Seguimos tratando el interesante tema de las Casio Pocket Viewer, tras la anterior entrega Casio PV-S660 Pocket Viewer (Introducción), en este artículo profundizaremos en su modo de operación y sus funciones, al más puro estilo organizador o PIM.

Principal

El acceso principal a los programas (y addins de terceros) se hace mediante un menú gráfico basado en iconos donde se representan las aplicaciones a las que tenemos acceso. Similar al que conocemos en las fx-CG50 la fx-CP400 e incluso la fx-991 SPX.







No tenemos más que clicar o hacer tap sobre los elementos con el puntero o el dedo para acceder a la aplicación correspondiente. La parte inferior de la Pocket Viewer tiene unos accesos directos que son también táctiles, igual que en las ClassPad II y ClassPad. Con ellos podemos apagar el dispositivo, encender la retroiluminación, acceder a las aplicaciones más habituales, y también desplegar el menú de la aplicación.

Éste menú (Meny Bar) sigue la filosofía macOS o Gnome, con elementos que siempre existen porque son de sistema, y otros que pueden ser propios de la aplicación que estemos usando.







Las aplicaciones se abren instantáneamente en menos de medio segundo. De la misma forma, cuando la PVS660 está suspendida, es suficiente con tocar la pantalla, y de nuevo en menos de medio segundo la tenemos operativa.

Idiomas

Lo comentamos en nuestra anterior entrega, y no es algo baladí. La interfaz de usuario está disponible en varios idiomas, e incluso podemos cambiar de uno a otro bajo demanda, algo que no era habitual entonces, y que ni siquiera lo es ahora.







Los formatos de información como las fechas y las horas se pueden escoger de entre diferentes configuraciones regionales. Un detalle nuevamente muy de agradecer.







El teclado tiene los caracteres acentuados del español, la eñe, y algunos símbolos. Como podríamos pensar no es unicode, pero tiene una página de código bastante completa, al estilo de DOS que es suficiente para el trabajo del día a día.















Contactos

Una lista de contactos (agenda), que tiene un cómodo buscador. Es bastante útil, y aunque no permite agregar campos personalizados, si que dependiendo del tipo de contacto (profesional o particular) muestra unos campos u otros. En el modo personalizado podemos utilizar los 13 campos disponibles a nuestro libre albería.







Calendario

Una herramienta muy completa. Podemos ver el calendario de diferentes modos e incluso los eventos pueden disparar una alarma.











Tareas

Lista de tareas pendientes por hacer (To Do List), funciona bien pudiéndolas marcar como completadas, o asignarles una fecha de expiración.







Hoja de cálculo

Aparece en primer plano, señal de que para Casio representaba su funcionalidad estrella. Probablemente en aquella época, tener una hoja de cálculo en un dispositivo portátil fuese revolucionario. Pocket Sheet, es además la semilla de la hoja de cálculo que luego hemos visto en las Casio ClassWiz, además de las CG y ClassPad II.

Fuera de eso, es poco práctico consultar, y no digamos aún editar una hoja electrónica en la Pocket Viewer o en cualquier otra PDA o smartphone.







Anotaciones

Nos permite crear diferentes páginas en donde crear notas. Es útil para anotar ideas que se nos ocurran, aunque generalmente, me gustan más las listas de tareas. Se echa en falta la posibilidad de grabar notas de audio, una tecnología que ni por espacio de almacenamiento, ni por potencia de cálculo era viable en aquella época.







Reloj

El reloj está disponible como herramienta accesible desde cualquier modo. Podemos estar en el módulo de “Hoja de cálculo”, y desplegar la ventana de reloj. De serie no podemos ver el reloj en el menú principal, y nuevamente hay que recurrir a parches como PVOS Ultra.







Sin duda tiene mucho más de lo que necesitamos, incluyendo la posibilidad de escoger la zona horaria desde un enorme listado de ciudades (no solamente capitales).







Y por supuesto consultar el horario dual o doble en dos ciudades diferentes al mismo tiempo.







Le falta un temporizador y un cronógrafo, que podían haber incluido dentro de Reloj evitándonos así instalar un addin. No tiene señal horaria, una carencia común en la mayoría de PIM y PDA. Ni siquiera mi Samsung Galaxy S8 tiene. Pero siendo un producto de Casio, tendrían que haber pensado en ello.

Anotaciones rápidas

Nos permite crear páginas en donde dibujar notas a mano alzada. No es demasiado útil, y no tiene reconocimiento de caracteres, para lo que necesitaríamos algo como PVMerlin. En ese caso, el reconocimiento es como en las Palm Pilot, o sea carácter a carácter que tiene que ser trazado de manera continua.







Gastos

Nos permite llevar el control de nuestras notas de gastos. Aunque profesionalmente aún las uso, cada vez está más extendido el uso de tickets restaurant o tarjetas de crédito corporativas. No es un gestor de contabilidad completo, a diferencia de PVMoney.







Conversor

Un sencillo conversor de divisas con el que podemos salir del paso si viajamos al extranjero. Obviamente mucho más antes de la Comunidad Europea.







Secreto

Una sección protegida por contraseña. Lo malo que es sólo eso, porque los contenidos no van cifrados. Hay addins que implementan esto mismo de una forma mucho mejor.







Calculadora

PVOS viene con una calculadora básica, similar en cuanto a funciones y diseño a una de sobremesa tipo Casio WM-320MT.







Es una pena desaprovechar las capacidades de cálculo en una Pocket Viewer, y es mucho más recomendable SCI-Calc, o incluso SIM48 que emula una HP 48G.







Juegos

No es el objetivo principal de una PV, pero se incluyen un par de juegos de cartas tipo solitario. Nada a destacar, salvo que me imagino al típico ejecutivo de principios de 2000 con su Pocket Viewer desplegando cartas. La cantidad de juegos desarrollados por terceros es verdaderamente increíble, y la mayoría de excelente calidad.







Descargar

La opción de Descargar (Download) establece una comunicación con el cable, pudiendo ser éste con un PC, o con otro organizador personal de Casio. Soporta las SF, NX, BN y claro, otras Pocket Viewer.







Comunicación de datos

Uno de los puntos fuertes de las PV, es que son capaces de importar y exportar contenidos con el resto de organizadores personales de Casio. Lo normal es que una SF-7200SY sólo pueda entenderse con algunas SF. En cambio la PV, puede intercambiar datos, por supuesto con otras Pocket Viewer, pero también con SF, CSF, NX y BN.







Sistema

Diferentes herramientas del sistema nos permites desfragmentar la memoria, ver cuánto tenemos ocupado. No hay un “Acerca de” al uso. En las PV es más ambicioso, mostrándonos las versiones de todo el sistema y de cada componente individualmente. Muestra el modelo, pero en cambio no muestra el Copyright ni el año, algo que a efectos retrospectivos sería interesante.







Una carencia importante a nivel de software es que no podemos ver el nivel de carga de las pilas. El sistema nos lanzará una advertencia cuando se estén agotando (entorno al 10%-20% de carga disponible). Si queremos más podemos instalar addins como PVToday, Battstat, o parches a nivel de sistema operativo como PVOS Ultra.

PC

Si nos vamos al lado del PC, es decir las herramientas para ordenador con las que puede interactuar la PV, la que más usaremos es Pocket Viewer Applications Manager (PV Applications Manager). Como su nombre indica nos permite instalar y eliminar aplicaciones y archivos de datos de la PV. Una lástima que estas opciones no puedan hacerse directamente desde la Pocket Viewer.







La actualización del sistema operativo, lógicamente se inicia desde un PC. Éste envía a la PV los datos, y la PV se actualiza y se reinicia.







Finalmente PC-Sync, una estupenda aplicación de calendario, contactos y tareas para Windows, que aunque está un poco anticuada, es capaz de sincronizarse con la PV. Como ya comenté, no está desarrollada por Casio, sino encargada a Yellow Computing Computersysteme GmbH.







Conectarla al PC es sencillo, pero con el tiempo hemos perdido la habilidad con los cables y nos acaba resultando molesto, echando de menos algún tipo de conexión inalámbrica tipo Bluetooth o WiFi.

La cantidad de memoria de la que disponemos es más que de sobra para los datos. Caben más de 30.000 contactos o citas que es mucho más de lo que podría necesitar cualquiera. Sin embargo tener solamente 1 Mb. disponible para los addins o complementos, unido a que pueda haber 16 como máximo, suele implicar que temporalmente tengamos que desinstalar algunos para instalar otros. Lo bueno es que si no eliminamos los datos, al volver a colocar el add-in original, no se habrá perdido la información.

Como se que muchos andan buscando el CD, porque lo han perdido, es ilegible, o simplemente han comprado una PV de segunda mano que no lo tenía completo, me he tomado la molestia de copiarlo al completo y subirlo a Google Drive. Para aquellos amigos que me lean desde Google Translate he optado por subirlo íntegro, con todo el software en todos los idiomas (inglés, español, alemán, y francés): Descargar el CD-ROM completo de Casio PV-S600 (61 Mb. en formato 7Z).

No olvidéis de la anterior entrega, mi selección de software para la PV-S660, que además del incluido por Casio, contenía algunos addins y actualizaciones seleccionadas de terceros: Descargar la selección del CD-ROM de Casio en español (4,2 Mb. en formato 7Z).