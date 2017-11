Como con el Chromebook que me regalaron he vuelto a Linux, tras haberlo dejado por última vez en Lubuntu hace un par de años, me he encontrado algo desactualizado.

Estaba acostumbrado a usar Avast Linux Home Edition, una versión gratuita del antivirus Avast, con GUI simple y sencillo de utilizar, y solamente bajo demanda que es lo que me gusta. Sin protecciones residentes ni historias raras. Se veía venir con bastantes años sin mejoras, y finalmente los chicos de Avast Software nos dejaron colgados.

Linux tiene muchas alternativas antivirus, pero la mayoría o son solamente por linea de comandos, o aunque tengan GUI, tienen un grado de detección bastante pobre como ClamAV. En realidad no sería algo crítico, porque Linux tiene poca incidencia en cuanto a malware, y probablemente cada vez tenga menos. Pero si tienes que intercambiar contenido con otros sistemas, como me ocurre a mi con Windows, mejor que puedas analizarlos.

Así encontré al final BitDefender Antivirus Scanner for Unices, un antivirus de BitDefender y que se puede utilizar gratuitamente. Como suelen hacer, ya lo vimos con Bitdefender Free, lo tienen bastante escondido. Pero es sencillo, vamos a la página de descargas y nos hacemos con el paquete.







Después deberemos solicitar una licencia gratuita por un año, esta parte si que está visible desde el enlace Solicite licencia gratuita, que nos mandará una clave a nuestro email, además de un enlace al directorio HTTPS en donde podemos descargarlo.

Una vez descargado, simplemente ejecutamos:

sudo sh BitDefender-Antivirus-Scanner-7.7-1-linux-amd64.deb.run, seguimos las instrucciones de la terminal, incluyendo escribir la palabra accept e indicando que queremos instalar también la interfaz gráfica.

El software ha sido discontinuado desde principios de 2016. Esta versión 7.7.1, data de noviembre de 2014, que en software antivirus es un mundo, las firmas siguen actualizándose diariamente, esencialmente son las mismas que usan otros productos de BitDefender, así que ningún problema. Como habéis podido ver, además tiene versión nativa de 64 bits, que es de las cosas que más me gustan en BitDefender.







Ya sabes que BitDefender es uno de los mejores motores de análisis de malware, por eso lo licencian a otros fabricantes, de modo que con él puedes estar tranquilo. Pero es que además tiene agradables detalles que no son muy comunes, y menos aún sobre Linux, ¡está traducido al español!

La interfaz de usuario es bonita, algo que tampoco solemos ver demasiado en Linux, pero además, es rápida y simple, algo que no solemos ver en Windows.

El único problema que le veo, ya lo habéis visto, muestra en pantalla la clave del producto (AEF86EB82642617F8299).