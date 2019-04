Hace un tiempo que probé el Bilyfer Multifunción, y aprovechando que la marca mallorquina, ha lanzado recientemente sus interesantes modelos con maquinaria automática no podía dejar pasar esta prueba del Bilyfer Automático Open Heart y continuar dando a conocer los relojes españoles.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L Corona Acero inoxidable roscada Esfera Azul y blanca Bisel Acero inoxidable 316L fijo y bisel interno blanco rotatorio Cristal Mineral Lumen No Trasera De exhibición roscada Correa Azul de piel. 20mm Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes y mes Resistencia al agua 3 ATM Peso N/D Mecanismo N/D Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Fecha grande. Open Heart Prestaciones N/D Origen N/D Garantía 2 años PVP 99,95€ Distribuidor Bilyfer Original

Presentación

Bilyfer Original siempre se ha caracterizado por el cuidado a los detalles, presentándonos el reloj en una discreta caja de color blanco que cuando la abrimos contiene otra cajita de cartón y del mismo color, esta vez con el nombre de la marca y su definitorio “Mallorca 1985“.













Al abrir su tapa superior nos encontramos de lleno con el reloj, una pieza que he intentado capturar tal y como es, porque las fotografías de la web de la marca no le hacen justicia.







Se acompaña de una dotación suficiente, la etiqueta del modelo con su precio de venta recomendado, una tarjeta de garantía sellada, y un catálogo de la marca.







Diseño y construcción

La colección de relojes automáticos de Bilyfer se compone actualmente de un solo modelo que se presenta en diferentes variantes:

– Referencia 2W410AZ: Esfera azul, bisel interno blanco, correa azul e índices y manecillas plateados.

– Referencia 2W410NB: Esfera negra, bisel interno blanco, correa negra e índices y manecillas plateados.

– Referencia 2W410NN: Esfera negra, bisel interno negro, correa negra e índices y manecillas plateados.

– Referencia 2W410MO: Esfera blanca, bisel interno blanco, correa negra e índices y manecillas dorados.

– Referencia 2W410N: Esfera blanca, bisel interno blanco, correa negra e índices y manecillas plateados.

Estamos ante un reloj de moda, donde se percibe la preponderancia del diseño. Eso quiere decir que a diferencia de otras marcas que esencialmente remarcan relojes, en Bilyfer son diseños propios y exclusivos. Algo que se nota por un lado en el contraste de colores que ofrece la esfera azul con el bisel interno de color blanco, un efecto que me recuerda al de ciertas versiones del Breitling Navitimer. En Bilyfer han optado por dotarlo de numerales romanos, que muestran en numeral arábigo en el bisel interior (en vez de la escala del Navitimer). El bisel interno con las indicaciones horarias de las 13 hasta las 24 aportan un carácter diferente. Ese disco o bisel interno lo podemos girar bidireccionalmente usando la corona situada a las 10. Es multifunción, así que la esfera nos muestra además de la hora con segundero central incluido el día del mes, el mes, el día de la semana, pero por el espacio que ocupa el movimiento visto, perdemos el típico indicador de 24 horas o de día/noche.







El cristal es mineral, y bastante abombado, un homenaje a los relojes de antaño, pero de los que ya sabéis que no son santo de mi devoción. La caja está construida con acero inoxidable acabada en brillo, es maciza, haciendo que el conjunto ascienda hasta unos 120g de peso según mis cifras (la marca no las proporciona). Es pesado para un reloj con correa de piel, probablemente debido al grosor del cristal y la solidez de la mencionada caja. Por cierto que tiene un diámetro de 42mm sin contar la corona, otra información que no he sido capaz de encontrar oficialmente. Las manecillas no llevan lumen, tampoco los índices, es algo habitual en reloj de moda y elegantes. Sin embargo en mi opinión han cometido un error, y es pintar el espacio reservado para el lumen de las saetas del mismo color azul que la esfera. Le da armonía, es cierto, pero pierde mucha legibilidad, que ya de por si es peor que en un reloj sin la maquinaria vista.







La trasera es de exhibición con el rotor personalizado con el logotipo de Bilyfer, está bien terminada y respira calidad. Grabada en su parte exterior nos encontramos con la cifra de su resistencia al agua (30M) y lo que debería ser su referencia identificativa: 2W410. En cuanto a la corres, tiene 20mm de ancho a la altura de las asas, de un bonito color azul, y que además le queda perfecta al reloj. En cuanto a calidad, me ha parecido mejor de lo que esperaba.







Movimiento

Nada se dice al respecto de la maquinaria del reloj. Debería ser un modelo genérico chino, ningún alarde de refinamiento, pero que ciertamente como en el Holuns Carftsmen funciona muy bien. Marcas con piezas de precio superior optan por el SeaGull TY2525 Automatic, pero no creo que sea ese el calibre que se monta.

En todo caso, tiene rotor de carga unidireccional, posibilidad de remontarlo manualmente, late a 21.600 vph y no ofrece parada de segundero. Según mis mediciones, el resultado ha sido el esperado, un desfase diario en el rango de los +20-25 segundos/día y una reserva de marcha de 44h.







Sensaciones

Las fotografías de la página web no son demasiado buenas, como si fuera un Guanquin o un Lige cualquiera, sin embargo en la realidad el reloj es mucho mejor. Un diseño propio, buenos materiales y un precio muy contenido. Igual que vimos con el Thermidor Elegant Automatic nos ofrece un reloj de calidad a un precio muy razonable. Por menos de 100€ no solamente tenemos un reloj de carga automática, sino que nos ofrece la maquinaria visible en la esfera, y el atractivo del “Grande Date”, algo que pocos son capaces de hacer. La complicación de la fecha grande o big date que utiliza dos discos rotatorios para mostrarla a mayor tamaño, no sólo resulta aparente, sino además es mucho más práctica, haciendo que la lectura del día del mes sea sencilla sin necesidad de lupa o cyclops. El único inconveniente es que se debe ajustar todos los meses, no sólo aquellos que no tengan 31 días.







En la muñeca se siente bien, no creo que sea un reloj de uso diario, al menos para los que como yo primamos la funcionalidad de un reloj, pero sí que aporta unas gotas de variación, dejándonos disfrutar de la rueda de escape moviéndose en la esfera.







Conclusiones

Un reloj que está bien hecho, y por el que no pagamos un sobrecoste de intangibles. Honesto, diferente, y con todas las garantías que ofrece una marca nacional que ya lleva años en el sector. Su precio más que asequible lo convierten en una buena opción de entrada para aquellos que tal vez siendo clientes de relojes de moda decidan adentrarse en el terreno de la relojería mecánica, luciendo en Bilyfer Automático Open Heart con la evidencia de su calibre en movimiento.

Además del asunto de la falta de detalles y las fotografías que nos ofrece Bilyfer, un apartado en el que creo que deberían mejorar es en las denominaciones de sus relojes o colecciones, dándoles una entidad propia que sea fácil de recordar para quien los ve. Algo más descriptivo que “RELOJ CABALLERO MALLA CON CIERRE IMANTADO” o en este caso, “R. AUTOMATICO /ACERO/ MULTIFUNCION /PIEL CORONA ROSCADA”.

▲ Más ▼ Menos Maquinaria vista y fecha grande

Diseño propio Legibilidad mejorable