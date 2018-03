Llevo casi 15 años en esta página, pocas en nuestra país pueden afirmar lo mismo. Desde el principio he apoyado a las empresas de aquí.

Han sido constantes las reseñas y análisis publicados, logrando aunar mi apoyo a la Marca España con otros temas que también me apasionan.

– Afeitado: Afeitado clásico, afeitado convencional, lociones, jabones, brochas, maquinillas, cuchillas o cuidado personal en general.

– Moda: Elementos y de escritura, plumas estilográficas, grafos, artículos de escritorio, cartuchos, tintas, conversores a émbolo u otros accesorios.

– Hogar: Decoración, menaje, ropa de cama, y útiles para la casa.

– Jueguetes: Muñecos, figuras de acción, slot, maquetas, modelismo, rol, juegos de mesa y otros juegos juguetes

– Moda: Moda, textil, calzado y complementos de vestir para hombre y mujer.

– Relojes: Horología, guardatiempos, relojes de pared, de pulsera, de bolsillo, de mesa, analógicos, digitales, de cuarzo, mecánicos, japoneses, suizos, chinos, modernos, antiguos, ….

¿Tienes un buen producto y te gustaría darlo a conocer?

La confección de un artículo así es un proceso laborioso y exhaustivo. Empieza probando verdaderamente el artículo, haciéndose una idea de lo que experimentará el posible comprador en todo momento. Desde que abre la caja, hasta que lleva unas semanas usándolo. El texto debe ser sincero y directo. Comprensible para todo el mundo, pero sin caer en banalidades que todo el mundo sabe o que no aporten valor. No sirve un copia y pega de la web del fabricante como hacen la mayoría de páginas. Ni tampoco decir que todo es maravilloso, genial y estupendo. Para eso no es necesaria una reseña.

La clave es la creación de un texto original, donde las opiniones estén fundamentadas en hechos y en características. Que desgrane el producto en profundidad, y lo explique sin tecnicismos. En pocas palabras, que sea lo que cualquier cliente podría escribir o leer. Es necesario documentarse previamente, y estar familiarizado con lo que se habla.

Por ese motivo las palabras se acompañan de imágenes. Fotografías que ilustran el producto, y que son lo más parecido posible a como los compradores lo verán. Sin iluminaciones de estudio, sin retoques digitales. Lo que ves es como es.

Finalmente se requieren palabras destacadas y formatos que faciliten la comprensión de la información clave, enlaces al vendedor o fabricante que permitan referenciar la información o facilitar la compra, y así mismo mejorar el posicionamiento de los mismos.

Estos análisis los hago exactamente como me gustaría a mi que los hicieran los demás. No olvidemos que yo también soy un cliente.

A modo de orientación, algunos datos estadísticos actualizados a Noviembre de 2018:

– Páginas vistas mensuales: 42.076.

– PageRank: 6.

– Enlaces entrantes: 5.610.

Te pongo algunos de los últimos ejemplos, artículos que han resultado exitosos y confiables:

Otros medios se han hecho eco de mis artículos:

