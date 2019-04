Vigésima entrega de los comentarios de series:

Agatha Christie Inocencia Trágica

Navidad 1954. La adinerada filántropa Rachel Argyll es asesinada en su casa familiar Sunny Point. Su hijo adoptivo Jack Argyll es arrestado acusado de ser el asesino. Él insiste en su inocencia.

3 capítulos en una temporada de 2018.

6/10.

American Gods

Sombra cumple condena cuando su mujer y su mejor amigo acaban de morir en un accidente de coche. Es en mitad de un tormentoso vuelo, de camino al funeral, donde conoce al Señor Miércoles. Ahora Sombra debe ejercer como guardaespaldas del Señor Miércoles durante un peligroso viaje por los Estados Unidos, un viaje de reclutamiento ante una guerra inminente entre los antiguos dioses mitológicos y los modernos dioses paganos de la tecnología.

16 capítulos en dos temporadas de 2017 a 2019.

6/10.

Construyendo a un dictador

Producción de tres episodios que analiza el perfil personal y público de algunos de los dictadores más famosos de la historia.

3 capítulos en una temporada de 2018.

6/10.

Grand Prix Driver

Grand Prix Driver repasa los difíciles inicios de McLaren-Honda de la pasada temporada 2017, donde tardaron, una vez más, en alcanzar un rendimiento lo suficientemente competitivo como para pelear con los equipos de la zona media. No fue hasta pasada la mitad de la temporada cuando los británicos comenzaron a entrar con más frecuencia entre los diez primeros, aunque el punto de inflexión de la escudería llegaría con el anuncio de la ruptura con Honda y el acuerdo con Renault para montar sus propulsores a partir de 2018.

4 capítulos en una temporada de 2018.

7/10.

Hackerville

Thriller sobre una red de hackers y los investigadores encargados de perseguirles. Cuando descubre el origen de un ataque hacker a un gran banco alemán en una red en Rumanía, la experta en cibercrimen de la BKA, Lisa Metz, es destinada desde Frankfurt a Timisoara, su ciudad de origen, para trabajar mano a mano con los investigadores locales liderados por el policía rumano Adam Sandor.

6 capítulos en una temporada de 2018.

6/10.

James Cameron. La historia de la ciencia ficción

Producción original de AMC, que explora la evolución de la ciencia ficción desde sus orígenes como un pequeño género de culto hasta las superproducciones actuales. A través de entrevistas a iconos del género como Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Sigourney Weaver, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger o Guillermo del Toro, entre otros muchos. Cameron explora los grandes temas del cine y la literatura de ciencia ficción como la vida alienígena, el espacio exterior, los viajes en el tiempo, el futuro apocalíptico, los monstruos y las máquinas inteligentes.

6 capítulos en una temporada de 2018.

7/10.

Maniac

Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill) son dos desconocidos que participan en las etapas finales de un misterioso ensayo farmacéutico, pero las cosas no salen según lo previsto…

10 capítulos en una temporada de 2018.

6/10.

Magnum

Tom Selleck interpreta al detective privado Thomas Magnum, en esta serie que narra sus aventuras en Hawai. Allí vive con el mayordomo Higgins, un exmilitar con el que se lleva como el perro y el gato, pero a pesar de todo siempre terminan haciendo las paces. Magnum se dedica a resolver grandes casos, contando siempre con la incondicional ayuda de sus compañeros Rick y TC, e incluso con la ayuda de Higgins.

162 capítulos en ocho temporadas de 1980 a 1988.

8/10.

Magnum P.I.

Un ex SEAL de la Marina regresa a casa desde Afganistán y utiliza sus habilidades militares para convertirse en investigador privado en Hawai. Un reboot de la popular serie de televisión de los 80.

20 capítulos en una temporada de 2018 a 2019.

6/10.

Narcos. México

Cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80. Por su parte Kiki Camarena (Michael Peña) es un agente de la DEA norteamericana al que trasladan desde California a Guadalajara para incorporarse a la investigación del recién nacido cartel mexicano. Gallardo comenzó su imperio traficando con marihuana y uniendo a todos los narcos del país con un propósito común, pero pronto su ambición le llevó a ver México como el mejor sitio para transportar la cocaína colombiana.

10 capítulos en una temporada de 2018.

6/10.

Nightflyers

Ocho científicos y un hombre con poderes telepáticos viajan a los confines del sistema solar a bordo del Nightflyer, una nave con un pequeño equipo y un capitán solitario, con la esperanza de encontrar vida alienígena. Pero cuando todo se complica, la supervivencia será más difícil de lo que esperaban… Adaptación de la novela homónima de George R.R. Martin.

10 capítulos en una temporada de 2018.

5/10.

StartUp

El agente del FBI Phil Rask (Martin Freeman) está especializado en delitos financieros. Rask se cruza en el camino de Nick Talman (Adam Brody), un brillante e inteligente hombre de negocios que tiene su base empresarial en Miami. Este último mantiene una relación complicada con su afortunado, rico e irresponsable padre que es el verdadero blanco del FBI. Cuando su padre desaparece, Nick se encuentra en posesión de una fortuna poco lícita y decide invertir el dinero en una start-up. Esta última ha sido fundada por Izzy Morales (Otmara Marrero) y Alex Bell (Aaron Yoo), un genio que quiere cambiar el mundo. Taylor (Ashley Hinshaw) es la novia de Nick que acaba de mudarse a la casa que el padre de Nick le ha regalado. Es una chica confiada y segura pero a medida que Nick se mete en asuntos relacionados con la vida criminal comienza a ser consciente que ya no es el ancla que mantenía a flote a su novio en su lucha contra el efecto que ha tenido su padre en su vida. Edi Gathegi (“The Blacklist”) es Ronald Dacey, el segundo al mando de una banda local haitiana. Jocelin Donahue será recurrente como Maddie Pierce.

30 capítulos en tres temporadas de 2016 a 2018.

7/10.

The Grand Tour

Los tres antiguos presentadores del conocido programa de automovilismo de la BBC “Top Gear” -Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond- regresan con un programa similar, ahora para Amazon. Los tres presentadores, junto al productor Andy Wilman, han firmado un acuerdo para Amazon Prime consistente en 36 programas en 3 años.

36 capítulos en tres temporadas de 2016 a 2019.

8/10.

Wake up

Wake Up es la nueva herramienta internacional desarrollada por la Education Department Unit que revolucionará el sistema de educación global para siempre. La idea de aprender conocimientos durante el tiempo de ocio utilizando tan solo una aplicación, parece lo bastante atractiva como para atrapar a un grupo de jóvenes que se convertirán en los pioneros del experimento.

No obstante, algo sale mal y los cinco jugadores ya no serán capaces de diferenciar entre la realidad virtual y la realidad real. Los protagonistas son: Iris, un youtuber especializado en investigaciones conspiranoicas; Deborah, una joven de barrio pobre; Ares, un deportista con alto poder adquisitivo; Luna, la más pequeña y frágil del grupo; y Dalia, una joven con alma de guerrera.

6 capítulos en una temporada de 2018.

4/10.