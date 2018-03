Algo después del Casio A159W-N1DF, me di cuenta de los falsos mitos de Casio, y su Made in Japan. Unos mitos, que hasta yo mismo creía a pies juntillas.

El caso es que no iba a ser capaz de usar el mencionado A159W regularmente. Me lo pongo de tanto en tanto, pero precisamente su Made in Japan, y su exclusividad, me obliga a tratarlo con más cariño del habitual, y eso ya es mucho decir. Opté por comprarme un A158WA, que en Amazon estaba a 13€, el precio del F-91W, algo sorprendente.

Cuando lo recibí, se trataba de una versión bulk, exactamente igual que el A159W, motivo por el que tenía un precio tan competitivo.…



