 que se ofrece en diferentes variantes de acabado de caja, color de esfera y correa. Ocho modelos de entrada, que podemos resumir así:

– Type 1 Manfred von Richthofen: Referencia 11001. Esfera, caja y correa de color negro. Numerales en verde. Como no podía ser de otro modo, está dedicada al Barón Rojo (Manfred Freiherr von Richthofen).

– Type 1 Werner Voss: Referencia 11002. Esfera marrón, numerales verdes, caja negra y correa verde.

– Type 1 Oswald Boelcke: Referencia 11003. Esfera blanca, numerales negros, caja y correa negras. El protagonista de este artículo.

– Type 1 Max Immelmann: Referencia 11004. Esfera azul marino, numerales blancos, caja y correa negras.

– Type 1 Francesco Baracca: Referencia 11005. Esfera negra, numerales verdes, caja plateada, correa marrón.

– Type 1 Eddie Rickenbacker: Referencia 11006. Esfera marrón, numerales verdes, caja plateada, correa verde.

– Type 1 Billy Bishop: Referencia 11007. Esfera blanca, numerales negros, caja plateada, correa verde.

– Type 1 Georges Guynemer: Referencia 11008. Esfera azul, numerales blancos, caja plateada, correa negra.

Son relojes de generosas dimensiones (46mm de diámetro), y que aumentan notablemente con la generosa corona tipo cebolla de 8mm de ancho. Su legibilidad es estupenda gracias al concepto de reloj de piloto, en donde lo que primaba era precisamente eso. La esfera en color blanco con los marcadores y los numerales en blanco es muy diáfana y elegante. La caja es de acero inoxidable 316L, y chapada en negro, dándole un aire táctico muy interesante. Aëroluft no declara el peso del Type 1, según mis mediciones, éste ronda los 95g, un reloj ideal para los que como a mi, nos gusta sentir un cierto peso en la muñeca.







La esfera cuenta con un par de indicaciones propia de la marca, Made for High Flyers y Have a nice flight. Aprovechando las dos subesferas a las 12 (día de la semana); y a las 6 (día del mes), ayudan a equilibrar el conjunto. La estética es subjetiva, quizás elevando la primera inscripción 1mm, ambas consignas habrían mantenido la misma preponderancia.

Las manecillas muy gruesas en color blanco y con el contorno en negro, tienen un contraste idóneo en cualquier tipo de ambiente. Llevan SuperLuminova aplicado y el funcionamiento es más que bueno. Es el mismo juego de agujas para todas las variantes, y me preocupaba un poco que el segundero en color blanco no destacase lo suficiente. No es el caso, e incluso en ese color, no nos cuesta de localizar.







El cristal es vidrio mineral con un tratamiento de endurecimiento. Su forma es bastante abombada, con efecto de lente. En Aëroluft han preferido ser fieles a los relojes de aviador de la época, que aunque solían montar un cristal de plexiglás, era también bombé. Hubiera preferido uno más plano, menos estético tal vez, pero más funcional en diferentes ángulos de visión.







La correa es de piel de vacuno en color negro. Frontalmente mantiene el color negro para todos los elementos, las costuras, los remaches y la hebilla. Es la combinación perfecta para una caja IP en color negro. En la parte interna va firmada por la marca. La hebilla es de metal, de gran tamaño y muy sólida.







Otro detalle a mencionar es que la longitud de la correa es enorme. Por grande que sea tu muñeca este reloj te valdrá. Pero a diferencia del Unyber UN-04, tiene orificios de sobra, así que se ajusta incluso a muñecas pequeñas.

La trasera es de buena calidad, fabricada también con acero quirúrgico (316L) y roscada. Tiene la información básica necesaria y con espacio suficiente para incorporar un avión bimotor en la parte central.







Aunque en la web no se menciona, el reloj es estanco hasta 5 ATM, es decir resistencia al agua de hasta 50M, lo que nos permitirá incluso nadar con él si fuera necesario. Digo si fuera necesario, porque ya sabéis que las correas de cuero auténtico no se llevan demasiado bien con el agua.

Módulo

Ya hemos visto que este Type 1 es un reloj multifunción. Nos permite tener una estética cronográfica, pero a mejor precio. Monta una maquinaria Seiko-Epson VX9P, que es sencilla, fiable y precisa. No se puede pedir más a un reloj de cuarzo. La duración de la pila es de tres años con una pila de botón SR927SW, ligeramente superior a lo que ofrecen este tipo de relojes.

Los pulsadores con terminación plana son también cómodos de operar, en ese sentido, algo muy parecido a lo que vimos en el Bilyfer Multifunción.

Sensaciones

Este Aeroluft 11003 es un reloj que con sus líneas clásicas te hace viajar en el tiempo. Un reloj que por dimensiones no pasa desapercibido, y con el que es fácil acabar teniendo una discusión acerca de Oswald Boelcke. En este época del año, con una cazadora de cuero, de la que inevitablemente asomará la clásica corona y unas RE Aviator, es el complemento ideal para hacerte sentir como los caballeros del aire de antaño.







La correa es gruesa, lo que implica que para ir cómodos debemos llevarlo algo suelta. No hay problema porque el reloj no se dará la vuelta, pero puede que sea una sensación que no nos guste.







La compra desde su web es sencilla, el envío ha sido por CorreosPaq. Cuatro días después de comprado, lo tenía en casa.

Conclusiones

Actualmente se mantienen firmas relojeras que continúan desarrollando su concepto de relojes de aviación. Desde las legendarias Laco, Stowa o Hamilton, Rotary o Bulova; hasta las lujosas Fortis, IWC, Breitling. Sin embargo, y pese a que contamos con marcas más recientes como Hager, Steinhart, B-Uhr, o Zeppelin, la gran ventaja de Aëroluft es su precio, a la vez que ofrece una calidad más que digna.

La marca Aëroluft Watch Company tiene grandes planes de futuro, espero que nosotros, los consumidores, seamos capaces de premiar su labor, y que no a mucho tardar tengamos más modelos que poder disfrutar.







▲ Más ▼ Menos Estética de piloto

Homenaje a los ases de la aviación Cristal abombado