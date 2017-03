(No Ratings Yet)

Sabéis que mi mente científica y racional, me impide creer en la astrología, entre otras cosas. Ciertamente me encantaría, creo que todo sería más fácil. Independientemente de ser verdadero o falso, al final lo que importa es lo que no mismo creo… Desgraciadamente no es mi caso.

Como quiera que a Isaura y a Rog, les ha dado por profundizar en las cartas astrológicas, han tenido a bien confeccionarme la mía propia gracias al Grupo Venus.

Estos asuntos, suelen despertarme mucha curiosidad, así que tras leerla detalladamente, y pese a estar relativamente familiarizado con otras algunas disciplinas esotéricas, no ha dejado de asombrarme, dando un acierto que estimo en superior al 80%, al menos en cuanto a lo que yo me considero que soy. Un estudio más calmado, descubre efectivamente algunos de sus trucos, en base a generalidades, o a facetas estadísticamente habituales. Sin embargo, otras, van más allá de eso.

Os dejo con ella, si decidís leerla, os rogaría me indicarais si esta carta natal, confeccionada según mis valores, se aplica o no, y en que medida a vosotros. Así podremos ver, cuanto de fundamento puede tener (si no acertase nada), o cuanto de buen saber hacer (si acertase todo), tiene en si misma.

Capítulo 1 : Su Perspectiva ante la Vida y Como le Ven los Demás

Introducción

Lo siguiente es una descripción de su postura básica hacia la vida, la forma en que otros le ven, cómo usted se presenta ante los demás y la cara que muestra al mundo. En el Capítulo 2 leerá sobre “El Yo Intimo: Su Verdadera Motivación”, que le describe la clase de persona que es, de corazón y dónde están sus verdaderas prioridades. Lea estos dos capítulos y compárelos; pueden existir diferencias significativas entre ambos, en cuyo caso, el “yo íntimo” puede no brillar claramente y sorprender a quienes le empiezan a conocer sólo a un nivel superficial. Este primer capítulo describe el disfraz que usa, sus roles en la vida, mientras que el Capítulo 2 habla sobre quién es la persona real dentro del disfraz.

Ascendente en Virgo

Usted posee su Ascendente en el signo de Virgo o La Virgen.

La posición del Ascendente en un determinado signo zodiacal nos está indicando los patrones y hábitos de conducta cotidianos, fundamentalmente aquellas reacciones que la persona no medita previamente. El signo zodiacal en el Ascendente representa nuestras rutas de comportamiento en cierta medida innatas, y que son una reacción a los estímulos del medio ambiente. De alguna forma, es nuestro temperamento más cotidiano y habitual. Recordemos que, como contraposición, la posición del Sol en un determinado signo zodiacal indica la naturaleza esencial y, por tanto, las acciones que son más meditadas y que vienen más de adentro. Esta polaridad entre el Ascendente o naturaleza más exterior, y el Sol que es la naturaleza más esencial, es un eje fundamental en el estudio de la personalidad humana desde el punto de vista astrológico.

Usted que tiene el Ascendente en el signo de virgo se caracteriza por unas conductas o patrones de comportamiento muy racionalizados y detallados previamente, antes de pasar a la acción. Es decir, hay un componente mental, racional y administrador de energías antes de pasar a la práctica. Si se pasa de la raya ejerciendo esta actitud, entonces puede suceder que se convierta en una persona indecisa antes de pasar a la práctica, puesto que quiere tener un plan previo tan perfeccionado y minucioso, que ello le impide funcionar por ensayo y error. Dicho de otra forma, llega el momento en que un plan, por muy detallado y conciso que éste sea, siempre va a tener fallos que hay que corregirle sobre la marcha, ya que es la propia práctica o la manifestación de la realidad la que nos va a ir indicando si efectivamente, ese planteamiento teórico era correcto y en qué puntos adolecía de errores.

Usted quiere que las energías que invierte en algo sean una fuente de frutos lo más inmediatos posible, lo más rentables posible y con el mínimo de inversión requerida. Es decir, si hace algo es para algo. No le gusta perder el tiempo y sentir que éste se le está escurriendo entre los dedos de las manos al tiempo que ve que su agenda diaria no se está llevando a la práctica.

Esta forma de actuar tiene la ventaja de que hará que no se comprometa con aquello que considera que no se va a cumplir, y a la vez, evitará tomar responsabilidades de otros que usted considera que no le pertenecen. Obviamente, si esto se llevara al extremo, podría conducir a un cierto egoísmo “bien entendido”.

De todas formas, las personas con el Ascendente en Virgo llega un momento en que despiertan en sí un mayor sentido del desapego acerca de los frutos de la acción. Entonces pueden llegar a dedicar parte de su tiempo o de su trabajo a un fin noble, como puede ser el ayudar a un amigo que está en apuros, el apoyar a alguien de la familia, o el dedicar parte de su tiempo a ayudar a alguna persona necesitada por cualquier motivo. Por tanto, es una polaridad curiosa e interesante la que se da en las personas con el Ascendente en Virgo.

Tiene también dotes importantes para la comunicación y la intermediación; es decir, posee no solamente capacidad de racionalización, sino también de expresión y de interrelación de conceptos. Por ello, se puede decir que su mente es avispada, oportunista, con capacidad para la interrelación humana y, en definitiva, con habilidades para el comercio, el intercambio, y cualquier actividad que requiera reflejos y sentido práctico simultáneamente.

Su sentido de la perfección en aquello que realiza es notable. Prefiere dedicar un tiempo adicional para dar bien los acabados a cualquier trabajo que está haciendo, antes que lanzarse a la siguiente actividad sin haber pulido el producto anterior. Por ello, se puede decir que es una persona laboriosa, eficiente, puntual en las cuestiones de trabajo, controlada racionalmente, autocrítica y con una amplia información sobre lo que está realizando. Eso sí, no debe de caer en la manía o en el nerviosismo por querer ser tan exacto y perfeccionista en todo aquello que realiza. Esto le podría esclavizar excesivamente y le impediría llevar más de un par de asuntos al mismo tiempo.

Le gusta aplicar la moderación y el sentido común en su vida, e incluso podríamos decir que también en el amor. Desde el punto de vista sentimental es una persona fiel, comunicativa y que quiere tener una interrelación estable, realista y muy íntima con la persona amada. A usted le preocupa el futuro y quiere hablar continuamente con su pareja acerca de cuáles son sus planes, en qué momento de su vida van a dar un siguiente paso en su relación, o simplemente saber y conocer en detalle cuáles son las experiencias del día que la otra persona ha vivido. Para usted es muy importante ese intercambio diario de vivencias, sentimientos, anhelos e incluso frustraciones. Sabe que, si esa comunicación se mantiene, la llama del amor también estará viva.

En el signo de Virgo, los conceptos de ahorro en forma lógica, limpieza y métodos son fundamentales. Tiene usted también un sentido del ahorro y de la administración bastante marcado, hasta tal punto de que en ocasiones se puede pasar un poquito de la raya en lo que se refiere al control del dinero y de los recursos propios o de la familia.

Su sentido crítico es muy agudo y sabe detectar el porqué de algo que no está funcionando correctamente, o la mejor forma para dar un mayor rendimiento a algo que se encuentra funcionando a marcha media. En ocasiones, su sentido autocrítico puede ser algo excesivo cuando se aplica a los demás, y por ello debe de compensarlo con la autocrítica, para exigirse tanto a sí mismo como a los otros.

Desde el punto de vista abstracto, el Ascendente en el signo de Virgo es una fuerza que hace que los frutos de la materia sean abundantes y de calidad, para que de esa forma presten un servicio eficaz al ser humano. Usted sabe que racionalizando el trabajo y dando a cada uno la responsabilidad que le corresponde, se logran los objetivos sin pasar por altibajos, por sustos o por derroches de esfuerzos.

Le gusta dedicar a cada cosa su tiempo. Por ello, no le gusta que le estén reclamando la atención hacia temas sobre los cuales no le habían avisado previamente. Prefiere dedicar el tiempo justo a su trabajo, el tiempo adecuado a su familia, y equilibrar todo ello con unos momentos de ocio y de esparcimiento bien programados de antemano.

Usted no le tiene miedo al trabajo, siempre y cuando esté bien organizado y exista un ambiente de orden, de pulcritud y de organización. Si se le da una tarea la lleva a buen fin y, por ello, puede ser el colaborador perfecto.

El signo de Virgo posee dos palabras clave. La primera palabra clave es “yo analizo”. Representa la facultad para discriminar los detalles y, como contrapartida, en ocasiones un criticismo puntilloso y exagerado. El “yo analizo” representa la capacidad para ver las partes y para entretejerlas unas con otras. El único problema es que, a la hora de referirse a las cuestiones abstractas o del espíritu, usted tiende también a racionalizar estos asuntos, y la razón no siempre es el método más adecuado para entender este tipo de temas. Incluso puede existir cierta tendencia al análisis de los sentimientos y del amor. Esto es bueno en tanto en cuanto no se cae en conductas de carácter pasional o de tipo caprichoso. Sin embargo, en el amor no debe de haber un exceso de análisis, sino que usted necesita dejar liberar sus sentimientos sin las ataduras de la razón.

La segunda palabra clave es “yo sirvo”. Significa un afán de ser eficaz y servir de soporte o de ayuda a una persona. Indica humildad, afán de perfeccionamiento e inclinación, en determinados momentos de la vida, al trabajo desinteresado. También el “yo sirvo” significa sentirse útil y eficaz.

Los demás le ven como un hombre inteligente, práctico, trabajador y eficiente. Sobresale por su capacidad para ver los detalles y para resolver problemas cotidianos, especialmente los problemas ajenos.

A pesar de sus grandes capacidades, tiene una gran desventaja: la inseguridad. Interiormente es usted tímido y necesita que los demás reafirmen sus valores. Por ello, se esfuerza, se sacrifica, es usted complaciente y reprime su agresividad. Es usted delicado y emocionalmente complejo. La mayoría de las veces da mucho más de lo que recibe con la esperanza de encontrar una actitud recíproca en otros, pero ello sólo le conduce a desilusiones. Tiene que aprender a expresar todas las características de su signo solar (descrito en el capítulo 1) con libertad y seguridad. Es probable que analice mucho cada paso a dar y que finalmente no realice ninguno.

Su mente no para de pensar y ello puede conducirle al agotamiento nervioso. Aunque su cuerpo físico no es frágil, puede llegar a sufrir algunas enfermedades debido a una disposición hipocondriaca. Cuando se siente mal emocionalmente, se enferma como una manera de llamar la atención y pedir amor.

Desde niño mostraba mucha curiosidad e inteligencia buscando respuestas lógicas a lo que veía en su entorno. Es probable que su familia haya sufrido desequilibrios económicos o emocionales que afectaron enormemente su sensibilidad. Las actitudes irracionales de los adultos, sus miedos o las crisis que atravesó y que entonces no entendía, han generado muchas de sus inseguridades actuales. Debe hacer algunos ejercicios de visualización para conectarse con su niño interior y brindarle todo el amor y la protección que necesitaba en aquel momento.

Modesto, discreto y, a menudo, callado o tímido, es una persona que se conforma con permanecer en el fondo o en servir como un asistente, en un rol de acompañante en vez del rol principal. Es sumamente humilde en su propia valoración de sí, y tiene una fuerte tendencia a ser demasiado autocrítico. No importa cuán bien haga algo, siempre le encontrará fallas y posibles mejoras. A menudo, rehusará intentar algo, simplemente porque piensa que no puede cumplir sus propios elevados criterios.

Tiene buen ojo para los detalles y se molesta cuando algo no se hace escrupulosamente, algo que otros usualmente consideran inconsecuente o trivial. Es difícil de complacer y sus relaciones con los demás pueden sufrir por esta razón. Tiene también sensibilidad refinada y es muy discriminativo y particular con su selección de comidas, ropas, amigos, objetos de arte, etc. El orden de su medio ambiente es muy importante para usted.

Usted se adentra en las situaciones cautelosamente, y no sin antes evaluar de forma realista, todos los riesgos y ventajas posibles en relación con las mismas. A no ser que algo sea una apuesta segura, es dudoso que se arriesgue. Tiende a subestimar sus propias capacidades y su falta de confianza y seguridad en la vida inhibe su espontaneidad. El preocuparse es un mal hábito suyo. Por otro lado, rara vez fracasa en lo que intenta, y lo que hace, lo hace muy bien.

Los demás le ven como una persona completa en sí misma y autosuficiente. Tiene un fuerte sentido de lo que es apropiado. La cortesía, los buenos modales y el comportamiento apropiado son cosas muy importantes para usted. Su actitud calmada, objetiva y no emocional es, aparentemente ante los demás, lo primero, y aunque usted es realmente muy servicial y solícito, no irradia mucha simpatía, de modo que otros pueden no ver ese lado de su carácter inmediatamente. Puede parecer metódico y objetivo e incluso más conservador de lo que es de corazón. Es el tipo de persona a quien acudir para pedir consejos técnicos o para pedir una opinión sin prejuicios, pero no para buscar apoyo emocional.

Es agudamente observador e inteligente, y tiene un gran deseo de aprender y de mejoramiento de sí mismo, pero no es particularmente ambicioso y casi siempre se encuentra satisfecho con una posición sencilla y sin brillo en la vida.

Capítulo 2: El Yo Intimo: Su Verdadera Motivación

Sol en Virgo

El signo de Virgo o La Virgen es de naturaleza racionalizadora y planificadora del trabajo. Se le hace imprescindible adoptar un plan de trabajo antes de realizar cualquier acto. Es decir, es la razón al servicio de la acción, aunque en algunos momentos se puede llegar al extremo y entonces sería justamente lo contrario, es decir, la acción al servicio de la razón.

Un gran sentido práctico y utilitario es el que rige a las personas con el Sol en el signo de Virgo. De aquí derivan atributos muy importantes como pueden ser la previsión, la precaución, la inteligencia práctica y un sentido de economía personal bastante generalizado. Por ello, son personas aptas para trabajar a las órdenes de otro, con lo cual se suelen convertir en los colaboradores perfectos, a no ser que en su Ascendente posean un signo zodiacal de Fuego (Aries, Leo o Sagitario), en cuyo caso podrán ser también jefes.

Su sentido de la economía se manifiesta en todo. Economía en realidad significa control y compensación de los extremos, y por ello precisamente, usted tiende a evitar esos extremos. Prefiere ser racional en su forma de comer, en su forma de vestir, a la hora de adquirir una casa e incluso a la hora de relacionarse sentimentalmente. Para usted, la comunicación es algo fundamental y le gusta intercambiar rápidas y frecuentes opiniones con sus compañeros de trabajo, con los miembros de su familia y también con su pareja, para conocer sus opiniones y para intentar que sus distintas personalidades estén de la manera más coordinada posible. No hay nada que le fastidie más que la desorganización y la falta de previsión y, sobre todo, el que la labor que otros hayan dejado de hacer y que era su responsabilidad se recargue sobre los hombros de otros que sí han cumplido correctamente su papel.

En relación con el cuerpo humano, el signo de Virgo rige el intestino y la función digestiva, cuya misión es descomponer los alimentos en sustancias más útiles para el organismo, eliminando al mismo tiempo las sustancias inútiles o nocivas. Esto, hasta cierto punto es una especie de actitud fundamental en las personas con el Sol en Virgo, ya que su mente funciona de la misma manera, aprovechando lo útil y desechando lo inútil o nocivo. Usted está siempre muy pendiente de sus intereses, de los de su familia, de los de su pareja y de los de sus amistades, y ese sentido que tiene de previsión y de discriminación le hace dar muchas veces en el clavo encontrando la solución precisa a cada problema. Mientras los demás se enredan con discusiones abstractas, o mientras simplemente se están quejando de sus problemas, usted analiza la situación, trata de aprovechar lo positivo de la misma y busca soluciones para detener el efecto negativo que esa situación pudiera estar generando. Es decir, su sentido del discernimiento, que es lo que solemos llamar el sentido común, es notable. Usted valora las circunstancias en su justa medida y procura no dejarse llevar por reacciones emocionales exageradas o que están fuera de tono. Lo que le gusta es poner cada cosa en su sitio, pues como usted sabe, si existe orden en la mente, entonces es mucho más fácil encontrar la solución. En una habitación desordenada o en una cabeza desordenada no se sabe dónde se puede encontrar algo que se necesita en un momento determinado, y en ese proceso de búsqueda se puede perder mucho tiempo. A usted le gusta ir pasito a pasito pero cada vez a más. Es realmente una persona muy perfeccionista y que quiere ir mejorándose en todos los aspectos. En el trabajo quiere cumplir como nadie y, eso sí, haciendo siempre el esfuerzo justamente necesario, ni más ni menos.

No le gustan las personas que presumen de grandes hazañas pero que luego dejan todos los cabos sueltos o las cosas a medio hacer. Usted prefiere realizar cuatro tareas cada día, pero dejarlas perfectamente terminadas, puesto que ya sabe que tener una cosa a medio acabar es tener una preocupación en la mente.

Usted prefiere dejar para cada cosa su tiempo justo. Dicho de otra forma: hay un tiempo para comer, un tiempo para trabajar, un tiempo para estar con la familia, y un tiempo para el romanticismo. Por ello, prefiere que en su vida cada cosa esté en su sitio y que se desarrolle en su momento.

Le gusta también ser servicial y amable con los demás, sobre todo cuando siente una simpatía especial por alguien. Esta servicialidad que tienen las personas con el Sol en Virgo es también un medio o un camino de auto perfeccionarse o de auto realizarse. Usted está muy pendiente de los detalles cuando ha decidido ayudar a alguien o impulsarle en su vida.

En cuanto al amor, su pareja desde luego admirará en usted su grado de compromiso, de comunicación, de compañerismo y, sobre todo, su habilidad para estar pendiente de todos esos detalles que hacen que la relación amorosa sea mágica en determinados momentos: una flor, una tarjeta, un libro, una tarjeta cuidadosamente diseñada con un mensaje sentimental, o simplemente, una invitación en el momento preciso. A usted le gusta la galantería, la relación amorosa tranquila y ordenada, y el vivir la experiencia del amor también con compañerismo y apoyo mutuo. La comunicación se hace fundamental. Le gusta sentir a su lado no solamente a una persona que sentimentalmente esté ligada a usted, sino también, a alguien que le responda a la hora de conversar, hablar sobre temas interesantes y discutir sobre el presente y el futuro de su relación.

Otra de las labores en las que suele destacar es como intermediario, es decir, como intercomunicador o como mensajero entre diferentes niveles de desarrollo o de actividad humana. Puede ser muy apto como intermediario de la compra-venta, debido a que su sentido de la oportunidad es bastante notable y sabe sacar el máximo de provecho a cada situación. Por tanto, como comerciante puede tener futuro, aunque sea como una actividad complementaria a su carrera. En cualquier caso, si le atraen las cuestiones relacionadas con la economía, con la organización o con la administración en general, está usted especialmente dotado para ello.

Las personas con el Sol en Virgo son hábiles, sacan provecho de las circunstancias, tratan de emplear el menor esfuerzo y tienden a especializarse en algo. A usted no le gustan las personas que abarcan mucho y que aprietan poco. Prefiere ser casi perfecto en una o dos materias concretas y especializadas, puesto que piensa que ahí es donde está su futuro.

Usted busca la limpieza tanto física como anímica, por lo que es detallista, meticuloso y también muy crítico. Tiene una gran capacidad de análisis a la hora de dictaminar o de detectar por qué un proyecto determinado ha fallado. En el lado opuesto, con frecuencia se ve frenado en sus iniciativas o actividades que requieren cierto riesgo, porque ve por anticipado los obstáculos o las pruebas que se pueden presentar en el desarrollo de su proyecto. Este último término, en cierta medida le hace ser una persona indecisa e incluso temerosa a la hora de asumir el riesgo, pues su problema es que ve demasiado claro cuáles son los obstáculos que se van a presentar. Debe tener en cuenta que no puede existir un proyecto con éxito sin obstáculos a lo largo del camino. Por lo tanto, no se quede solamente en un planteamiento teórico detallado acerca de las ventajas y las desventajas de una determinada decisión. Nunca va a poder encontrar una ruta de actuación que sea segura al 100%, por lo cual tarde o temprano va a tener que asumir el riesgo, siempre que éste sea un riesgo de tipo controlado y que no pase de cierta medida.

Puede ser brillante intelectualmente ya que tiene capacidad de análisis y de “despensa mental”. En su mente es capaz de organizar con bastante ingenio y habilidad sus conocimientos. Le gusta estudiar las materias de una forma ordenada, paso a paso y con una correcta asimilación del punto previo antes de pasar al siguiente. Por eso, es un buen crítico y puede ser también un buen erudito si llega a desarrollar toda la capacidad de mente disciplinada que posee.

Desde el punto de vista artístico, de su imagen personal y en lo que se refiere a las relaciones humanas, le gusta el refinamiento. Puede llegar a ser, por ejemplo, en sus hábitos alimenticios, un tanto sibarita, es decir, amante de los placeres refinados. En ocasiones, como su mente gasta tanta energía, puede volverse un tanto comodón, es decir, una vez que finaliza sus tareas de estudio o de trabajo no va a admitir mayores cargas, trabajos o responsabilidades añadidas. Usted está muy pendiente de su horario y de su agenda personal y no puede permitir que, al engordar una determinada actividad, la otra vaya a quedar un tanto desnutrida.

Debe de aprender a distinguir la diferencia que existe entre crítica constructiva y crítica destructiva, que son dos polos de la fuerza del signo de Virgo. Es necesario compensar el nivel de crítica con el de autocrítica o, expresado en otras palabras, es preciso que sea exigente con los demás en la misma medida en que lo es consigo mismo, para de esa forma estar en un buen balance.

Le gustan las manifestaciones culturales, las reuniones sociales bien planificadas y las escenas románticas en los cuales todos los detalles han sido perfectamente bien cuidados de antemano. No le gusta una copa empañada, una corbata mal anudada, o una casa en desorden. Usted ofrece lo mejor de sí cuando invita a alguien a su casa o, simplemente, cuando ofrece su ayuda desde el punto de vista humano. Eso sí, no le gusta que cuando alguien tenga un problema lo vea a usted como un paño de lágrimas o la solución a todos sus pesares. Usted va a ayudar a alguien, pero quiere también que esa persona en la misma medida se ayude a sí misma, al proporcionarle herramientas para que se vuelva autosuficiente y ordene mejor su vida.

No le gustan las relaciones de dependencia sofocantes, ni siquiera en el amor. En la relación de pareja procura hacer entender a la persona amada la necesidad de que, previo acuerdo, cada uno cumpla con su papel y su responsabilidad, puesto que usted no concibe la felicidad como algo que surja espontáneamente, sino como algo que requiere trabajarse.

Cuando se dedica a un ideal o se liga a una causa de carácter humanista, es una persona que posee un gran sentido de la abnegación y de la aplicación. Se plantea las cosas entonces como un deber y, en cierta medida, disfruta al ver que es útil a esa causa idealista; pero quiere ver los frutos de su trabajo, puesto que para usted cada minuto que se invierte vale oro. Incluso si se trata de una relación de carácter humanista, no le gusta estar ahí dando horas a un asunto si no ve que efectivamente se produce un mejoramiento o un provecho concreto.

En las relaciones humanas y con las amistades, usted valora sobre todo la fidelidad. Por lo general, prefiere tener un pequeño grupo de personas allegadas con las cuales existe una afinidad intelectual y de hábitos personales. Disfruta de la amistad cuando prepara las reuniones, previamente cuidando los detalles, y cuando luego le felicitan porque todo ha salido a la perfección.

Hay quien dice que las personas con el Sol en el signo de Virgo son un tanto egoístas, pero también podemos decir que se trata de un “egoísmo bien entendido”. Usted es perfectamente consciente de que el ser humano tiene una cantidad de energías disponibles que es limitada. Por tanto, no cree que pueda solucionar los problemas del mundo en dos días. Prefiere aplicarse a una tarea completa y ver con sus propios ojos que se está produciendo un mejoramiento. En ocasiones puede caer en la incongruencia de exigir continuamente el orden y la meticulosidad y, sin embargo, tener por ejemplo alguna habitación de su casa muy desordenada. Por eso, hay que procurar aplicar lo que habíamos comentado antes, es decir, un equilibrio entre la crítica a los demás y la autocrítica.

Le gusta sobre todo la discreción, la moderación y la comunicación sincera en las relaciones interpersonales. No le gustan las escenitas sentimentales salidas de tono, sino que procura tranquilizar a las personas para que comiencen a retomar positivamente una circunstancia mediante su sentido común y su capacidad de racionalización. Usted es muy eficiente porque quiere que los frutos de la materia sean abundantes y de calidad, para que así presten un servicio eficaz al ser humano. Sabe que vivimos en una dimensión espacio-tiempo en la cual, si las cosas no se hacen con cabeza, las situaciones se pueden volver un tanto incómodas. No es de esas personas que van de excursión y que preparan el transporte, la diversión y la comida pero que, sin embargo, olvidan la cantimplora para llevar el agua. Sabe que un detalle mal planificado puede fastidiar el conjunto de una situación, bien sea social, profesional, de amistad, familiar e incluso amorosa.

En las relaciones con su familia procura previamente programar el tiempo que le va a dedicar a la relación familiar, y eso sí, cuando se compromete a ir a una reunión con ellos o hacerles una visita, le gusta disfrutar al máximo de cada minuto. En ocasiones, si le sale la vena crítica, puede pasarse un tanto de la raya viendo los defectos que pueda visualizar en su entorno familiar.

En el amor le gusta planificar su vida concreta por anticipado. Es decir, le gusta hablar con su pareja acerca de los plazos para pagar la casa, de cuándo va a ser el momento adecuado de hacerle la revisión al coche o, simplemente, de cómo van a organizar sus vacaciones para que éstas sean lo más provechosas y exentas de problemas y de imprevisiones. Para usted, su pareja es también un compañero de comunicación y de responsabilidad. Quiere que en todo momento la comunicación con su ser amado sea continua y constante, y que ambos hablen de todos los detalles de su vida personal prácticamente a diario. Teniendo en cuenta que siempre las personas con el Sol en Virgo son un tanto analíticas de sus sentimientos, este sistema de comunicación frecuente y continua es una protección para que la relación de pareja en ningún momento se enfríe.

En las cuestiones filosóficas o espirituales, tiende un tanto a pasarse de la raya al pedir demostraciones o pruebas contundentes. Tiende a confiar más en la técnica y en la ciencia que en las escuelas filosóficas, espirituales y humanistas. En este aspecto ha de buscar un equilibrio, ya que ciertamente la ciencia y la técnica no pueden llegar a comprender muchos aspectos del ser humano, que son tan importantes o más que aquellos que sí podemos observar a simple vista.

Usted nació bajo el signo de Virgo y su planeta regente es Mercurio, el cual le dotará de condiciones mentales sobresalientes.

Es un hombre tímido, inteligente y analítico que se preocupará por poner todo en orden a su alrededor. Tiene un gran sentido práctico de la vida y resuelve sus problemas y tareas con facilidad. Es muy responsable y trabajador, aunque la falta de un gran orgullo no le hará valorar su propio esfuerzo. La espera del reconocimiento de los demás puede llevarle a sufrir decepciones y a sentirse herido con facilidad. Se brindará por completo a su familia y a su pareja, dejando de lado muchas de sus ambiciones personales.

Su timidez natural le llevará a tener una vida interior muy rica y llena de sentimientos muy profundos. Será muy leal con sus amistades, las cuales probablemente no serán muchas, pero serán duraderas. Tendrá una gran habilidad para analizar, ver los detalles de cada situación y se preocupará por hacerlo todo perfecto. Será muy exigente consigo mismo y su nerviosismo puede llegar a resentir su salud.

Para enamorarse buscarás a una mujer segura y protectora que te brinde estabilidad en todos los órdenes. Le atrae la persona culta, preparada y con nivel intelectual, con la cual pueda intercambiar sus opiniones. Necesita a alguien que le trate con delicadeza y suavidad porque no soporta la agresividad ni la rudeza. Será muy complaciente y eficiente tanto de novio como de esposo.

Usted nació para estudiar, desarrollar su inteligencia, organizar, resolver, ordenar y, principalmente, para servir. Una de sus misiones es hacer que cada uno a su alrededor descubra y desarrolle su potencial. Su capacidad para analizar y ver los detalles enseñará a los demás a ser más profundos y perfectos. Usted nació para curar, aliviar y resolver problemas tanto materiales como de salud.

Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a desarrollar más confianza en sí mismo. Deberá vencer sus miedos, sus inseguridades y la timidez que le inmoviliza por momentos, como así también la tendencia a la hipocondría, a generarse problemas de salud y a limitar de esa forma su propia libertad. Deberá evitar las actitudes escépticas, melancólicas, frías o aquéllas en las que se vuelva exageradamente criticón y negativo. La expresión de su personalidad puede verse limitada por histerias, enfermedades o por la tendencia a pensar demasiado las cosas y no actuar tanto.

Es modesto y humilde de corazón, y rara vez lucha por estar en una posición de poder o al centro de todo. Tiene una mente aguda y analítica, un ojo preciso para los detalles, y prefiere observar, disecar y estudiar la vida en la distancia. Consistente y conservador, es seguro que en su trabajo es cuidadoso, eficiente y cabal, y orgulloso de hacerlo bien. Lo que pueda faltarle en confianza de sí mismo lo compensa a menudo con destreza experta, conocimiento técnico y aptitud en alguna área de especialización. Es diestro con sus manos y arreglando cosas, y la atención meticulosa al detalle y la artesanía hábil son su fuerte. Algunos dirían que es DEMASIADO meticuloso, ya que puede ser muy crítico y estrecho de miras si todo no se hace como usted cree que se debe hacer y se preocupa por cosas que otros consideran triviales y de poca importancia. Le gusta organizar, categorizar, y arreglarlo todo en un sistema lógico y se siente incómodo con algo que no cuadre en una de su categoría. La desorganización le irrita. Probablemente usted mismo no desearía ser tan perfeccionista, ya que además de detallista puede ser despiadadamente crítico de sí mismo. Tanto en su ambiente como consigo mismo, tiende a fijarse en las fallas con un deseo de mejorar, refinar y perfeccionar. Es estrictamente objetivo, veraz y escrupulosamente honesto en su autoestima y a menudo no se reconoce su capacidad.

Es altamente discriminativo y puede ser muy particular sobre sus dieta, higiene y hábitos de salud. Tiene unos parámetros estéticos y unas sensibilidades refinadas y le molestan cosas en su ambiente (como el desorden, el humo del cigarrillo, etc.) que otros sobrellevan. Sus gustos son sencillos, discretos pero refinados. Lo vulgar, lo grosero y lo brusco, le ofenden. Puede ser muy difícil vivir con usted por su pulcritud, su sensibilidad y su idiosincrasia en la comida y la limpieza.

Aunque parece algo frío y reservado, tiene una naturaleza muy servicial y disfruta ayudando a los demás. Se conforma con respaldar y asistir más que dirigir. Es calladamente dedicado a los suyos.

Es cuidadoso y cauteloso en su actitud hacia la vida; es realista, práctico y no le gusta correr riesgos. Lo analiza todo antes de actuar. Es demasiado serio, a veces. El permitirse jugar y cometer errores es muy saludable para usted.

Sol en casa-1

Es usted muy orgulloso y tiene la fuerza necesaria para lograr el éxito en lo que se proponga. Expresará con plenitud las características de su signo solar y será el centro de atención en todos los lugares en que permanezca.

Tiene voluntad firme, confianza en sí mismo y optimismo. Será una persona sobresaliente, extrovertida y con gran habilidad para conducir a los demás, aunque también tendrá un poco de egoísmo y tendencia a la exageración.

Su infancia pudo haber sido muy feliz y la relación con su padre muy importante. La admiración hacia él le lleva a emprender sus empresas con mucha energía. Siente el deseo interior de complacerlo y hará todo el esfuerzo necesario para obtener su aprobación.

Tiene un claro sentido de sí mismo y por eso brinda a los demás una fuerte impresión de quién es y qué quiere. Se le ve seguro y auto motivado; usted puede ser un líder, en quien los demás buscan dirección, pero compite y a menudo choca con otros individuos fuertes. Siente la necesidad de tener el control de su propia vida y puede ser bastante egoísta, estar demasiado inmerso en sus propios intereses y ser insensible para los demás a veces.

Sol en aspecto desarmónico a Marte orbe 5° 36′

Es dinámico, combativo, seguro y agresivo. Tiende a perder la paciencia con mucha facilidad, especialmente con las personas débiles o indecisas. Necesita ver resultados inmediatos a sus esfuerzos y no soporta las esperas, lo cual puede llevarle a precipitar sus decisiones. Tiene que aprender a pensar antes de hablar o actuar, porque muchas veces actuará por impulso complicando la situación o se expondrá a situaciones de peligro.

Debe canalizar su agresividad natural de una manera constructiva y positiva para su evolución. La gimnasia cotidiana, la práctica de un deporte o cualquier tarea que implique un esfuerzo físico pueden ayudarle. Tiene que estar en movimiento utilizando el gran caudal de energías que recibe.

La relación con su padre puede ser tensa. Encontrará de parte de él oposiciones a sus planes o falta de delicadeza, lo cual le genera una tendencia a competir y a desafiar a los demás, especialmente a aquellas personas que representen una autoridad en su vida.

Es directo, enérgico, y a veces, agresivo y combativo. Usualmente piensa que tiene que luchar para obtener lo que desea y tiende a tener una actitud de “Yo primero, yo después” que irrita e incomoda a los demás. Es precipitado, inquieto, impaciente y algunas veces imprudente.

Capítulo 3: Intereses y Habilidades Mentales

Mercurio en Libra

Su mente es equilibrada y armoniosa y busca expresar sus ideas adecuadamente y con delicadeza. No es usted muy rápido para tomar decisiones debido a su alto sentido de la justicia, que le llevará a analizar los dos lados de cada situación, tratando de evitar los errores o cualquier injusticia. Su indecisión aun frente a las cosas más triviales le atormentará sobremanera y también a la gente de su alrededor. Es usted moderado en todo lo que hace y muy raramente llega a extremos. Su comunicación es suave, refinada y amistosa. Tiene un tono de voz cálido y evita usar palabras groseras y ofensivas. Usted se disgusta con las discusiones, la violencia y la agresividad. Si se encontrara en un clima hostil, huye o se encierra en sí mismo. Tiene un fuerte sentido estético que lo manifestará a través de una o varias habilidades artísticas. Por su alto grado de sociabilidad, puede llegar a sobresalir en relaciones públicas, diplomacia, abogacía o también como árbitro. Tiene una actitud complaciente hacia los demás y es probable que postergue muchas de sus iniciativas, si ellas pudieran causar desequilibrios de cualquier tipo. Puede mostrar pereza e inconstancia con sus estudios y necesita del aliento de otros para completar con éxito su carrera.

Una de sus grandes capacidades es su habilidad de ver los dos lados de un mismo asunto, y de negociar y lograr compromisos y reconciliaciones. Con tacto, muy razonable y con su considerable finura social, usted trabaja muy bien con las personas tanto en los negocios como en relaciones personales. Es objetivo y algo despegado de prejuicios emocionales y por ello haría un excelente consultor, mediador o encargado de relaciones públicas. Insiste en ser justo y en buscar armonía o por lo menos coexistencia pacífica entre la gente, y su diplomacia es una ventaja para cualquier negocio o situación social. Tiene, además, una fina sensibilidad artística y puede trabajar en un ambiente artístico o cultural.

Mercurio en casa-2

Valora aquello que pueda producir resultados prácticos y que esté orientado a ganar dinero. Sus ideas apuntan hacia el mundo de los negocios, pero podrá ganar también escribiendo, enseñando, viajando o trabajando en medios de comunicación tales como la radio, la prensa o la televisión. Es probable, además, que tenga diversas ocupaciones en lugar de una sola. Debe preocuparse por alcanzar un buen nivel cultural y académico porque sus ingresos dependen en gran medida del aprovechamiento de su inteligencia.

Sus habilidades mentales e inteligencia están dirigidas hacia los asuntos prácticos, y está interesado en los efectos tangibles de cualquier idea o concepto abstracto. Se interesa mucho por las finanzas, economía, y en las estrategias para ganar más dinero.

Mercurio en aspecto armónico a Venus orbe 4° 36′

Su mente es refinada y su razonamiento está íntimamente ligado a su mundo emocional. Se expresa con calidez y dulzura. Tendrá mucho éxito con el público y llegará a destacar como orador. Además, usted será muy creativo y es probable que muestre cualidades artísticas. A usted no le gusta discutir ni permanecer en lugares ruidosos. Para realizar un buen intercambio con los demás, necesitará sentir armonía en su entorno.

Aprecia la estética y tiene un sentido fino de la forma, el diseño y la belleza. Puede desarrollar gran destreza técnica como artista, diseñador, artesano o escritor creativo. También puede vender objetos de belleza, cosméticos, productos artísticos, joyería, etc.

Usted tiene la habilidad de complacer y armonizar bien con los demás y tiene un talento para mitigar las tensiones en la relación de otras dos personas. Su sentido del humor, tacto y encanto personal son de gran beneficio para usted en cualquier trabajo con la gente a nivel de uno a uno (de tú a tú).

Mercurio en aspecto armónico a Marte orbe 1° 45′

Su mente es muy inquieta y no cesará nunca de aprender. Es usted rápido, práctico, perceptivo, irascible y detectará con facilidad las debilidades de los demás. Será muy creativo y puede sobresalir tanto escribiendo como desarrollando algunas manualidades. Será muy seguro y firme en sus decisiones sin llegar a ser agresivo. Su mente nunca descansará y es importante que se mantenga en actividad.

Usted habla con claridad, decisión y convincentemente, y disfruta de una vigorosa discusión o debate. Puede ser un abogado eficiente, o un orador público, o un vendedor de ideas. Otros tienden a oírlo y a seguirle, y tiene un talento para dirigir gente y tomar decisiones. También tiene aptitud para escribir, especialmente crítica o sátira.

Mercurio en aspecto desarmónico a Júpiter orbe 1° 59′

Tiene una mente aguda pero desordenada. Puede llegar a conclusiones rápidas, pero sin conocer los hechos en profundidad. Deberá aprender a tener más disciplina, a concentrarse más en los detalles y a ser más perseverante con sus proyectos. Será muy generoso y optimista, aunque su visión, exageradamente positiva, puede ausentarle de la realidad.

Tiene una abundancia de ideas, intereses y planes para el futuro, y pudiera encontrar difícil el enfocar un área en particular. Usted no es un especialista ya que busca el cuadro más amplio para verlo todo en vez de examinar atentamente parte por parte. La filosofía, la religión y otras áreas de especulación teórica le interesan.

Posee visión, numerosas ideas emprendedoras y un instinto para el juego, todo lo cual contribuye a su éxito en el mundo de los negocios. Sin embargo, su optimismo y su gran visión también pueden causar problemas, y a veces promete más de lo puede cumplir, se le escapan detalles importantes que hay que corregir y puede sobreestimar el potencial de una idea o producto.

El viajar es uno de sus amores, especialmente si tiene un aspecto educativo o de amplitud mental; puede tener que viajar extensamente como parte de su trabajo. Asesoramiento o educación serían un buen campo para usted.

Capítulo 4: Emociones: Sentimientos y Disposición al Romance

Luna en Acuario

Sus emociones son rápidas, cambiantes e inestables. Su manera de sentir y de expresar sus sentimientos será muy inusual y libre. No tiene prejuicios ni ataduras, lo que le permite brindarse en plenitud. Su mente y su corazón funcionan juntos y probablemente racionalice o intelectualice mucho sus afectos. Mostrará mucha simpatía y a la vez desapego. En el fondo teme a la intimidad y no se siente muy cómodo con las grandes demostraciones de afecto. Escapará a las ataduras y, por otra parte, necesitará continuamente un alivio a la presión nerviosa interior.

No sigue los lineamientos sociales tradicionales y tiene una manera de desenvolverse muy independiente. Es usted sociable y se relaciona con la gente con facilidad. Le interesan los grupos y las actividades humanitarias, y puede sobresalir en política o en alguna posición desde la cual beneficie a un gran número de personas. Apunta hacia el futuro y se desprende de todo lo tradicional y clásico. Será incomprendido y muchas veces criticado por su manera de pensar; sin embargo, ello no le inhibirá. Será un ejemplo de libertad y rebeldía para muchas personas a su alrededor. Por otra parte, tiene una gran intuición y siente atracción por la Astrología y otras ciencias ocultas.

La relación con su madre fue inusual; ella fue como una amiga y le enseñó a actuar con libertad desde niño. De ella hereda su intuición, su rebeldía y sentido de la libertad. Es probable que ella no haya sido muy demostrativa de sus afectos y que tampoco haya cumplido un rol tradicional de ama de casa.

Se verá muy atraído por las mujeres especiales, distintas, inteligentes, independientes y que tengan un toque de originalidad. Anhela encontrar una compañera para compartir su vida, sin sentir el agobio de los lazos sociales tradicionales. Es probable que exprese sus emociones más verbalmente que físicamente.

En vidas anteriores ha permanecido en comunidades pequeñas, tribus o sociedades muy cerradas que le han llevado a funcionar de acuerdo a las necesidades del grupo. Se acostumbró a pensar en función de los demás, incluso en sus elecciones sentimentales; por ello, hoy encuentra difícil poder relacionarse íntimamente con alguien. En esta encarnación debe aprender a desarrollar su individualismo sin que ello signifique aislamiento o frialdad. Busca el contacto profundo, de corazón a corazón, de tal manera que pueda vivenciar distintas identidades y, por otra parte, desarrolla su poder creativo para poder cambiar las estructuras asfixiantes que le rodean.

No se conmueve fácilmente con los espectáculos emotivos y puede ser curiosamente despegado de las emociones, propias y ajenas. Es casi como si pudiera apagar o prender sus sentimientos a voluntad y debe cuidar no dejarlos apagados demasiado a menudo, ya que fácilmente usted se vuelve impersonal. Los lazos familiares y los afectos no le son tan importantes como para la mayoría de las personas, y considera a sus amigos como más cercanos a usted que sus parientes. Ciertamente, su simpatía y preocupación se extienden más allá de su familia inmediata. En sus relaciones personales, insiste en un cierto grado de independencia y de la libertad de tener amistad con tanta gente, de ambos sexos, como escoja tener. Usted no apreciaría una pareja celosa ni posesiva.

Se siente cómodo en una atmósfera que es abierta y experimental, y tiene muy poco gusto para lo convencional y tradicional.

Luna en casa-6

Su ocupación cotidiana tiene una gran importancia para usted. Muestra mucha dedicación, cuidado y delicadeza en lo que hace. Es usted protector y muy sensible con sus compañeros de trabajo, con la gente a su alrededor y con los empleados a su cargo. Debido a su gran sensibilidad puede cambiar muchas veces de trabajo. Busca encontrar la calidez del hogar en el espacio laboral. Usted puede desenvolverse muy bien en los servicios destinados al público.

Por otra parte, es importante que cuide su salud, especialmente todo lo referido al sistema digestivo. Muchos de los problemas de salud que pudiera tener a lo largo de su vida tendrán origen psicosomático; por lo tanto, es conveniente que cuide su mundo emocional y mental, manteniendo actividades que le permitan desahogar las tensiones y cultivando el hábito de mantener pensamientos positivos.

Esta posición astrológica le genera cierta timidez o contención emocional. Trate de no ser tan analítico, exprese sus sentimientos con libertad, y evite aferrarse a las inhibiciones y a los miedos, repitiendo en voz alta la palabra “libero” cada vez que ellos aparezcan.

Tiene una naturaleza simpática e instintivamente busca a la gente cuando necesita ayuda. También posee una tendencia profundamente arraigada de querer mejorar o “arreglar” la vida de los demás, lo cual puede causar enojo a la persona que no tiene el deseo de cambiar o ser “ayudado” de esta forma. Para usted, el afecto y el cariño deben ser expresados en actos tangibles o servicio de alguna clase.

Luna en aspecto desarmónico a Venus orbe 4° 18′

Es usted muy sensible, romántico y soñador. Le gusta disfrutar de la vida y busca lo placentero y armonioso con cierta ansiedad. Es probable que le cueste encontrar un equilibrio y, en consecuencia, sufra algunas decepciones en el terreno sentimental.

Busca ser correspondido en el amor, pero a menudo actúa con descuido eligiendo a la persona errada. Sus emociones son intensas pero desordenadas. Debe preocuparse por controlar sus cambios de humor, su irritabilidad y la tendencia a ser indulgente.

Es probable que su madre o su familia le haya protegido en sobremanera y que no haya aprendido a conocer sus límites y a actuar con realismo. Siente el deseo de ser el centro de atracción para compensar sus inseguridades internas.

Por otra parte, debe ser cuidadoso con su alimentación y con su salud. Los cambios de humor o la inestabilidad emocional pueden llegar a afectar su sistema digestivo.

Tiene deseos y necesidades emocionales conflictivos que le complican su vida personal. Puede sentir que no puede depender de su pareja para cuidar de usted o quizás no puede decidir qué es lo que realmente desea en una relación amorosa: una madre o una amante. Si sus necesidades para sostenerse emocionalmente y amar no son satisfechas, la sobrealimentación (especialmente de dulces) puede resultarle un problema.

Luna en aspecto armónico a Urano orbe 0° 46′

Es usted creativo, innovador y muy original en su manera de pensar. Tiene una visión futurista y moderna de la vida, por ello actúa con libertad, desprendiéndose de los viejos tabúes o tradiciones que le limitan. Ama su libertad y se desempeña con seguridad en cualquier lugar que ocupa. Tiene una gran capacidad inventiva y sobresaldrá por su estilo personal.

Sus emociones son espontáneas, cambiantes y entusiastas. Transmite mucha energía a las personas a su alrededor e induce a los demás a actuar como realmente desean hacerlo. Es usted muy intuitivo y puede percibir con claridad lo que ocurre dentro de otra persona. Además, siente atracción por las ciencias ocultas y puede llegar a ser muy buen astrólogo, si se lo propone.

La relación con su madre pudo haber sido un tanto inusual. Ella mostró mucha independencia en sus decisiones y desapego emocional, y usted ha aprendido a actuar de igual manera. Es probable que elija una mujer independiente que le recuerde la libertad de su madre.

Por otra parte, es probable que viaje mucho y que conozca lugares extraños y alejados.

Es desinhibido y espontáneo y hará algo inesperado o cómico para sorprender a la gente y sacarla de la rutina. Necesita estímulo mental, excitación, sorpresas y algo nuevo. Ama el sentirse libre y sin preocupación.

Venus en Leo

Es usted ardiente y romántico. Sus demostraciones son exageradas y algo teatralizadas. Siente un gran amor por la vida y por la gente, aunque es usted muy selectivo y siempre preferirá a la gente que sobresale del resto. Tiene un gran amor propio y a veces dará muestra de su vanidad. Preferirá todo aquello que demuestre buen gusto y refinamiento; su ropa y su apariencia física serán muy importantes. Le encantará tener una gran vida social, participar en fiestas, reuniones y cualquier tipo de evento, especialmente si tiene la oportunidad de mostrarse y sobresalir. Vivirá muchos romances, pero una vez que se enamore, será muy leal a sus sentimientos.

Cálido y generoso en el amor, no tolera las mezquindades ni la tacañería en su pareja. Usted desea una figura heroica, un Príncipe o Princesa a quien idealizar y adorar, alguien a quien admirar de todo corazón, alguien de quien sentirse orgulloso. Es de gran lealtad y devoción una vez le entrega su corazón a alguien.

Usted anhela amor, apreciación y atención de los demás y odia que no le hagan caso. Es algo susceptible al halago y le encanta sentirse ESPECIAL. Disfruta de algo de drama y color en su vida amorosa y de grandes gestos de amor o de una expresión extravagante de generosidad que le impresione.

Venus en casa-12

Puede ser bastante tímido y reservado al demostrar sus afectos. Tendrá miedo a sentirse rechazado y por eso esperará primeramente la reacción de los demás antes de brindarse. Por otra parte, sentirá una gran compasión y amor al servicio desinteresado. Vivirá su vida afectiva casi en secreto y si no llegara a superar sus inhibiciones, podría tener problemas y sufrir un divorcio en su futuro.

A menudo, esconde sus afectos o encuentra difícil expresarlos o hacerse entender por la persona que ama. El ser abiertamente afectivo y confiado no le parece algo muy seguro. Puede sentir que su amor no será apreciado o recíproco. Puede enredarse en amores secretos o enamorarse de una persona que no está disponible para usted. El amor y el sacrificio a menudo parecen marchar mano a mano, teniendo que renunciar a algo para estar con la persona que ama, o teniendo que abandonar a alguien o algún aspecto de una relación amorosa importante.

Venus en aspecto armónico a Júpiter orbe 2° 36′

Tiene un fuerte sentido de la justicia y de la armonía. Se expresa con libertad y sus sentimientos son amplios y sinceros. Disfrutará mucho de la vida y encontrará mucho amor en su camino. Su vida social será extensa y recibirá apoyo y cooperación cada vez que lo necesite. Tendrá un fuerte sentido estético que se reflejará en sus cosas y se sentirá a gusto en un ambiente cálido y confortable, sin ruidos y bien decorado. Su actitud positiva le llevará a tener suerte en general y a conseguir lo que quiera sin mucho esfuerzo. Es probable que debido a esto sea también un poco perezoso.

Usted aprecia los lugares y ambientes hermosos, así como también la amable compañía, y aunque disfruta ayudando a las personas, rara vez se sale mucho de su camino para ello. Es de buen humor y de corazón generoso, pero con una inclinación a la pereza.

Venus en aspecto armónico a Urano orbe 5° 5′

Ama su libertad por sobre todas las cosas. Sus sentimientos pueden ser inusuales y su gusto estético muy original. Sobresale su gran creatividad y puede tener mucho éxito si se dedica a alguna actividad artística. Su rebeldía es comprensible y nunca será destructiva. Su personalidad será magnética y no convencional y despertará mucha atracción en el sexo opuesto. Sus romances pueden llegar a ser fugaces y muy especiales. Buscará siempre lo distinto, lo único y lo original.

Usted es de actitud abierta y progresista en el amor y lo romántico, y es espontáneo y libre en su expresión. Tiene siempre la disposición de experimentar y probar todo lo nuevo que le sugiera su pareja y le agrada ser sorprendido. Una relación en la cual tanto usted como su pareja tengan gran libertad e independencia retendrá su interés más que una relación segura y predecible.

Capítulo 5: Empuje y Ambición: Como lograr Sus Metas

Marte en Géminis

Tiene una mente muy rápida y aguda; es usted muy bueno para los debates y discusiones en general. Su razonamiento puede ser muy precipitado y agresivo y caer así en decisiones erróneas. Su mente está en constante actividad y es probable que se entusiasme con más de una actividad a la vez. Su gran capacidad intelectual le permitirá estudiar y aprender con facilidad, aunque tendrá poca paciencia para permanecer mucho tiempo concentrado en el mismo tema. Puede empezar muchas cosas y terminar pocas. Si lograra vencer esta actitud básica, entonces alcanzará mucho éxito en tareas intelectuales que requieran ingenio y agudeza. Es usted muy curioso e inquieto; su espíritu aventurero le llevará a conocer gente y lugares. Es usted muy elocuente y abierto a las relaciones que despierten su interés; como consecuencia, tendrá amistades profundas y otras muy superficiales, y es probable que repita el mismo esquema en su vida afectiva necesitando más de una pareja para sentirse completo.

Usted es como la hormiga trabajadora: energética, inquieta y siempre en movimiento. Su mente esta siempre zumbando en actividad y encuentra difícil el relajarse, el ir más despacio, o el tomar tiempo para reflexionar y abastecerse de energías. Tiende a vivir con energía nerviosa. Usted puede lograr mucho en pequeños golpes de energía, pero los proyectos que requieren compromisos, empuje, y esfuerzos consistentes y de largo plazo no le resultan fáciles. A menudo disgrega sus energías en tantas direcciones y actividades a la vez que no puede terminarlas todas a la vez. Usted necesita variedad, cambio y retos mentales.

Tiene una mente ágil y despierta, y disfruta de los juegos y competencias que tienen un componente mental. Le gusta medir su inteligencia con los demás.

A menudo, logra sus deseos a través de su habilidad mental y de su habilidad para hablar clara, precisa y convincentemente sobre lo que desea. Su empuje y energía son más mentales que físicos. Usa su ingenio, inteligencia, destrezas comunicativas, refinamiento social y percepción para lograr sus objetivos.

Marte en casa-10

Es usted muy persistente, activo, enérgico y dominante, cualquiera que sea su profesión. Será muy ejecutivo y concretará rápidamente cada uno de sus proyectos. Puede ser muy bueno dirigiendo a otros y trabajará duramente para alcanzar puestos de autoridad. Es probable que tenga grandes desacuerdos con su propio padre, que desafíe su autoridad y que se haya independizado de él a temprana edad. Es usted muy ambicioso y puede encontrar ciertas adversidades en su evolución profesional. Estas adversidades le fortalecerán en su posición en vez de debilitarle y vencerle. Valorará enormemente las metas alcanzadas gracias a su esfuerzo y tenacidad. Entre las posibilidades de su profesión figuran: carrera militar, ingeniería, mecánica o algún deporte.

Es probable que sea conocido por su comportamiento enérgico, sus ambiciones y su espíritu competitivo. Es probable que tenga una carrera exitosa basada en su habilidad para tomar iniciativas, ser líder, o sobresalir por su fuerza física y proezas. Usted definitivamente quiere ser un ganador y trabajará duro para lograrlo.

Marte en aspecto armónico a Júpiter orbe 3° 45′

Es usted muy entusiasta y optimista. Tiene capacidad para liderar gracias a su amplitud de criterio. Sobresale por su lealtad, orgullo, confianza y espíritu liberal. Es usted muy protector con sus amigos y familia, y tiene un sano sentido de la justicia. Le interesarán tanto los deportes como la política y los viajes. Es probable que alcance un buen nivel económico a lo largo de su vida y vivirá muy confortablemente. Será un verdadero idealista por la gran convicción que tiene en sus propias creencias.

Su vitalidad y confianza en sí mismo son fuertes y cree poder hacer casi cualquier cosa que desee. Tiene un espíritu emprendedor, un buen sentido de lo temporal, y la habilidad para saber qué puede ser un éxito y qué no. Por lo general, toma las decisiones adecuadas en su trabajo o actividades comerciales. Disfruta de la competencia saludable y tiene una actitud algo juguetona y chistosa hacia ella. Le gusta competir consigo mismo para ver hasta dónde llega, o cuánto puede lograr. Le gusta mantenerse ampliando sus propios límites.

Capítulo 6: Crecimiento y Expansión: Áreas Que Usted Disfruta

Júpiter en Aries

Ha crecido sintiendo seguridad en usted mismo. Es ardiente, generoso y muy activo, con un gran talento para liderar y un fuerte deseo de libertad y acción. A pesar de su capacidad para aprender de sus propios errores, es usted bastante egoísta y orgulloso. Tiene mucha confianza en sus decisiones y la habilidad para enfrentar solo cualquier contratiempo.

Cree fuertemente en su fuerza positiva y en la habilidad de cada individuo para hacer lo que quiera en su vida a través de la propia iniciativa y esfuerzo. Cuanto más cuenta consigo mismo, mejor se siente; le resulta difícil pedir o aceptar ayuda de afuera. El goce de competir (y especialmente el de ganar) es muy fuerte en usted.

Júpiter en casa-8

Es usted muy hábil en el manejo del dinero propio o ajeno. Puede sobresalir como administrador, contador o banquero. También, es probable que reciba dinero o posesiones por matrimonio o herencias. Tendrá una vida emocional y sexual intensa, lo que a veces resaltará su egoísmo o falta de juicio. Tendrá una vida muy larga.

Tiene mucho éxito manejando el dinero o bienes materiales de otra gente, tanto por su trabajo como por el combinar y compartir lo que tiene con alguien más (matrimonio o asociación). Una “herencia” (material o psicológica) que viene a través de su pareja u otra asociación es probable que lo beneficie inmensamente.

Júpiter en aspecto desarmónico a Saturno orbe 7° 16′

Deberá aprender a reconocer sus limitaciones y a dirigir sus energías de una manera más ordenada. Es probable que sufra una desvaloración de su propio potencial y que no se sienta muy seguro de alcanzar sus objetivos. El éxito puede venir tardío a su vida y con el sentimiento de que nunca tendrá un verdadero reconocimiento. Puede ser muy realista y materialista, pero le faltará entusiasmo y coraje para movilizarse. Es importante que haya recibido desde niño el apoyo y la atención necesaria, y que sus padres hayan evitado las comparaciones desfavorables con hermanos o amigos.

Tiene un conflicto interior entre el idealismo, el deseo, la fe en el futuro, y la duda y opresión por las limitaciones de la realidad práctica. Necesita desarrollar disciplina y paciencia para lograr sus aspiraciones. Crecerá aprendiendo a aceptar las frustraciones y a perseverar a pesar de los obstáculos.

Júpiter en aspecto desarmónico a Urano orbe 7° 41′

Es usted muy rebelde y no aceptará los códigos o leyes que se le quieran imponer. Es usted muy entusiasta, independiente, extrovertido y voluntarioso, aunque también muy inquieto, nervioso y desordenado. Es importante que aprenda a concentrarse y a dirigir sus energías en una sola dirección. Deberá aprender también a moderarse, a no actuar con exageración y a no ser tan crítico.

Además de la influencia generacional antes señalada, usted tiene la tendencia de ser demasiado optimista sobre una idea o proyecto, y de pasarse de la raya en su entusiasmo. Tiene gran capacidad de provocar excitación y entusiasmo, y los demás disfrutan de su compañía, pero debe tratar de ser realista en lo que espera de una situación.

Capítulo 7: Áreas Que Son Un Desafío O Una Dificultad Para Usted

Saturno en Leo

Tiene una gran necesidad de reconocimiento personal y buscará ser líder a toda costa. Deberá aprender a tener mejores actitudes con respecto al amor, a otras personas, y a su expresión creativa. Es probable que sea una persona muy seria, con poco sentido del humor, muy cautelosa y reservada. Sus padres deberían haberle enseñado a disfrutar de la vida y a relajarse un poco frente a las responsabilidades que asuma. Tiene una gran vitalidad mental y sobresaldrá en campos como la educación y la administración en general. Es importante que aprenda a compartir y a no aislarse del resto.

Es muy tímido y tiene una gran necesidad de afirmar su ego y de recibir elogios. El expresarse libre, abierta y desinhibidamente no es fácil para usted. Tiende a trabajar duro para lograr jugar y “divertirse”, en vez de ser más despreocupado y espontáneo. El desarrollar el amor propio y la auto aceptación a pesar de su “actuación” es una tarea importante para usted.

Saturno en casa-11

Tendrá muchos amigos mayores por quienes sentirá una gran responsabilidad. Es usted una persona muy reservada y que mostrará cierta dificultad para relacionarse con grupos de gente y para alcanzar un grado de intimidad con otros. Por tal motivo, tendrá pocos amigos, pero será muy leal a ellos durante toda su vida. Es importante que aprenda a confiar en sus deseos y anhelos, y a trabajar para concretarlos porque puede desarrollarse en su interior un sentimiento de desvaloración. También es importante la relación y el grado de intercambio de ideas que tenga con su padre, porque ello determinará su grado de compromiso con la gente. Si en su infancia hubiera carecido de una imagen paterna fuerte, entonces tenderá a la melancolía y a la soledad.

Generalmente, no es una persona que guste de compartir y no se siente cómodo en clubs, organizaciones y otros grupos de gente que están centrados en una idea o interés común. Si realmente participa en un grupo, las reglas y procedimientos pueden resultarle restrictivas, o puede sentir simplemente que no encaja con el resto.

El permanecer solo o con gente mayor, con más experiencia, es mejor para usted que estar en grupos de su propia edad.

Saturno en aspecto desarmónico a Urano orbe 0° 25′

Puede existir mucha tensión dentro de usted y la descargará en forma impredecible y repentina. El principal motivo es su fuerte rebeldía hacia las obligaciones y limitaciones de su vida, probablemente generada por enfrentamientos con su padre. Como consecuencia, denotará en el futuro dificultad en su trato con otras figuras autoritarias: maestros, jefes, policía, etc. Puede mostrar una faceta agresiva hacia los demás con el fin de esconder su sentimiento de inseguridad. Deberá aprender a relajarse, a asumir compromisos y a ser más perseverante en sus propósitos.

Usted se muestra tenso y molesto fácilmente, lo cual no es necesariamente una característica del grupo generacional de los siete años. Le irrita la incapacidad ajena de corregir o hacer cambios. Es muy serio sobre el lograr que sus inspiraciones se conviertan en realidades de forma concreta, inclinándose por dejar el tacto y la diplomacia para lograr sus fines. Sus estallidos de comportamiento insensible y brusco son a menudo más dañinos que beneficiosos.

Capítulo 8: Originalidad E Imaginación

Áreas Donde Usted Es Creativo, Único, Inestable o Compulsivo

Urano en casa-2

Ganará dinero a través de trabajos creativos y en aquéllos donde pueda sentirse libre, de lo contrario, será muy inestable y cambiará continuamente de trabajo; en consecuencia, su situación económica presentará altibajos y no podrá alcanzar una estabilidad con facilidad. Por su gran deseo de independencia, se desarrollará mejor en una empresa propia que trabajando para otro. Ignorará el sistema de valores aceptado y se conducirá por el suyo propio. Es probable, además, que reciba dinero tanto por herencias como por matrimonio.

Tiene una actitud imprudente, impulsiva o muy poco convencional hacia el dinero, las cosas materiales y las propiedades. Sobre todo, no quiere ser poseído por sus posesiones. Las obligaciones por poseer cosas probablemente le resultarán opresivas.

Además, puede ganar su dinero en un campo que no es convencional, que es altamente inestable o muy creativo e innovador. Es probable que su fortuna fluctúe mucho a lo largo de su vida.

Neptuno en casa-3

Es usted muy intuitivo e imaginativo. Deberá aprender a concentrarse más en sus actividades, especialmente en sus estudios, debido a que tenderá a soñar despierto. El arte y la literatura serán buenas salidas para su inspiración. En general, sentirá mucha incomprensión por parte de sus hermanos y parientes, debido a su gran sensibilidad y a su manera particular de vivir.

Soñar despierto, la falta de concentración y la poca atención a su entorno pueden ser problemas para usted. Su mente tiende a vagar a menos que la use de una manera imaginativa y creativa. La cruda realidad o la lógica fría no lo atraen, y a menos que un tema tenga un elemento inspirador vistoso o imaginativo, no permanecerá con él por mucho tiempo. Tiene una tendencia a ser sensible e intuitivo.

Plutón en casa-2

Tendrá diferentes fuentes de ingresos, pudiendo llegar a acumular riquezas gracias a su habilidad para manejar las finanzas. Debido a su deseo de acumular objetos materiales, puede llegar a tratar a las personas que ama como posesiones, llegando a la dominación y a sentir celos desmedidos. Deberá aprender a moderarse en sus ambiciones y no llegar a ser avaro. De lo contrario, podría sufrir fuertes reveses económicos que perturbarán su vida emocional.

Es probable que tenga una fijación con el dinero, las riquezas y los recursos materiales. Puede renunciar a los deseos materiales y las propiedades, o llegar a ser obsesivo con el tener, poseer y acumular. Sus actitudes hacia el poseer, mantener y compartir sufrirán cambios importantes en su vida, y es probable que su suerte varíe de muy grande a muy escasa.

Capítulo 9: Influencias Generacionales: Su Grupo por Edad

Introducción

En este capítulo discutiremos los rasgos y características de su generación. Desde luego, usted no necesariamente comparte todas las características de su generación, pero le afecta enormemente la tónica establecida por la misma.

El primer tema es “El Subconsciente y el Empuje Emotivo de su Grupo por Edad”. En esta sección describiremos las motivaciones esenciales de su grupo por edad. Este empuje, de profundos sentimientos, viene a la superficie con gran fuerza y poder, y consecuentemente, deja emerger gran confusión y cambios. El segundo tema es “Los Ideales y las Ilusiones de Su Grupo por Edad”, que describe los sueños, las fantasías y las aspiraciones espirituales de su grupo por edad. El tercer y último tema es ” Qué es Nuevo y Diferente en Su Grupo por Edad”, y describe las áreas en que su grupo por edad tiende a ser innovador, inventivo, poco usual, y también, dónde puede ser inestable o inconsistente.

Las características generacionales descritas abajo pueden afectar a un grupo de personas cuyas edades estén agrupadas por unos pocos años de diferencia, e incluso hasta por 30 años. Hay uno o más distintos factores astrológicos descritos en cada una de las secciones próximas.

El subconsciente y el Empuje Emotivo de su Grupo Por Edad

Plutón en Libra

Su generación se preocupará por el desarrollo de las relaciones humanas y la comunicación. Ustedes mostrarán poco egoísmo y la voluntad de escuchar a los demás, buscando acuerdos y equilibrio entre distintos puntos de vista. Se interesarán por la Psicología y la Sociología, y propondrán nuevos estilos de uniones, tanto de negocios como matrimoniales, con el fin de lograr un mayor entendimiento y felicidad. La política se encaminará a lograr tratados de paz y armonía entre los distintos países, eliminando las carreras armamentistas o la preponderancia de alguno en el poder. Usted como parte de este movimiento, mostrará un gran amor a la belleza y a la armonía. Tendrá un gran sentido de la justicia y un instinto social muy desarrollado.

Usted nació durante un período de 20 años de personas interesadas en las relaciones interpersonales. Como grupo tienen un deseo profundo por el desarrollo efectivo y armonioso de las relaciones y la comunicación humana. Poseen, además poco egoísmo y una gran voluntad de escuchar la otra versión de cada asunto, buscando acuerdos y equilibrio entre distintos puntos de vista. De hecho, la necesidad de buenas relaciones es tan fuerte que tienden a pasar por alto diferencias reales y a enfocar sólo en las similitudes para intentar armonizar distintas posiciones entre sí.

Existe mucho interés por la psicología y la sociología entre este grupo generacional. Hay una enorme y creciente percepción de la importancia de las destrezas sociales. Su generación experimentará con distintos estilos de matrimonios, relaciones familiares, y aún de relaciones de negocios, intentando lograr un trato más justo y una comunicación más efectiva entre las personas. El interés y la apreciación por otras culturas es también muy fuerte, y su grupo trabaja arduamente por la preservación de la herencia cultural de todos los grupos étnicos.

Su gran anhelo de relaciones equitativas y armoniosas se refleja en los principales avances en los tratados comerciales, el control armamentista, y la cooperación internacional diseñada e impulsada por su generación. Estos tratados y políticas han de fomentar un medio más seguro y cooperativo para todos, aunque también exista la tendencia de individuos que, con avaricia, aprovechen la ventaja de una atmósfera conciliatoria y manejen las situaciones de acuerdo a sus propios fines.

En resumen, usted es parte de una generación de personas que se interesan profundamente por otras personas, es decir, en un grupo humanista. Luchará y experimentará en las relaciones personales y forjará nuevos modelos de cómo relacionarse con amistades, miembros familiares y de otras nacionalidades también.

Los Ideales y las Ilusiones de su Grupo Por Edad

Neptuno en Sagitario

Su generación necesitará de nuevos valores religiosos y filosóficos. Ustedes serán muy profundos e indagadores de los significados de la vida. También es probable que durante este período se reformen muchas leyes y programas de enseñanza. Usted como parte de esta generación, estará muy interesado en formar parte de los grupos de reforma. Se inclinará hacia las nuevas ideas vigentes, buscará una religión universal y conocerá distintas culturas. Es probable que en algún momento conozca falsos profetas, pero su propia intuición le permitirá distinguirlos.

Usted nació durante un período de 14 años, entre gente de extremo idealismo y de sueños a largo plazo. Su generación es muy liberal y expansiva en su perspectiva, y, por lo tanto, las iglesias se han vuelto más flexibles y eclécticas en su actitud durante su vida. Las religiones que no se adaptan a su actitud amplia no le motivan, sencillamente porque no logran atraer mucho su interés o participación.

Gran cantidad de especulación y de ensueño metafísico son evidentes entre sus congéneres y existe un gran interés en toda suerte de fenómenos psíquicos, OVNIs, profecías, etc. Este interés abrirá muchas puertas hacia lo nuevo e intuitivo, pero a menudo conduce a mucha fantasía y especulación, a lo cual se le da más importancia de la que se debe.

Que es lo Nuevo y Diferente en su Grupo Por Edad

Urano en Escorpio

Pertenece a una generación que romperá muchos tabúes acerca del sexo, la vida y la muerte, y cualquier otro asunto de índole personal. Defenderá sus ideas con cierto fanatismo y se impondrá con agresividad frente a sus desafiantes. Es usted muy dinámico, enérgico y seguro para expresarse, aunque deberá aprender a ser un tanto más flexible y menos reaccionario. Su intuición será poderosa y muchos inventos y descubrimientos caracterizarán su época, especialmente en los terrenos de la Medicina y la Metafísica.

Usted es parte de una generación de personas que duró siete años. Su generación rompe toda suerte de tabúes sobre la muerte, el sexo y cualquier otro asunto de índole personal, privado y difícil. Su generación es menos tímida sobre el sexo que otras, y la promiscuidad no es poco usual. Ustedes aman la intensidad emocional y hay muchos fanáticos y extremistas entre su grupo.