Vamos ya con la trigésimo novena edición de los de comentarios de libros:

– A contrarreloj. Primera temporada 4 (J.G. Chamorro & Fénix Hebrón): 8/10. No puedo ser imparcial con esta novela, y me sabe mal que encabece la lista alfabética, pero me ha encantado el resultado. Una combinación de siete aventuras recopiladas que van del glamour de Miami, hasta Suiza o República Dominicana. Investigación detectivesca, y relojes.

– Avakum Zajov contra 07 (Andrei Guliashki): X/10. En los 60 con el éxito de Bond, los países soviéticos tenían vetada su lectura. Así que el autor, desarrolló al agente Avakum Zajov, mucho más inteligente y técnico que Bond, y que en la novela que nos ocupa, acabaría enfrentándose a este, pero bautizado como 07 en vez de 007 para evitar problemas legales.

– Acorazado -Ironclad- (Bia Namaran): 7/10. Relato con una crueldad que no parece típica del autor. A partir de la mitad, se vuelven a ver reflejados sus valores tradicionales de compañerismo, tesón y valor.

– Continente controlado (Lou Carrigan): 6/10. Muy buena idea, pero que para lo que Carrigan nos tiene acostumbrados (bien), le falta algo de tensión y acción.

– Demasiadas mujeres (Lou Carrigan): 7/10. Baby Montfort se disfraza en un barco de lujo con una trama protagonizada por un español que recorre las playas más lujosas de Europa.

– El Imperio. Catedral (Bianamaran): 6/10. Última entrega de El Imperio, donde se combinan testimonios y entrevistas con narraciones. Quizás le falta mayor empuje personal a la hora de disfrutar de la enorme obra que relata.

– El Teléfono Rosa (Lou Carrigan): 6/10. Novela doble que en su época debió ser provocadora por las situaciones homosexuales que narra, pero que a nivel de historia, es de las más pobres que he leído de la agente Baby.

– Espionaje científico (Lou Carrigan): 8/10. La historia cuesta de creer, pero los espías-caballeros le dan un toque de refinamiento al libro.

– Gazeta W-59. Primera temporada (Bia Namaran): 8/10. Recopilación de las publicaciones del semanario monotemático online Gazeta W-59. Obligada lectura para los amantes de los Casio F y W.

– Isaac Asimov’s (Julio 1980): 6/10. Empieza estupenda con unos relatos muy buenos, que a lo largo de los once relatos que la componen va desinflándose.

– Kepler 22B (A. M. Vozmediano): 7/10. Vozmediano reconozco que escribe bien, ya me gustaría a mi. Meritorio para un aficionado llegar a componer una novela de esa extensión. Lo malo es la historia, que va perdiendo fuelle a partir de la mitad del libro.

– Locomotoras diésel V320 001 de la DB (Bia Namaran): 7/10. Breve tratado que repasa las locomotoras Henschel DH 4000 mezclando técnica, hechos e historia.

– Para servir y proteger (Bia Namaran): 7/10. Cuatro historias repletas de persecuciones y acción en las calles de Nueva York, que se acompañan de una historia interesante.

– Pequeño Hermano -Little Brother- (Cory Doctorow): 7/10. Habla de la privacidad y el hacking desde el punto de vista de un adolescente de San Francisco. Muy entretenido y a la vez con mucho conocimiento antisistema real. El problema es que a partir de la mitad, se va centrando más en las vivencias personales, que en su revolución.

– Por vía diplomática (Lou Carrigan): 7/10. No es de los mejores, pero Carrigan ambienta muy bien las tramas políticas y de corrupción en países imaginarios.

– Próxima Humanidad (Lou Carrigan): 6/10. El desarrollo no es de los mejores, aunque la base de un futuro poder negro iniciado en Nueva York es realmente original.

– Recuerdos del ferrocarril. El Vasco (B. L. Obnabia): 6/10. Amena novela centrada en los ferrocarriles de vía estrecha asturianos, que mezcla hechos con recuerdos y reflexiones, mostrando como ha cambiado todo.

– Se solicitan espías (Lou Carrigan): 6/10. Entretenida novela de Brigitte Montfort, pero que no destaca.

– Servir y proteger 2 (Bia Namaran): 8/10. Bia Namaran se supera con la segunda entrega donde además de la acción a raudales, la historia es más interesante.