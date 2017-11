(No Ratings Yet)

Conocéis mi entusiasmo por la tecnología solar. La WM-320MT, la SL-760ECO o la SL-787TV. Ya os hablé de la Casio fx-CG50, y en parte eso explica el sentido de esta Casio FX-85 SPXII.

La FX-85SPX II, es una calculadora científica, que no deja de ser una FX-82SPX II o una FX-350SPX II, a la que se le ha incorporado alimentación dual-power (solar y pila). O visto de otro modo, sería una FX-991SPX II con menos funciones. Viene a llenar el hueco que en generaciones anteriores ocupaba la FX-85ES Plus, y que ya os adelanté en La familia de calculadoras ClassWiz, que era cuestión de tiempo que apareciera.

Es por tanto un modelo sobradamente conocido por todos, de forma que centraré este artículo solamente en sus diferencias sobre la básica FX-82SPX II Iberia. Recordad también que lo que cambia entre las SPX y las SPX II, es solamente la adición del idioma euskera.

Empezaré aclarando, que es una calculadora dual-power, es decir, puede funcionar con energía solar, así como con una pila incluida cuando no hay luz. Un indicador en la pantalla, nos informa, igual que hace la FX-991SPX II, cuando está usando alimentación solar y cuando no. Muchas fuentes citan que la pila que usa es una AAA, igual que en la FX-82SPX II, pero no es así, es una pila es de tipo botón LR44. De hecho, hasta la propia División Educativa Casio, indicaba que tenía ambas, una LR44 y una AAA.

Lo más atractivo de este modelo, es su color azul, pues es exclusivo de la FX-85SPX II Iberia, y ningún otro modelo de la gama ClassWiz lo tiene. Es más vistosa, más fácil de identificar y más original, sin perder el resto de ventajas constructivas.

El nuevo color, trae un beneficio añadido. Pensaba que el contraste sobre la base negra y gris de los otros modelos, sería el óptimo. El color azul, sorprendentemente, destaca mejor las leyendas que van serigrafiadas en la calculadora. Las de color verde, como el Ran# en la tecla de punto (.), se ven algo mejor sobre el nuevo fondo azul más claro, que sobre el negro. Pero es que las de color rojo, como el RanInt en la misma tecla del punto, aparece mucho más contrastado y visible en este modelo de color azul.

La cubierta o tapa, es ahora de color azul, dando uniformidad al conjunto, a diferencia del resto de gama, que era de color blanco. Las teclas que eran de color negro en las otras versiones, ahora también son de color azul, incluyendo los de acabado metálico, y que quedan la mar de bien.

Pese a que estamos ante una calculadora científica básica, con un total de 293 funciones disponibles, nos damos cuenta que es bastante completa. Mucho más avanzada a las calculadoras de sobremesa, o de teléfono que solemos utilizar, y sin duda, el principal motivo para usar una calculadora. La garantía de un año más a lo fijado por la ley, es decir, 3 años. Tiempo suficiente para que la aprovechemos con total garantía ante cualquier problema.

El cambio de pila, logra que este modelo sea 3mm más plano que la FX-82SPX II (11,1mm contra 13,8mm), y más ligera (90g contra 100g), así que es más cómoda de usar, y fácil de portar. Si en vez de una mesa, vas a utilizarla en la mano, es también manejable por ese mismo motivo.

Como decía al principio, es two way powered, o sea que es más ecológica, y la pila durará más tiempo. No debemos olvidar, la contribución a la concienciación de los estudiantes a los que va destinada, pues de esta forma, aprenderán también sobre sostenibilidad, y racionabilidad. Con este tipo de alimentación, tendremos un aparato que siempre estará disponbile, aunque se haya agotado su pila. Por contra, las pilas de botón son algo más caras que las normales, y cambiarla requerirá el uso de un destornillador, cosa que no ocurre con las AAA. Como ya dije hablando de la Casio FX-991SPX, hubiera preferido que la pila de reserva en este modelo solar, fuera la AAA, que además, daría una superior autonomía gracias a su capacidad 7 veces mayor.

La última diferencia es su precio. Esta calculadora cuesta unos 25€, mientras que su equivalente con alimentación a pilas, la FX-82SPX II, reduce su precio hasta los 20€. Son 5€ de diferencia más, que por lo que a mi respecta, bien merece la pena pagar. Sin embargo, tenemos la FX-991SPX II, también solar, y con casi 200 funciones cuesta unos 30€, es decir, 5€ más cara que esta. Ahí es donde yo probablemente iría a por el modelo superior. Es cierto que la FX-85SPX II, es un lanzamiento muy reciente, y que quizás a medida que transcurra el tiempo, y aumenten los stocks, su precio baje un poco, quedando entonces muy cercano al de la FX-82SPX II. Pero lo cierto, es que cada vez que veo ese precioso color azul, me gusta más. ¿Por qué no habrá una 991SPX II en este color?

Si tienes dudas, recuerda que puedes descargar su manual de instrucciones (550 Kb. en formato PDF), y que puedes probar la calculadora sin tener que comprarla.