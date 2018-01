Allá vamos con la 35ª entrega de comentarios de libros:

– Asimov Ciencia Ficción -Noviembre 2003- (VA): 6/10. Una pena la desaparición de esta revista, con relatos muy variados. Como siempre, algunos que me gustaron mucho, y otros que no.

– Ataúd para dos (Mark Halloran): 5/10. Los libritos de la collección Servicio Secreto suelen ser muy amenos y fáciles de leer. Éste, se ma ha hecho algo pesado a ratos.

– Cautivos de la reina Thala (Joseph Berna): 5/10. Otro ejemplo más de la literatura de ciencia-ficción-erótica de Berna, con una historia floja, unos personajes arquetípicos, y unas situaciones típicas.

– Cofradía de asesinos (A. Thorkent): 6/10. Muy interesante el concepto de la cofradía, una organización a nivel interplanetario de asesinos. En general la trama está muy bien, con algunos altibajos que la dejan en sólo normal.

– Cuando los dioses mueran (Lem Ryan): 4/10. Esperas ciencia-ficción barata, y te encuentras con un mundo más bien medieval. Sencillamente no es lo que buscaba.

– Después del apocalipsis (Kelltom McIntire): 6/10. Me gusta la idea, el desarrollo y hasta los personajes, pero se nota que le ha faltado espacio. A ratos se desarrolla con lentitud, para luego acelerar e ir resolviendo todo rápidamente, demasiado rápido.

– Emergencia bélica (Lou Carrigan): 7/10. Después de unas decenas de libros de él, creo que Lou Carrigan (Antonio Vera Ramirez), fue de las mejores plumas de los bolsilibros. Además de estar nominado al Libro Guinness, como la saga más larga, es un maestro independientemente del género. El espacio, el western, el FBI, o el servicio secreto como es el caso. Buenos personajes, una trama con suspense y emoción, lectura fácil, y entretenida, que es de lo que se trata.

– Enemigos indestructibles (Marcus Sidereo): 5/10. Sin demasiadas pretensiones, es ameno de leer.

– Infiltrados (Ralph Barby): 6/10. Barby (Rafael Barberán Domínguez) no es mi autor favorito de las novelas de a duro, en este caso, el relato aún manteniendo los tópicos, está bien desarrollado, y tiene alguna idea original.

– La incógnita de Marte (Peter Barton): 5/10. Aburrido a muchos ratos, y bastante previsible.

– La matanza del “River-King” (Joseph Domenici): 6/10. Tiene bastante acción y es entretenido, la atmósfera lúgubre está bien, aunque falta suspense, y emoción.

– La rebelión de los átomos. (H.S. Thels): 6/10. Son dos historias diferentes, que comparten personajes. La primera me parece muy interesante, la segunda bastante menos. Ambas son entretenidas.

– Ladrón de robots (Glenn Parrish): 6/10. Una historia muy original, una trama policial aceptable, y unos personajes demasiado típicos.

– Las bucaneras del espacio (Joseph Berna): 5/10. La introducción son casi el 75% del libro, el desenlace, que es doble, ocurre como en 15 páginas. Las otras 80, son descripcones de las sexies bucaneras, y una historia más que previsible y tópica.

– Los elegidos (Curtis Garland): 5/10. Está claro que los números extra en las ediciones de bolsillo no eran los suyo. Es una trama sencilla, pero alargada en casi 190 páginas en vez de 80.

– Muñecos de muerte (Marcus Sidereo): 5/10. Empieza bastante bien, con un misterio que te atrapa. Rápidamente empieza a hacerse previsible y a veces algo forzado, y acaba solamente entreteniendo.

– Nueva Dimensión Nº76 -Abril 1976- (VA): 5/10. Me ha parecido flojo por la temática, la fantasía heroíca como la llama (ahora fantasía épica), no ha sido nunca mi fuerte.

– Nueva Dimensión Nº103 -Agosto 1978- (VA): 6/10. Los relatos cortos son bastante bueno, pero los dos largos, se hacen un poco pesados.

– Nueva Dimensión Nº136 -Julio-Agosto 1981- (VA): 6/10. Es un número con temáticas variadas. El nivel de las historias, como siempre, de regular a muy bueno.

– Revivir en Amaltea XII (Lucky Marty): 6/10. Sobre una idea bastante original, tiene partes del relato magníficas, pero la mayoría es bastante convencional.

– Sermones y Sentencias I (Ludobian de Bizanze): 6/10. Es difícil valorar un libro de sermones religiosos, cuando es una temática con la que no me identifico. Incluye excelentes piezas, que incitan a la reflexión, y al autodescubrimiento, y muchas otras, que no tienen sentido fuera del religioso.

– Un enviado a la Tierra (Marcus Sidereo): 6/10. Bastante amena e interesante. Sin ser brillante tiene un poco de todo, incluso algo que se acerca a una inteligencia artificial malvada.

– ¡Van Senn debe morir! (Alex Simmons): 6/10. Hacía muchísimo que no leía un Hazañas Bélicas de Toray. Escrito en 1964, con la II Guerra Mundial aún fresca, tiene una historia de espionaje interesante y trabajada. Los personajes, a diferencia de muchas otras novelas de a duro, tienen carácter, y profundidad.

– Volver a empezar (H.S. Thels): 7/10. Bastante original, y que mantiene el interés a lo largo del libro. Como añadido, un buen relato corto de Law Space.