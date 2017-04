function LoadScript ( src , callback ) { var s , r , t ; r = false ; s = document. createElement ( 'script' ) ; s. type = 'text/javascript' ; s. src = src ; s. onload = s. onreadystatechange = function ( ) { if ( ! r && ( ! this . readyState || this . readyState == 'complete' ) ) { r = true ; callback ( ) ; } } ; t = document. getElementsByTagName ( 'script' ) [ 0 ] ; t. parentNode . insertBefore ( s , t ) ; }