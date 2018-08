Vamos con la trigésimo quinta edición de los comentarios de cine:

– Aniquilación: 6/10. Ciencia-ficción misteriosa e irregular, que a veces se hace pesada y a veces super-atractiva. El final, poco concluyente lamentablemente.

– Anonymous: 6/10. Traducida como Hacker, y con críticas regulares me gustaba la temática. En seguida me enganchó con el Casio HDD-S100 del protagonista, y después la reventa de algunos Rolex. Es bastante superficial como cabe esperar, pero con un aire a las películas de jóvenes de los 80 que me ha parecido entretenida.

– Asesinato en el Orient Express: 5/10. Con efectos digitales muy buenos, y un excelente reparto una historia de Hercules Poirot tiene mucho potencial, pero al final se queda un poco escasa.

– Avengers Infinity war: 5/10. Otra película de super-héroes llena de efectos especiales, con un excelente reparto de actores, pero que incluso en cine, apenas llega a entretener.

– Caballero y ladrón (Raffles): 7/10. No soy de cine clásico, y 1940 lo es. Pero impulsado por el libro decidí ponerme con ella. Apenas una hora, que es casi como si fuera una serie. Con mucho ritmo y que no aburre, refleja lo básico del personaje, pero le falta detalle.

– El extranjero: 7/10. Jackie Chan nos tiene acostumbrados a buenas películas de acción. En esta, nos damos cuenta que además es un buen actor, y que hace un papel algo diferente al que estamos acostumbrados, aunque el final sea puro Chan.

– Fahrenheit 451: 5/10. Nueva película, creada directamente para televisión del libro homónimo de Bradbury. Con bastante presupuesto no llega a ser espectacular pero es convincente. El desarrollo un tanto irregular, interesante a veces y aburrido otras.

– Ibiza: 6/10. Netflix también sabe hacer buenas películas. Un cuento con buena música. Con la chica de la serie Love (Gillian Jacobs), un comienzo en Barcelona y un desarrollo en Ibiza, tenía todo a su favor. Ojo a la polémica del gobierno balear, que se quejó por usar el nombre, y estar rodada mayoritariamente en Croacia y Serbia.

– Los archivos del Pentágono: 5/10. Ambientada en los años 70, con buenos actores y una trama de espionaje esperaba que me mantuviera atrapado en el sillón. Las buenas críticas que ha tenido no lo son en mi caso, que a ratos hasta se me ha hecho larga y carente de acción pese a no tener un metraje excesivo (116 minutos).

– Newness: 6/10. Interesante la forma en como desarrolla las dificultades de una relación abierta. Atractiva en cuanto la ambientación musical. Previsible en cuanto a la trama.

– Operación Rescate (Black Water): 6/10. Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren en una película que parece de los 80. Sencilla, entretenida, con algo de humor y alguna que otra sorpresa. Moraleja, no hay que hacer caso a las críticas.

– Proyecto Tiempo: 5/10. Tres historias cortas ambientadas sucesivamente en el futuro. Dirigidas por Isabel Coixet y patrocinadas por Gas Natural-Fenosa hablan del ahorro energético, y la verdad que esperaba bastante más.

– Revolt: 6/10. Una más de invasiones alienígenas. Como no es muy larga y tiene algún punto interesante se deja ver fácilmente.

– The escort: 6/10. Resulta bastante previsible, pero no está mal.

– The Shanghai Job: 5/10. Con el título esperaba algo como The Italian Job. Orlando Bloom podía clavarlo, y en los primeros segundos empezamos con un reloj Heuer, pero nada que ver, al final entretiene, e incluso se hace pesada algún rato.

– The Square: 4/10. Si juntamos una película sueca con el mundo del arte, ya vemos que es arriesgado. Y así es, aunque es original, a veces es tan lenta que se hace pesadísima.

– Un novato en apuros 2: 6/10. Humor entre policías. Sin llegar a ser brillante como Dos policías rebeldes, tiene acción, y te hace reír.