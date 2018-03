Tengo la costumbre, no se si buena o mala, de atribuir cierto valor sentimental a algunos objetos. No es un síndrome de acumulación, porque no lo hago con cualquier cosa, pero sí un tipo especial de cariño.

Esta es una moneda de Bitcoin o BTC, regalo de mi amigo Luis. Ya por ese motivo, tiene valor para mi. Pero es que además, es capaz de combinar el valor virtual de algo tan alejado del mundo real como son los Bitcoins, con su representación física en forma de moneda.

En absoluto puedo considerarme aficionado a la numismática, ni al coleccionismo de monedas, pero me parece una pieza interesante, y que junto a la calculadora Casio SL-760, va siempre conmigo en la cartera.…



