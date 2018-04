Bobroff, aunque por el nombre no lo parezca, es una marca de relojes española de reciente creación. Lanzada al marcado en 2016 apuesta por los diseños frescos y atemporales, alejándose de las tendencias de moda, a la vez que se definen como marca de lujo de precios razonables.

Su experiencia viene de la mano de Relojitos Euromediterránea a la que pertenecen, y que desde el año 2002 llevan comercializando relojes. El paso lógico era aprovechar esa experiencia para ofrecer también su propia marca, y llenar así un hueco en el mercado. El catálogo consta de relojes tanto para mujer como para hombre, y montan maquinarias de cuarzo así como automáticas. Que de salida ya ofrezcan relojes con maquinaria mecánica, es algo que deja claras sus aspiraciones de ir a un cliente selecto y exigente.

Navegando por su web nos hacemos una idea rápida de lo que ofrecen. En el caso de los relojes para el sexo femenino, sí me parece que apuesten por la moda y que los diseños no sean tan atemporales. En cambio en los masculinos, se aprecian diseños atractivos y que no están inspirados en otras marcas, e intentan posicionarse de manera similar a Michael Kors o incluso Guess.

El protagonista del análisis de hoy es el BF0015 de Bobroff que continúa mi labor por dar a conocer las marcas de aquí, después de haber probado el C&S Classic Power Reserve.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero. 42mm de diámetro sin contar la corona Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco Bisel Acero fijo Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero roscada con tapa de exhibición Correa Armis de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana e indicador de 24h Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Mecanismo N/D Complicaciones N/D Prestaciones N/D Origen N/D Garantía 2 años PVP 495€ (465€ en la web) Distribuidor Bobroff

Presentación

El BF0015 se presenta en una más que discreta caja de cartón de color blanco totalmente estéril, donde no estaría mal el logotipo de la marca para acentuar la expectación.







Su interior contiene una caja de plástico mucho mejor resuelta. Está ligeramente acolchada siendo agradable en la mano. Tiene el logotipo de Bobroff en la parte superior. No es espectacular pero tampoco decepciona. Su interior nos causa una buena impresión con la tela, y la almohadilla en tonos claros que contrastan el oscuro de la parte de fuera. El reloj viene excelentemente protegido con plásticos y film protectores para que llegue en perfecto estado al cliente. Lo acompaña una tarjeta de garantía de la marca válida por 2 años, pero sin ningún manual de instrucciones, especificaciones ni información acerca de la historia de la marca o agradecimiento en la compra.







A primera vista su presencia es muy buena, causa buena impresión en cuanto a acabados y materiales, muy por encima del Alpha Moonwatch por ejemplo.







Diseño y construcción

El Bobroff BF0015 es un reloj que probablemente se compra por su diseño, la esfera en un elegante y neutro color blanco liso ligeramente perlado, que permite a los índices y manecillas en color metalizado destacar, pero sin romper la discreción.

La caja es de acero inoxidable, está pulida a espejo. Se nota sólida y tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, el tamaño ideal en este tipo de relojes con varias subesferas, lo que permite consultar la información sin problemas, y no resultar incómodos con las mangas estrechas de una camisa. Eso es gracias a que aunque estamos ante un reloj mecánico de carga automática no es demasiado grueso, unos 13mm de alto. Tiene mérito porque el fabricante nos garantiza una resistencia al agua de 100M (10 ATM). La corona viene firmada por la empresa y es a presión, otra ventaja, sabéis que por comodidad las prefiero, y mantener ese nivel de hermetismo con una corona que no es a rosca es algo que también tiene mérito.

Las manecillas principales son bastante gruesas, no hay ningún problema en saber la hora. Como tienen mucha superficie, el lumen además ofrece un buen rendimiento en ellas. Los índices también llevan lumen, pero por su tamaño más contenido no son tan eficaces ante la ausencia de luz.







La esfera multifunción, con segundero central, indicador de día de la semana a las 9, día del mes a las 3, modo de 24 horas a las 6 y fechador a las 4. Los pulsadores a presión nos permiten corregir el día del mes y el día de la semana en caso de ser necesario. El resto de elementos son de color negro, incluyendo las marcas segunderas, y sus submarcas divididas a 1/5 de segundo. El bisel interno también en color blanco, hace que el reloj parezca más amplio y diáfano, y se ha aprovechado su espacio para recordar el segundero/minutero en pasos de 2 empezando con los pares.







A las 12 nos encontramos la marca y su logotipo, y la leyenda Automatic que nos indica uno de los aspectos clave de este reloj. Figuran también las siglas GMT que tienen un carácter puramente estético, igual que la escala taquimétrica del bisel externo, que como cabe esperar es fijo.

El cristal es de zafiro es una excelente opción, es plano, muy transparente y con buena legibilidad. No solamente es resistente a los arañazos, sino también más funcional que un cristal mineral.







Por lo que respecta al brazalete es de tipo armis de acero, también inoxidable con todos los eslabones macizos, pero con un acabado cepillado, aporta algo de contraste y está bien porque aguanta mejor las rozaduras que se producen a lo largo del tiempo. Tiene un cierre doble de seguridad, pero es a presión, también firmado por Bobroff.







En la trasera, una tapa de acero roscada con cristal de exhibición nos deja ver el movimiento del reloj, no demasiado trabajado, pero en donde destaca el rotor que va personalizado para la firma. La serigrafía nos recuerda la información importante como la referencia, la resistencia al agua o el cristal de zafiro. Si bien repite el Automatic y el GMT que ya hemos visto en la esfera.







Movimiento

El movimiento es mecánico con carga automática y posibilidad de remonte manual, así que podemos darle cuerda si fuera necesario. Late a 21.600vph y el rotor de carga es silencioso y funciona unidireccionalmente. No ofrece parada de segundero, pero si pase rápido de fecha (y de mes y día de la semana usando los pulsadores laterales como ya hemos comentado).

Su uso es suave, a la hora de darle cuerda no hay sonidos extraños, y el tacto de los pulsadores es bastante agradable.

Mis mediciones han obtenido 43 horas de reserva de marcha, y una desviación diaria de -44 segundos/día que es muy elevada. La explicación hay que buscarla en una maquinaria de gama baja y origen asiático que no ha sido regulado.

Sensaciones

Este Bobroff es un reloj que se compra por su diseño, y ciertamente cada vez que lo miramos nos llevamos una impresión de belleza, porque gustos personales a parte, el reloj es bonito. Las agujas y los índices los veremos normalmente de color azul oscuro, a veces casi negro, pero cuando la luz sea intensa e incida lateralmente, podremos apreciar su precioso color metalizado.

En la muñeca notamos su peso como cabe esperar del armis de acero sólido y de buena calidad. Algo que siempre me ha gustado, aunque si os molesta, quizás podríais recurrir al BF0015PA que sustituye el brazalete de acero por una muy ligera correa textil de perlón en color azul a juego con las manecillas, y con la que la diferencia de peso es notable. Otra opción es adquirir por separado esa correa, y así acabar teniendo dos relojes en uno. El armis no hace ruidos extraños al moverse.







El zafiro plano es mi favorito, aporta elegancia y permite leer la esfera en cualquier condición. Personalmente el logotipo que nos recuerda a alguna marca automovilística, o relojera relacionada con la aviación me gusta, aunque parece un caso más de marcas que intentan parecer extranjeras, probablemente porque les resulte más fácil vender fuera de nuestras fronteras.

Durante algunos días fijándome como casi siempre hago en los relojes que lleva la gente me doy cuenta de lo distinto que es este Bobroff BF0015, un guardatiempo que en cuanto a formas se sale de lo habitual.

Funcionalmente es muy completo, más allá de la hora y el día del mes que suelen incorporar la mayoría de relojes, nos ofrece toda la información que podemos necesitar en nuestra vida cotidiana. Incluso el indicador en modo 24 horas que es muy útil cuando estamos de viaje.







Conclusiones

Me parece un buen reloj de entrada para una nueva marca. Una pieza que combina un diseño atractivo y moderno, con una maquinaria automática. En cuanto a materiales y acabados, superior al Holuns HY, pero que sólo tiene un fallo. Su precio. Y es que con una tarifa de 495€ el reloj se mueve en un entorno con muchísima competencia, que es difícil de justificar, incluso si equipase un calibre Miyota.







Claro que podemos buscar un poco y encontrarlo mucho más barato, tanto como 140€ en Amazon o algo menos en outlets online como Groupon, y ahí si que las cosas ya cambian bastante, porque estamos en una franja de precio que es muy buena en nuestro mercado. Un poco más de a lo que se vende un multifución de cuarzo y que a cambio nos ofrece un calibre automático, junto a un cristal de zafiro.

