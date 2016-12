(No Ratings Yet)

Aunque recientemente hice un pequeño análisis de cuchillas de afeitar, me di cuenta que había dejado de lado las entregas de Afeitado Clásico: Seguimiento, así que a continuación os lanzo la segunda entrega.

Alumme di rocca piedra de alumbre

La piedra de alumbre natural, ayuda a que los cortes cierren y cicatricen. Era un tanto excéptico, porque hay opiniones para todos los gustos. Desde que no funciona, y no es demasiada buena para la salud, hasta que es casi milagrosa. Por fortuna, en mi caso ha funcionado muy bien, se aplica con la cara mojada sobre los cortes, éstos quedan un poco pegajosos, y se cierran mucho más rápido. Una vez cerrados, me lavo la cara con jabón, y entonces aplico el after-shave. Posee cierta acción tonificante. Algunos dicen que también refresca, pero no es lo que yo he experimentado.

Cuesta unos 2€ la piedra de 100g fabricada en Italia. Cómo su uso es solamente frotar por la cara, durará años y años si la guardamos correctamente. Un recurso que considero imprescindible cuando los cortes pasan de lo normal.

Floïd aceite de afeitado ultralubrificante

El aceite ultralubrificante de Floïd, se puede utilizar como tratamiento de preafeitado, o directamente como sustituto de la brocha y el jabón. Como ya os comenté, es exactamente el mismo producto que el aceite que vende American Crew.

El botecito contiene 50ml, y sale al precio de unos 6,5€, que parece caro en comparación con la emulsión Myrsol de 12€ el frasco de 200ml, pero del que solamente es necesario utilizar 10 gotas por afeitado. De esta manera el frasco dura 100 veces o más. Si se usa exclusivamente como pre-afeitado dos o tres gotas de producto son suficientes, así que nos durará poco menos que eternamente. En mi opinión igual de eficaz que Myrsol, quizás requiriendo algo menos de cantidad. Su principal diferencia es la fragancia, con reminiscencias del masaje Floïd, pero sin ser el mismo aroma.

Floïd masaje genuino suave

Como su nombre indica, el aroma es levemente más suave que la versión original, muy apto para aquellos a los que les parece demasiado intenso. Para mi su defecto, es que tiene también menos mentol, y no es tan refrescante ni deja esa sensación placentera. El precio habitual es el mismo que el de la versión normal (mentolado y vigoroso), del orden de 5€ el envase de 150ml, sin embargo en Carrefour los tenemos en oferta a 4€, con una promoción de 3×2 adicional, o sea que nos sale a 2,6€.

Si aplicas más cantidad, para obtener una sensación parecida a la versión normal, lógicamente te cundirá menos.

Moussel Classique

Parece que no tenga relación con el afeitado, pero resulta ser que se proclaman maravillas de Moussel Classique, un gel de baño, no solamente en cuanto a la limpieza y el cuidado de la piel corporal, sino también del cabello, así que decidí utilizarlo durante la ducha como tratamiento pre-afeitado. Cuesta unos 3€ el envase de 600ml, no es caro, pero tampoco barato. Lo mejor, el característico aroma que nos llevará directamente a nuestra infancia.

Myrsol Metisol

El Metisol es un after-shave de Myrsol, con propiedades astringentes. La sensación inicial es de escozor, o sea lo habitual en productos de base alcohólica, que no compensan con algo refrescante como el menthol. El precio es el habitual, unos 12€ el envase de cristal de 180ml. El aroma que deja es ligero, y me recuerda un poco al de la gasolina de los encendedores Zippo. No me apasiona, pero tampoco molesta.

Unas pocas gotas, son suficientes, así que se amortiza fácilmente. Las propiedades astringentes, sin duda se notan, y rápidamente cierra los cortes pequeños. No hace lo mismo con cortes más grandes, pero es un buen complemento en esos casos.

Old Spice Original

Un clásico americano del afeitado. La fragancia es bastante neutra y suave, parecido a la loción Myrsol, con un aroma parecido a la crema hidratante. Escuece (spice), pero no demasiado. El frasco es pequeño, 100ml a 6,5€ , muy bonito fabricado en porcelana. Lo bueno es que su dosificador, permite usar la cantidad justa de producto, lo que contribuye a aumentar su duración, pese a que nos dificulta inundarnos la cara a los que nos gusta eso.

Proraso gel homeostático cortasangre

Ya contaba que el gel homeostático de Proraso era muy eficaz ante los cortes eventuales que nos hacemos, que los cierra rápidamente. No es barato, a 5,3€ el envase de 10ml, lo cual no sería problema debido a la poca cantidad que hay que aplicar.

El problema, es que al cabo de 2 o 3 meses, el producto se seca, convirtiéndose en inusable, de manera que apenas lo habremos utilizado 3 o 4 veces, y el envase estará casi lleno cuando tengamos que tirarlo a la basura. En efecto mucho glamour florentino, pero con un fallo imperdonable.

Varón Dandy Masaje

El aroma tradicional de la colonia Varón Dandy de Parera/Coty, en masaje alcohólico para después del afeitado. La botella de cristal de 1 litro, me ha costado algo menos que el agua de colonia, 8,95€, un precio francamente inmejorable.

Tiene buenas cualidades para después del afeitado, excelentes yo diría si tenemos en cuenta su precio. De hecho me parece comparativamente mejor que la colonia. Me gusta el olor, aunque no sea demasiado duradero. Lo que más echo de menos, es el mentolado de por ejemplo Floïd, algo que como ya leísteis en Masaje Varón Dandy enriquecido con mentol, tiene fácil solución.

Williams Expert Aqua Velva

De niño pensaba que Williams eran los mismos que corrían en la Fórmula 1, nada más lejos de la realidad. Aqua Velva es un aftershave que resulta de aroma fresco, aunque poco intenso. Ni escuece demasiado, ni demasiado poco, es decir, apto para todos, pero que no entusiasmará a nadie. Es económico, unos 3,50€ el envase de 200ml, por lo que no es arriesgado probarlo, y muy buena opción para iniciarse. De la multinacional Unilever, pero fabricado en España.