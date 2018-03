Hace algo más de un año, me encontraba buscando jabones de calidad Made in Spain. La experiencia con Jabones Lida no fue del todo positiva. Por otro lado, marcas tan nuestras como Heno de Pravia, ahora de Laboratorios Puig, se producen en Colombia o México, así que el terreno era aciago.

De pura casualidad me topé con Jabones Pardo, una empresa jabonera que probablemente recordaréis de los tiempos de nuestros abuelos, y que siguen existiendo, siguen siendo de aquí, y siguen elaborando ellos mismos sus productos.

Jabones Pardo S.A. se funda en el año 1927 en Madrid, una empresa que sigue siendo familiar, y que ahora está ya en manos de la cuarta generación.…



