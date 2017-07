. model tiny .8086 .data . code org 100h . startup ; 440Hz sound mov al , 86h out 43h , al mov ax , ( 1193180 / 440 ) out 42h , al mov al , ah out 42h , al in al , 61h or al , 00000011b out 61h , al ; Wait 1 second xor ax , ax mov es , ax mov di , 046Ch mov ax , es : [ di ] add ax , 18 . repeat . until ax == es : [ di ] ; Turn off speaker in al , 61h and al , 11111100b out 61h , al . exit end