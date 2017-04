(No Ratings Yet)

Trigésimo tercera parte de los comentarios de cine:

– 7 años: 6/10. Una película con un concepto sencillo, pero un desarrollo bueno, que compensa la falta de recursos, y que no es demasiado larga.

– Arma perfecta: 4/10. Ciencia ficción, Steven Segal, no demasiado presupuesto, pero empieza bien. A los 20 minutos, ya nos empezamos a aburrir.

– ARQ: 6/10. La historia empieza muy bien, a ratos se hace confusa, y a ratos atrapa, pero es un ejemplo de película de ciencia-ficción decente, con medios limitados. A partir de la mitad, empieza a decaer.

– Batman v. Superman. El amanecer de la Justicia: 6/10. De esas películas con unos escenarios increíbles, con bastante acción, y un presupuesto de infarto. Pero con un resultado, que sin ser malo, prometía bastante más. Y es que en las más de dos horas y media que dura, da tiempo hasta de aburrirse.

– Comando Kill: 4/10. Otra más de esas películas, donde ante un ejército futurista, la idea atrae. Luego, ni por desarrollo, ni por personajes, acaba convenciendo, y se hace larga en muchos momentos.

– Creed. La leyenda de Rocky: 5/10. Se me ha hecho lenta en muchos trozos. No es mala, pero el ritmo no es el que me esperaba de una historia sobre Rocky.

– Deseo peligroso: 5/10. La carátula con Pierce Brosnan y esa estética psicodélica me llamó la atención. La sinopsis con, con ese ambiente tan especial, mezcla gótica y de ciencia-ficción prometía. Luego no está mal, pero me decepcionó.

– Desaparecidos sin rastro (La última profecía): 3/10. Tras una sinopsis atractiva, está una película, que sólo ves esperando el momento en que mejore, pero no lo hace.

– El caso Fischer: 6/10. Cuenta la historia del gran maestro Bobby Fischer en la época de la Guerra Fría. Interesante por la época y la actuación de Tobey Maguire, pero que se queda corta en la vida del protagonista, con sólo algunas anécdotas.

– El caso Heineken: 6/10. De esas películas en las que no esperas nada, y te sorprenden agradablemente. Una historia desconocida, con mucho ritmo, y buenos personajes.

– El gran colapso (Americons): 7/10. Tiene mucho de lo que me gusta en una película. La trama de negocios afortunados, el descalabro, y todo en una atmósfera muy de videoclip, pero creíble a la vez.

– El juego del ahorcado: 5/10. Está bien ambientada, la primera parte en la Gerona de los 80, y después en la Girona de los 90. La trama, a veces está falta de ritmo, pero hacia el final en Irlanda vuelve a ir mejorando.

– Equals: 6/10. Me ha gustado la idea y la estética. Me ha sobrado casi toda la parte central de la película, que se repite y casi no aporta nada.

– El puente de los espías: 6/10. Aunque Tom Hanks no es de mis favoritos, la temática me gusta, resulta muy convincente, y la ambientación está muy lograda. La historia es buena, pero le sobran 45 minutos, por lo que a veces se hace lenta. Así que pasa de ser una película que podía haber sido buenísima, a una que está solamente bien.

– Eternal: 6/10. La idea es buena, y el desarrollo no está mál. Aunque a veces es inconstante, y pasan demasiadas cosas de golpe, y otras veces da tiempo de aburrirse.

– Experimenter: 5/10. Cuenta la historia de Stanley Milgram, un psicólogo con estudios pioneros acerca de la obediencia durante los años 60. Conocía algo de él, y la película se queda escasa, como biografía, y como película también, aunque si no lo conoces, puede resultarte interesante.

– Extraction: 4/10. El título agresivo, Bruce Willis entre el reparto, y una historia de la CIA, resultaba prometedor, pero… A la media hora, ya no vale la pena.

– Ha vuelto: 6/10. ¿Qué pasaría si Hitler reapareciera en la Alemania de 2014? Rodada en tono de humor, pero con mucha crítica comparando la situación actual con la de la guerra.

– Hablar: 5/10. La idea de diferentes conversaciones casuales en las calles de Lavapiés, es original, pero como a la mitad, vemos que ya no da más de si, y eso que es una película de poco más de una hora.

– High-Rise: 5/10. Basada en una novela de J.G. Ballard, tiene ese aire de desesperación característico. La música está bastante bien, y la idea me gusta. Pero el desarrollo, es poco interesante.

– Jack Reacher. Nunca vuelvas atrás: 6/10. Con una crítica bastante peor que la primera entrega, yo discrepo. La historia está bien, tiene tensión, y tiene acción. Quizás lo peor, que el ritmo a veces decae, y que la caracterización de Tom Cruise no resulte demasiado convincente.

– Jason Bourne: 6/10. Todas son buenas, y esta conserva la ambientación europea, pero parece que a más dinero, menos ideas, y acaba siendo la peor del lote, aunque se deje ver bien.

– Jugadores: 6/10. La idea es muy buena, el desarrollo oscila entre bueno y normal, y el final está bien, pero podría haber dado mucho más juego.

– La gran apuesta: 7/10. Nos explica la crisis de las subprime, pero desde el punto de vista de los que sacaron provecho de ella, y toda la corrupción en la que estuvo envuelta. Bien llevada, y con hechos que al menos yo desconocía.

– La llegada: 7/10. Una película con una historia muy interesante, planteamientos bastante originales, pero con un final que podría mejorarse.

– La punta del iceberg: 5/10. Me gustaba la trama, y me gusta mucho Maribel Verdú. La película está bien rodada, lo malo es que el guión, en seguida se hace previsible, y el final, no es tampoco ninguna sorpresa.

– Mechanic Resurrection: 5/10. Con una guapísima Jessica Alba, Statham que siempre suele gustarme, y ambientada en países exóticos, tenía muy buena pinta. Al final, cumple con entretener, pero nada más.

– Morgan: 5/10. La primera cuarta parte, levanta muchas espectativas, pero poco a poco va siendo más monótona y previsible.

– Nerve. Un juego sin reglas: 5/10. La idea es atractiva, al desarrollo le sobra toque adolescente, y aproximadamente en la mitad se vuelve repetitiva y previsible.

– Perdona si te llamo amor: 6/10. Actualización de 2014 de la película de 2008 con el mismo título. La historia de amor es bonita, y con los alicientes de un rodaje en Barcelona, algo del mundo de la publicidad, y muchas cosas con las que personalmente me siento identificado. Aunque como de costumbre, excesivo en los tópicos. Quizás lo peor es el narrador, que me da la impresión rompe, más que aclara las mejores escenas.

– Precious Cargo: 4/10. Parece que últimamente hay una profusión de películas que con una buena portada, el reclamo de Bruce Willis, y la promesa de acción, al final se quedan en más bien decepcionantes.

– Pulsión: 4/10. Una película erótica, donde como es habitual, la actuación no es muy buena, pero la historia está mejor de lo que cabría esperar.

– Rebirth: 7/10. Esta renacer es una película que empieza siendo inquietante y agobiante. A partir de la mitad, se le pilla el sentido, para finalmente, darte algo en lo que pensar.

– Spectre: 7/10. Última aventura de James Bond, muy recomendable para sus entusiastas. Mantiene la acción, el carácter de los villanos, el glamour, y las localizaciones excepcionales.

– Stealing cars: 4/10. Puede que sea injusto con su valoración, pero es que con ese título, esperaba algo de robos y coches, más que una historia de reformatorios.

– Steve Jobs: 6/10. Como película está bien. Buena actuación y bastante ritmo. Lo que ocurre que como fidelidad a la historia, bastante poca, saltando muchos momentos destacables que si se han explicado en otros filmes anteriores. Impresionante el metraje inicial de Arthur C. Clarke.

– Steve McQueen. The man and Le Mans: 6/10. Se centra en el rodaje de Le Mans, que para casi dos horas de documental, a veces se hace lento. Enfocado más ampliamente hacia la vida de McQueen y los deportes del motor, habría sido más interesante.

– Synchronicity: 6/10. La historia es en general confusa, pero esa atmósfera tipo Blade Runner, con los decorados retrofuturistas, el humo, y los contraluces, unidos a una banda sonora inmersiva y embaucadora, hacen que sólo por la estética valga la pena. Además aprovecha bien su bajo presupuesto, que no merecía el poco éxito de taquilla.

– Terminator Woman: 4/10. Intenta aprovechar el tirón de The Terminator de 1984, estrenándose previamente a la genial Terminator 2. Quitando el aire de VHS de los 80-90, la película es mala, por decirlo suavemente.

– The answer: 4/10. Se nota que no tiene demasiado presupuesto, pero la idea del mensaje de futuro, me gusta. Lo que pasa es que se desarrolla bastante mal, y se convierte en muy aburrida, por historia, y por personajes.

– The girlfriend experience: 5/10. Anterior a la serie, no ha sido lo que me esperaba, simplemente un inventario de encuentros, con poca transcendencia. Tendré que ir a por el libro.

– The Martian: 6/10. Es una buena película con una buena historia. Si no fuera, porque aunque bastante fiel al libro, altera bastante la historia de lucha y desesperación, para convertirla en una de heroicidad mezclada con un poco de MacGyver.

– Wild Card: 5/10. La historia es tan sencilla, que apenas plantea la venganza, y ni Statham la salva. Como no es una película larga, y las peleas están muy bien, entretiene, pero no tiene nada más.