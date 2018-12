Damos paso a la trigésimo octava entrega de los de comentarios de libros:

– Abducciones (Bia Namaran): 7/10. Sigue la ambientación de “El planeta de las tres lunas” y “Las playas de Venus”, para hablarnos de una invasión alienígena, pero como suele hacer el autor, donde predominan los valores. El apéndice final, es tan extraño que no se ni como valorarlo.

– Al espía lo estaban esperando (Lou Carrigan): 7/10. La agente “Baby” se mete esta vez entre la CIA, y el servicio secreto francés.

– Aniversario atómico (Lou Carrigan): 7/10. Novela doble de Baby Montfort, ambientada en un posible conflicto nuclear, que pese a haber perdido algo de actualidad en nuestros días, afortunadamente, mantiene la aventura y el ritmo.

– Baby no contesta (Lou Carrigan): 7/10. Con aventura y fácil de leer, pero sin la tensión y el glamour que hemos visto en otras entregas de la divina espía Baby.

– Centro comercial (Lou Carrigan): 7/10. Un centro comercial sirve como tapadera de una rebuscada trama conspirativa que la agente Montfort debe desentrañar.

– Ciencia-ficción Omnibus (Kurt Singer): 8/10. Es extraño encontrar una recopilación en donde haya relatos y novelas que mantengan la calidad. De las 6 narraciones seleccionadas 5 me han gustado mucho. Gran resultado de recopilación, y una traducción a la altura, obra de Alfonso Espinet.

– Cracker 3 (Fénix Hebrón): 6/10. Tercera y última entrega de la saga Cracker. Se repiten ya bastantes conceptos, y aunque se lee fácilmente es menos revolucionaria que las anteriores.

– Cuenta clave (Lou Carrigan): 7/10. Aunque es muy amena y continúa con el glamour de la saga, la historia es bastante ingenua, un error que no solemos ver en Carrigan.

– El amuleto (José Mallorquí): 6/10. Hasta la mitad es muy bueno, con más misterio que terror. A partir de entonces cansa un poco con tanta ficción histórica.

– El dios Dólar (Lou Carrigan): 8/10. Novela doble de la agente Baby, con mucho de James Bond, mucha emoción, y un malo malísimo como cabría esperar. El plan de dominación mundial no podía faltar, y es bastante original.

– El documento Andreiev (Lou Carrigan): 8/10. La agente Brigitte en una tensa trama de espionaje en la Guerra Fría, amena y emocionante.

– El hombre de ningún sitio (José Mallorquí): 7/10. Parece que remonta el nivel con esta entrega, que combina acción del far-west con tramas de negocios y traiciones más que interesantes.

– El hombre que cambió su reloj de cuarzo por uno de cuerda (Bia Namaran): 7/10. Cuento sencillo que gustará a los entusiastas de la relojería, los trenes, y por supuesto la marca Eternium.

– El Imperio Relatos Cortos IV. Jerhoj (Bianamaran): 7/10. Basada en entrevistas a una ficticia marca motociclística, tiene lo mejor del autor, y con una temática que me agrada. El formato de entrevistas es original, pero acentúa la dificultad de lectura.

– El Jarrón Azul. Vamos en grande (Elbert Hubbard): 8/10. Extracto de “Un mensaje a García”, muy poderoso y motivador.

– El mundo de los relojes (Jean Lassaussois y Gilles Lhote): 6/10. Un gran regalo para un libro en concepto interesante, pero con una traducción de Miguel Giménez Saurina bastante pobre al notarse no estar versado en relojería.

– El salario de los espías (Lou Carrigan): 8/10. Nos explica la primera misión de Baby, donde se nos revela su primer y desconocido apellido (Brigitte Bierrenbach Montfort). Además, tiene una trama secundaria en Puerto Plata, República Dominicana.

– El sol camina hacia el oeste (José Mallorquí): 8/10. La primera novela que leo de “El Coyote”. Sin gustarme el far-west, me ha parecido encantador el tratamiento de la época, las ambientaciones y los personajes que hacía el autor. La trama es muy interesante y te mantiene pegado al libro. Curiosamente el héroe, apenas aparece hasta el final.

– Golpe de Estado (Lou Carrigan): 8/10. Desarrollado en una Córdoba ficticia situada Colombia y Panamá, es corto, intenso y con mucha acción. Gran ejemplo de Baby Montfort.

– Ha muerto tu cerebro (Lou Carrigan): 7/10. Interesante y trepidante historia de la agente Baby que investiga una poderosa droga de nueva creación.

– Hacia una comprensión de las Relaciones Humanas (Lucía Ovalle): 6/10. Libro de texto acerca de las relaciones humanas, por una de las pioneras de la materia en República Dominicana. Muy bien logrado el enfoque al mundo laboral, que son los orígenes de la autora.

– Honor para un mercenario (Clark Carrados): 6/10. Interesante historia de suplantación y trama política donde lo que más falla es la ingenuidad de los avances científicos. Algo que por otra parte, le da encanto.

– Juegos de poder (Lou Carrigan): 6/10. Entretenida novela de Brigitte “Baby” Montfort, que se lee bien, pero no es brillante.

– La amenaza extraterrestre. ¿Quién pone la Tierra en peligro? (HercoBlog): 6/10. HercoBlog nos ofrece gratuitamente este eBook que nos habla de la posible extinción de nuestra especie, y de un posible origen extraterrestre de la vida. No cae demasiado en teorías conspiratorias y resulta de agradecer.

– La hacienda “El Capitán” (José Mallorquí): 6/10. Es la tercera novela que leo de “El Coyote”, los entornos ya no causan sorpresa, y aunque la historia no está mal, no deja las sensaciones de los anteriores.

– Las brujas de Harlem (Lou Carrigan): 7/10. Curiosa mezcla de brujería y conspiración política en la ONU, donde Brigitte Montfort acaba venciendo a los malos.

– No pueden asesinarme (Bia Namaran): 6/10. Con acción a raudales, acaba siendo cansada y repetitiva por tantos tiros, disparos, persecuciones y huidas.

– Nuevo terrorismo (Lou Carrigan): 7/10. Más aventuras de Brigitte Montfort, esta vez enfrentándose a unos villanos aún más malvados que de costumbre.

– Objeto 777 (Lou Carrigan): 7/10. Volumen doble de la agente Baby, esta vez con chinos tenebrosos y armas nucleares.

– Para no morir nunca (Lou Carrigan): 8/10. Aunque tiene muchos puntos en común con las aventuras de “Baby”, no se trata de una novela de este personaje. La trama muy interesante, una planta que puede prolongar la vida.

– Reservas de oro (Lou Carrigan): 6/10. Doble entrega de Brigitte “Montfort, de lectura fácil y amena, con todos los ingredientes de la agente especial Baby, pero sin nada destacable.

– Sangre en la Cuenca del Amarillo (José Mallorquí): 7/10. Tejas no es lo que ahora es Texas, sin ley, y con una muy elaborada trama de bandidos, robos, pero también engaños y timos que me ha gustado mucho.

– Sólo para hombres (Lou Carrigan): 8/10. Brigitte Montfort se infiltra en un lujoso hotel lleno de señoritas al servicio de hombres poderosos. Interesante ambientación glamurosa.

– Una lápida en la Luna (Lou Carrigan): 6/10. Ciencia-ficción de Carrigan. Muy bien escrito como nos tiene acostumbrados, pero con una historia no demasiado original.