Cada vez que me encuentro una falta de ortografía en un contenido público, es decir, que no hemos escrito para nosotros, y guardamos bajo llave, me entran escalofríos. Cuando el texto con defectos proviene, o está asociado a una gran compañía, me invade el rechazo por ella. Si es un periódico, automáticamente pierdo credibilidad en él.

Con lo último que me he topado, es con programadores que cometen faltas de ortografía. No me refiero a casos puntuales, como yo, a veces tenemos poco tiempo, no nos leemos con detenimiento el texto una vez escrito, y se nos escapa algo.

Prestad atención al siguiente texto…

Cuando el error, ya comienza porque el autor ni siquiera ha sido capaz de utilizar un corrector ortográfico, y ese problema afecta al propio título del artículo que es lo primero que se ve, llegamos al síncope.…



