Después de hablaros del Casio GW-B5600BC-1, hoy probaremos el Casio GW-B5600-2, su hermano “menor” con correa de resina, y que sólo está disponible con LCD en negativo o invertido, correspondiente exactamente a esta versión GW-B5600-2ER.

Se trata de un reloj digital Casio G-Shock, que tiene por principal atractivo contar con el módulo de última generación de la marca, el 3461, y que nos permite contar con las mismas prestaciones que un Casio GMW-B5000D cinco veces más caro, incluyendo la conectividad Bluetooth.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Resina. 48,9mm X 42,8mm X 13,4mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD con tecnología STN Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación LED Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina de 16mm Funciones Hora, minutos, segundos, día, día de la semana, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, radiocontrolado, conexión Bluetooth Resistencia al agua 20 ATM Peso 53g Complicaciones Calendario programado hasta 2099, luz automática, ahorro de energía, alimentación solar, botones silenciables Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in China Garantía 2 años PVP 139€ (Oferta 119€) Distribuidor Casio España

Presentación

La presentación de los Casio G-Shock es a estas alturas conocida por todos, y en el caso del GW-B5600-2, idéntica a la del Casio GW-B5600BC-1, así que no me extenderé demasiado en ello siendo más bien un reportaje fotográfico de “unboxing”.



















Detalle curioso la etiqueta de normativas legales, haciendo referencia al GW-5600, un modelo que se lanzó en 2005. El texto japonés dice algo así como “Primera aceptación Casio GW-5600”.







Finalmente, y nunca me canso de repetirlo con Casio, que bien la dotación que incluyen. Tarjetas de garantía, manual, etiquetas, … Excelente.







Diseño y construcción

En la Comparativa del Casio GW-B5600 (frente al GMW-B5000D, GW-5000 y GW-M5610) ya vimos bastantes detalles al respecto, pero dejadme que os explique cuáles son las diferencias fundamentales de este B5600.







En primer lugar, el LCD es invertido o negativo. El fondo es negro y los dígitos son blanco grisáceo. En general se ven peor que en un modelo positivo o estándar, pero le dan un aspecto más atractivo. El panel, o esfera, tiene un acabado espejado, algo que ya vimos con el GW-B5600-1BC, en este caso en tonos azules. Digo tonos en plural, porque dependiendo de la incidencia de la luz lo podremos ir viendo de entre un cyan muy claro, hasta un azul marino oscuro. Muy bonito y muy impactante.













La siguiente diferencia es su correa de resina en vez del armis mixto, de hecho esta es idéntica a la del GW-M5610. En cuanto a suavidad y comodidad, no hay nada mejor que una correa de resina. Por cierto que es el motivo que permite reducir su peso desde los 85g, hasta solamente 53g.







Externamente sigue las lineas del GW-M5610PC (GW-M5610PC-1), así que salvando las distancias, podríamos decir que es igual, pero con el nuevo módulo bluetooth.







En cuanto al resto de detalles constructivos y de diseño, remitiros a la Prueba del nuevo Casio GW-B5600.







Módulo

El módulo 3461 es completísimo, virtualmente idéntico al módulo 3459 de los GMW-B5000. Por supuesto te va a ofrecer todo lo que esperas de un reloj digital básico como el Casio F-84W (hora, fecha, calendario programado, alarma, señal horaria, luz, cronógrafo). Encima le añadirá funciones que tenemos en otros G-Shock como el DW-5600E (varias alarmas, temporizador o cuenta regresiva). Después, le sumará lo que ofrecen los Tought Solar y Multiband (alimentación solar, sincronización de hora radiocontrolada, ahorro de energía, luz automática, botones silenciables, …), y a todo esto, le pondrá lo que implementan los Bluetooth (buscador de teléfono, registro horario (Time & Place), que además de la conectividad BT propiamente dicha, es el día de la semana y el formato de fecha en varios idiomas.

Puedes hacerte una idea con la Guía de operación en español. Salvo que pensemos en el Rangeman con sus sensores ABCT, no se me ocurre nada que podamos necesitar de un reloj, y que los GW-B5600 no tengan.

Pero aún hay más, y son de esas cosas que como no se ven fácilmente a simple vista casi nadie cuenta. La pantalla o display, tiene tecnología STN, eso quiere decir que su contraste es mayor que en los modelos que no usan esta técnica, y que son la mayoría. Además, ofrece un ángulo de visión muy superior y esto si que es algo valorable en un reloj con la pantalla negativa.

La aplicación iOS o Android G-Shock Connected es totalmente opcional. El reloj no necesita conectarse a un teléfono para funcionar. En realidad, no hará más de lo que hace si está emparejado a un smartphone (Mobile Link). Sólo que nos permitirá acceder a sus ajustes de manera más cómoda. Si no quieres liarte pulsando botones, basta activar el Bluetooth, y configurarlo desde el propio teléfono. Eso sí, no olvides desactivar el modo depuración de Android, o ésta no arrancará.







Sensaciones

Lo primero que se siente cuando llevamos este reloj puesto es que tiene el tamaño que debería tener, y que pese al elenco de funciones y tecnología de que dispone, pasa bastante desapercibido. Quizás con la pantalla en positivo sería más discreto, pero de cualquier modo, lo podemos llevar a lugares de cierto riesgo sin que atraiga la atención de los maleantes, porque a primera vista, pasa tranquilamente como un reloj digital barato.

Con el Casio DW-5600BB os explicaba como simplemente invirtiendo el panel LCD, podemos darle un aire casi completamente nuevo a un reloj. Ese tono futurista y moderno que hace que en vez de parecer un reloj digital LCD de toda la vida, parezca un panel LED/OLED.

En cuanto a visibilidad, el STN se nota mucho, y lo podemos ver desde muchos más ángulos que otros modelos. Los dígitos no son tan claros ni tan gruesos como en el mencionado DW-5600BB, pero sí algo más grandes, así que en cuanto a contraste, yo le daría un empate, manteniéndose en primera posición en cuanto a paneles invertidos.







A nivel de esquema de colores, quizás me quedaría con el GW-B5600BC-1B o el GW-B5600HR-1, mucho más “shadow”, pero también menos original.

Conclusiones

Si estás pensando en comprar un Casio GW-M5610, yo de ti consideraría seriamente los GW-B5600, porque con un precio de tarifa similar, vas a conseguir mucho más. Ciertamente necesitamos más gama en los GW-B5600 con un modelo en positivo y más inspirado en el DW-5600 que debería ser el GW-B5600-1. Si buscas un reloj con el display negativo y que tenga buena legibilidad, de nuevo considera muy en serio este modelo.







▲ Más ▼ Menos Mismo precio que el GW-M5610

Multitud de funciones Bluetooth limitado