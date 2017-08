(No Ratings Yet)

A continuación va la octava entrega de los comentarios de series:

Chase

“Chase“, serie centrada en el personaje de Annie Frost (a la que da vida Kelly Giddish), una agente de los U.S. Marshall que se dedica a atrapar a todo tipo de fugitivos.

La serie cuenta con un buen número de fichajes más que conocidos como es el caso de Amaury Nolasco (”Prison Break”) o Jesse Metcalfe (”Mujeres Desesperadas“), así como Cole Hauser (”K-Ville”) y Rose Rollins (”The L Word’”).

18 capítulos en una temporada de 2010 a 2011.

6/10.

Espartaco. Sangre y arena

Traicionado por los romanos. Forzado a la esclavitud. Renacido como gladiador. La clásica historia del más infame rebelde de la república romana cobra vida en una gráfica y visceral serie, Spartacus: Blood and Sand. Apartado de su hogar natal y de la mujer que ama, Espartaco es condenado al brutal mundo de la arena del circo, en donde la sangre y la muerte son un espectáculo de masas. Pero no todas las batallas se libran sobre la arena. La traición, la corrupción y el atractivo de los placeres de la sensualidad pondrán constantemente a prueba a Espartaco. Para sobrevivir, deberá convertirse en algo más que un hombre. Más que un gladiador. Debe convertirse en una leyenda.

Espartaco (Andy Whitfield) es un soldado que se alista de forma voluntaria para luchar contra el enemigo común de los tracios y los romanos. Pero como castigo por haber desafiado al comandante de la legión, Claudius Glaber (Craig Parker, La leyenda del buscador), un hombre cuyas habilidades y sabiduría son superadas por su ambición, es sentenciado a morir en la arena de los gladiadores. Pero contra todo pronóstico, acaba matando a cuatro gladiadores y sobrevive. Su sentencia es cambiada por la esclavitud y es comprado por un noble que lo pondrá a entrenarse en su escuela de gladiadores. Sus tendencias rebeldes se calman con la promesa de que algún dia podrá reunirse con su esposa, Sura (Erin Cummings, Dollhouse), que también ha sido convertida en esclava por los sirios.

13 capítulos en una temporada de 2010 a 2011.

6/10.

Falling skies

Falling Skies comienza en el caótico mundo posterior a un ataque alienígena a la Tierra que ha dejado a la mayoría del planeta completamente incapacitado. Pasados seis meses de la violenta invasión inicial, los pocos supervivientes que han logrado salvarse de la masacre se han ido reuniendo a las afueras de las principales ciudades para empezar la difícil tarea de empezar a combatir a los invasores extraterrestres. Cada día es una prueba de supervivencia. Los soldados, ahora todos ellos civiles, trabajan para proteger a la gente que tienen a su cargo al tiempo que tratan de comenzar la campaña de insurgencia contra la fuerza alienígena invasora.

10 capítulos en una temporada de 2011.

6/10.

Juego de tronos

Adaptación de la HBO de la famosa serie de novelas medievo-fantásticas, estando en producción inicialmente un episodio piloto y ampliándose después a una primera temporada de 12 episodios. La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio medieval, principalmente en un continente llamado Poniente pero también en un vasto continente oriental, conocido como Essos. La mayor parte de los personajes son humanos pero a medida que la serie avanza aparecen otras razas, tales como los fríos y amenazadores Otros del Norte y los dragones del Este, ambos supuestamente extintos al principio de la saga. Hay tres líneas argumentales en la serie: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles; la creciente amenaza de los Otros, apenas contenida por un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil hace quince años, quien busca regresar a Poniente a reclamar sus derechos. Estas tres historias interactúan entre sí y son extremadamente co-dependientes.

10 capítulos en una temporada de 2011.

6/10.

Max Headroom

En un futuro cercano, la sociedad está gobernada por la televisión y las mega-corporaciones, mientras en las calles de las ciudades (plagadas de televisores) proliferan marginalidad, pobreza y violencia.

El intrépido reportero de investigación Edison Carter de la cadena de televisión Network XXIII intentará salir airoso de las peligrosas situaciones en las que se verá envuelto durante la realización de sus comprometidos reportajes. Para ello contará con la ayuda de sus colegas y de Max Headroom, una versión computerizada de sí mismo, creado al trasladar la mente de Carter a un ordenador. Max Headroom pronto se convertirá en la estrella de la Network XXIII gracias a su simpática y extravagante personalidad.

14 capítulos en dos temporadas de 1987 a 1988.

7/10.

Pan Am

En plena década de los 60, en el mundo de los vuelos de lujo, los atractivos pilotos y azafatas no sólo están entrenados para ser glamurosos, sino que también tienen que encargarse de cualquier emergencia o situación fuera de lo común a bordo del avión. Líos, pasión, celos y espionaje… mientras vuelan a más de 30000 pies de altura.

9 capítulos en una temporada de 2011.

6/10.

Survivors (Los últimos hombres)

Una pandemia letal ha acabado con el 99% de la raza humana. Sólo unos pocos supervivientes, repartidos por el mundo, tendrán que encontrarse para decidir cómo seguir con sus vidas, plantar un nuevo gobierno o no, qué hacer con los campos, las propiedades, todas las cosas creadas por la mano del hombre. Como es de suponer, esto creará multitud de dilemas morales y éticos, además de las lógicas apariciones en momentos tan límites de gente que se dedique a robar, a intimidar, o sencillamente, a matar.

12 capítulos en dos temporadas de 2008 a 2010.

7/10.

The Event

¿Y si hubiese una conspiración que fuese tan grande que incluso el Presidente de los Estados Unidos estuviese entre los que saben de su existencia? ¿Y si un chico normal se encontrase con la verdad, un secreto tan poderoso que podría literalmente cambiar el curso de la humanidad? ¿Crees que ese chico tendría alguna oportunidad de sobrevivir? De Nick Wauters (The 4400, Eureka) y Steve Stark (Medium) llega The Event, una serie de suspense en la que las respuestas sólo conducen a mayores preguntas. Esta trepidante producción llena de adrenalina sigue el viaje de un joven que, mientras investiga la misteriosa desaparición de su prometida, sin querer empieza a destapar la mayor conspiración de la historia americana.

22 capítulos en dos temporadas de 2010 a 2011.

7/10.