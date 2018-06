Enlazando con el análisis de las botas de montaña Paredes Sonora de Paredes Seguridad, hoy continuamos con la marca, dedicándonos a los complementos y accesorios. En concreto a la gama de calcetín técnico.







Estos calcetines de seguridad vienen en un clásico envoltorio de cartón que deja al descubierto el tejido para que podamos tocarlo y examinarlo. El diseño es muy laboral, utilizando los habituales tonos amarillo de Paredes Seguridad, con las leyendas en español y portugués.







La parte trasera, es mucho más interesante, puesto que muestra un diagrama que describe las consideraciones de diseño y constructivas del producto. Esta es la verdadera ventaja de cuando optamos por un producto profesional.







Destaca el elástico superior, que usa lineas verticales en vez de horizontales para así maximizar la firmeza y la duración; el talón reforzado; la planta antiestática o el empeine flexible.

Los calcetines se encuentran disponibles en tres tamaños: calcetín largo, calcetín corto y calcetín tobillero. Cada uno de ellos, en colores negro y gris como base, y con motivos destacados a elegir entre rojo y amarillo. De manera que obtenemos las siguientes combinaciones:

– Calcetines largos negro/amarillo (ZC5044 NE-AM).

– Calcetines largos negro/rojo (ZC5044 NE-RO).

– Calcetines cortos negro/amarillo (ZC5043 NE-AM).

– Calcetines cortos negro/rojo (ZC5043 NE-RO).

– Calcetines tobilleros negro/gris (ZC5042 NE-GR).

Como se puede apreciar, aunque hay tres combinaciones de colores distintas, no todos los tamaños se encuentran disponibles en todos los colores. Probablemente sea que desde Paredes Seguridad hayan considerado que así serán más fáciles de identificar. Salvo el tamaño y el color, todos comparten las mismas características. El tejido está compuesto de 67% de algodón; 18% de poliamida; 6% de Lycra y 9% de elastano. Ésta composición parece bastante buena, la fibra natural de algodón nos da la transpirabilidad, mientras que el resto de fibras sintéticas y flexibles, hacen que se ajuste a nuestro pie, y no le salgan esas bolitas de pelo que tanto me molestan. Hasta donde yo se, la Lycra y el elastano son los mismo, sin embargo en la etiqueta de la composición aparece por separado con un 6% y 9% respectivamente.







El tejido está enlazado con fibras de iones de plata, lo que reduce los roces; evita la acumulación de electricidad estática; le da cualidades anti-microbianas y evita que se impregnen de malos olores. Como está trenzado, o enlazado, estas capacidades no se pierden tras el uso o los lavados. Además son antialérgicos, y están tratados con Sanitized®, un polímero con capacidades antibacterianas de la prestigiosa compañía suiza Sanitized AG.

Un aspecto importante a comentar, es que son de talla única, o talla universal. Calzo un 43/44, y me encajan a la perfección. Supongo que se debe a la elasticidad de la Lycra y el elastano (elastán).

La combinación de colores elegida me parece muy atractiva. Demuestra que no por ser un producto de ámbito laboral ello quiera decir que deba ser aburrido.

Puestos en el pie, resultan cómodos. No hay ningún precio a pagar por sus prestaciones adicionales. Es decir, se sienten más o menos igual que un calcetín deportivo de algodón convencional, y transpiran correctamente.

El refuerzo del talón, lo que denominan doble densidad, además de reforzar la resistencia, aumenta ligeramente el confort, se nota más sujeto en esa zona, y con una amortigüación extra. La goma superior pensaba que podría llegar a resultar más incómoda debido a la mejor sujeción. No es el caso, de hecho esos elásticos verticales son un gran avance. Sujetan mejor, y aprietan de una forma más regular y homogénea, así que molestan menos. Creo que es una característica que todos los calcetines deberían incorporar, y que si la mayoría no lo hacen, es probablemente porque implica un coste superior.

En cuanto a la malla especial en el empeine, destinada a facilitar la flexión del pie, personalmente no he notado nada especial.







Tienen un PVP de 11€, que viene a ser del orden del triple de un calcetín normal. La durabilidad del producto será la que finalmente acabe justificando ese precio.

Con la experiencia de botas y calcetines específicos, tengo ganas de hacerme con sus plantillas especializadas y probarlas. ¡Estad atentos!