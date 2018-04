Trigésimo cuarta edición de los comentarios de cine:

– Acosada en la red: 4/10. Ahora entiendo porque Asylum se dedica a producir títulos innovadores, porque cuando hace algo como esta película, de cosecha propia y con una buena sinopsis, acaba siendo más un drama de Antena3, que algo relacionado con la red.

– Amar: 5/10. Me gusta la historia y como se cuenta. Los actores no son brillantes, pero está bien. A partir del primer tercio, empieza a repetirse, y el final, tampoco convence.

– Atómica: 5/10. Muy bien ambientada en los 80. Un buen escenario de los dos berlines. Un buen papel de Charlize Theron, pero una historia con demasiadas vueltas, que a veces aburre y confunde, y que la hace perder mucho.

– Attraction: 5/10. Ciencia ficción rusa ambientada en Moscú, con un toque bastante adolescente.

– Blade Runner 2049: 7/10. El planteamiento como una historia continuación de la original es bueno, pero el desarrollo un tanto arrítmico. La ambientación es soberbia, rivalizando con la de 1982 pero con los medios actuales.

– El Círculo: 7/10. De esas pocas películas que llevan al extremo la sociedad tecnológica, pero que empiezan flojas, y terminan mejorando.

– El Fundador: 6/10. Nos cuenta la interesante historia de los hermanos que fundaron McDonald’s, y del hombre que le dio la fama. Como película está bien ambientada, pero a veces se hace larga.

– El infiltrado: 5/10. Tiene el reclamo de Dolph Lundgren, en una película bastante como las de antaño. Acción, tiros, pero al final con buenos valores morales. Lástima que la película no tenga nada especial.

– El profesor Marston y Wonder Woman: 7/10. Desconocía por completo la historia tras William Marston, el psicólogo que inventó el detector de mentiras, y que bajo el seudónimo de Charles Moulton creó el cómic de Wonder Woman. La película no es brillante, pero si apasionante, tanto en cuanto a descubrimientos, como en cuanto a autoconocimiento. Interesante triángulo amoroso-sexual.

– Estación Espacial 76: 4/10. Es interesante porque imita las películas de ciencia ficción de los 70, lo cual es un buen planteamiento. La trama es floja, la mayoría de gags humorísticos también. Curiosa de ver, pero nada más.

– Ghost in the shell: 6/10. Aunque no soy fan del manga, conocía la historia y me atraía. Tener a Scarlett Johansson, y un gran presupuesto, sumaban alicientes. Al final la película está bien, una buena ambientación, personajes muy pintorescos, pero un avance que a veces aburre y a veces es muy bueno.

– Gringo. The dangerous life of John McAfee: 6/10. Interesante, pero omitiendo los comienzos que aunque menos polémicos también tienen interés.

– Guardians: 5/10. Película al estilo mutantes, pero hecha en Rusia, que nos demuestra que para hacer películas de superheroes con malos guiones, no hace falta ser Marvel ni contar con elevados presupuestos.

– Irreversible: 4/10. La historia no está mal, incluso diría que es interesante, pero tanto giro de cámara, tanto mareo, tanta música de fondo, y tanta oscuridad te hacen desear que termine lo antes posible.

– Life: 7/10. Estas películas claustrofóbicas, no son mi estilo. Tensión y ritmo incesante, aunque con un final un tanto previsible.

– Los elegidos (Dark Skies): 4/10. La sinopsis me gustaba, y la frase introductoria de Arthur C. Clarke aumentaba esa expectación. Pero era sólo esperanza, resulta lenta y poco interesante.

– Lotoman: 6/10. El mensaje moral me gusta, así como la forma de vida dominicana. Los actores no son demasiado buenos, pero si tienen gags divertidos.

– Love: 5/10. Película francesa, un tanto extraña, hasta para ser francesa, que nos habla de amor y sexo, con una ambientación musical excelente, y una estética bastante original.

– Midnight special: 4/10. Combinaba ciencia-ficción, y una inspiración en los 80. Resultaba prometedora, pero desde el principio se me hizo poco interesante, y costosa de ver.

– Outsider: 6/10. Película francesa sobre la crisis de las subprime y los traders. Tiene bastante ritmo para su origen, y resulta entretenida de ver.

– Passengers: 7/10. Me ha gustado más de lo que pensaba. La ciencia-ficción de detrás, me parece buena, y la historia de amor, mucho más profunda de lo que solemos ver en el cine.

– Proyecto Lázaro: 6/10. Una idea que me gusta, con cierto fundamento científico, una historia de amor especial, pero demasiado triste para que resulte agradable de ver.

– Sabotage: 5/10. Tiene a Arnold Schwarzenegger, y fue el reclamo. No es muy buena, pero se puede pasar el rato.

– Sanky Panky: 6/10. Cuenta con humor la historia de un sanky-panky dominicano, más bien un aprendiz de éste. Lo mejor es el positivismo y el humor que les caracteriza. Quizás sea algo larga, y técnicamente justa. Como añadido, la presencia de Henry Santos de Aventura.

– Siete hermanas (¿Qué le pasó a lunes?): 6/10. La idea me gusta mucho, aunque ocurre que el desarrollo es un tanto irregular. Algunas pasajes son innecesarios, y otros aspectos en donde se podría sacar más partido, quedan casi sin explotar.

– Sueños Eléctricos: 7/10. Electric Dreams es un clásico de la cultura de los 80 que vale la pena ver o volver a ver. No porque sea buena, sino porque nos hace imaginar como podría haber sido el mundo actual si los grandes avances de esa década hubieran proseguido.

– Super Papá: 6/10. Una película dominicana sin demasiadas pretensiones, pero con la que pasas el rato, y que te ríes a menudo.

– The Discovery: 4/10. Empieza bien, y con una buena idea. En seguida se va volviendo lenta, y después previsible. Una lástima.

– The fate of the furious: 7/10. Me ha gustado Fast & Furious 8. No tanto por las escenas de coches, que ya es difícil de aportar algo nuevo, pero la trama, es casi de James Bond, y esta vez con un reparto de lujo.

– The human race: 5/10. La película es poco original, aunque va manteniendo el interés, sin abusar de la sangre. El final, algo forzado, pero original.

– The Saint: 5/10. Película para televisión de El Santo, que ni el aire de la serie Transporter, ni el cameo de Roger Moore arreglan. Para ver un domingo por la tarde, es pasable.

– The wizard of lies: 6/10. Una película lanzada directamente para televisión, pero que cuenta con dos atractivos. El primero, es la historia de Bernie Madoff, que aunque le falte algo de gancho, impresiona como timo piramidal gestado por él solo. El segundo es Robert de Niro, que si casi siempre lo hace bien, aquí lo hace aún mejor.

– Wheelman: 5/10. El 95% se desarrolla dentro del coche y de noche. Esa agonía hace que a veces se mantenga el interés. Las escenas de velocidad, son casi nulas, y bastante malas. La historia, bastante floja a medida que avanza.

– XXX Reactivado: 5/10. Si la primera entrega me encantó, esta me ha parecido aburrida, hasta en las escenas de acción. Vin Diesel me gusta, y la ambientación es variada, incluyendo Santo Domingo, pero ni así.

– Yo antes de ti: 7/10. No es mi estilo de película con tanto drama, pero la historia de amor es preciosa, y está muy bien llevada.