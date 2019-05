Casio DW-5600E, GW-M5610, GW-B5600-BC-1 y GMW-B5000D. Evolución generacional

En este artículo voy a repasar los serie 5 que están en el mercado y a la venta en nuestro país. La intención es que veamos la evolución que ha sufrido, desde 1995 en que apareciera el DW-5600E, hasta 2018 en que salió el Casio GW-B5600BC.

He omitido modelos anteriores, como el DW-5600C que desgraciadamente ya no se puede comprar, al menos nuevo, y por el mismo motivo, también los GW-5600, GB-5600. En cuanto a los GLS-5600, GX-56 y G-5600E, no se venden oficialmente en Europa, así que están descartados también. Para ser justos en la comparativa, los modelos de caja de acero como los GMW-B5000 no aparecen, igual que el GW-5000, éste último con más motivo puesto que además tampoco se vende oficialmente en España.







Así nos quedamos con el DW-5600E-1, el GW-M5610-1, el Casio GW-B5600BC-1 y el GMW-B5000D.