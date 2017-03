(No Ratings Yet)

A continuación, os dejo la décimo sexta entrega de mis comentarios de series:

11.22.63

El 22 de noviembre de 1963, tres disparos acabaron con el Presidente Kennedy, y el mundo cambió. Ahora el profesor Jake Epping (James Franco) viajará al pasado para impedirlo, pero su misión se verá amenazada.

8 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.

12 monos

Sigue el viaje de un viajero en el tiempo desde el futuro post-apocalíptico que aparece en nuestros días a una misión para localizar y erradicar la fuente de una plaga mortal que eventualmente diezmará a la raza humana.

26 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2016.

6/10.

Aquarius

En 1967, cuando la hija adolescente de un respetado abogado desaparece, el detective de homicidios Sam Hodiak (David Duchovny) comienza a investigar pero pronto descubre que los policías no son bien vistos por los hippies de la época, por lo que recluta la ayuda de Brian Shafe, un rebelde policía encubierto. No pasa mucho tiempo antes de que se encuentren con el líder de una secta que busca a mujeres vulnerables que se unan a su causa. A partir de ahí, siguen el rastro de este hombre en un abismo de drogas, sexo y asesinatos. Drama policíaco de trece episodios que explora los inicios del conocido criminal Charles Manson.

26 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2016.

6/10.

Arma letal

Adaptación para TV de la saga cinematográfica “Lethal weapon”.

6 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.

Close to the enemy

Un oficial de inteligencia británico tiene que asegurarse de que un científico alemán capturado ayuda a los británicos a desarrollar aviones a reacción.

8 capítulos en una temporada de 2016.

5/10.

Dark Net

Los avances en la tecnología han hecho posible para nosotros poder conectar de la manera mas sorprendente a Internet. Dark Net una serie documental que explora los confines de Internet y las personas que lo frecuentan, ofrece una mirada reveladora y cautelar dentro de un vasto submundo cibernetico raramente conocido por la mayoría de nosotros.

8 capítulos en una temporada de 2016.

5/10.

Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas

Un excéntrico detective y su ayudante se ven envueltos en un gran misterio, acercándose un poco más a la verdad en cada episodio de este thriller lleno de humor.

9 capítulos en dos temporadas de 2016 a 2017.

4/10.

El fin de la infancia

Unos alienígenas pacíficos conocidos como ‘Overlords’ invaden la Tierra e imponen un nuevo orden mundial que acaba con todas las guerras. Llevan al planeta hacia la utopía y durante décadas los humanos conviven en paz bajo la influencia indirecta de los aliens a cambio de perder su cultura e identidad hasta que los visitantes descubren sus auténticas intenciones.

3 capítulos en una temporada de 2015.

6/10.

El gran apagón

Podium Podcast de Prisa Radio, nos ofrece este serial radiado en el que el 11 de abril de 2018 una tormenta solar de extraordinaria fuerza inutiliza todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos, dejando el planeta en completa oscuridad. Sin internet ni telefonía. Sin televisión ni luz eléctrica.

A los pocos días, la comida y el agua potable empiezan a escasear, lo que da lugar a disturbios en las grandes ciudades. Las fuerzas de seguridad siguen operando, aunque lo hacen con recursos muy escasos. En la radio, que funciona de manera intermitente, se repite un mensaje gubernamental que llama a la calma. Pero pasan los días y las calles se vuelven cada vez más peligrosas.

Algunos ciudadanos sospechan que las autoridades sabían lo que iba a ocurrir y habían decidido ocultarlo a la población. Se dice que hay pruebas de ello. Ahora un hombre va a intentar demostrarlo.

8 capítulos en una temporada de 2016.

7/10.

El hombre en el castillo

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick “El hombre en el castillo”. Las fuerzas del Eje (Alemania y Japón) ganaron la II Guerra Mundial y ahora Estados Unidos está dividida en tres partes. Joe Blake, un luchador de la resistencia, parte de la Nueva York alemana con un misterioso cargamento hacia la zona neutral de Colorado. Por su parte, en la San Francisco japonesa, Juliana Crane recibe de manos de su hermana unas filmaciones que muestran una realidad alternativa en la que los aliados ganan la guerra.

20 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2016.

5/10.

El origen de la mafia: Nueva York

The Making of the Mob: New York, es un docudrama que muestra cómo se desarrolló y fue definiéndose el mundo de la mafia a través de recreaciones de las vidas de los famosos fundadores del mundo del hampa en Nueva York. La historia comienza en 1905 y se desarrolla a lo largo de más de cinco décadas. A través de testimonios de especialistas de la mafia y de recreaciones de gran presupuesto se desarrollan los acontecimientos que hicieron posible el auge del mundo de la mafia. El actor Ray Liotta se encarga en la versión original de narrar al espectador las historias reales que construyeron el hampa. Desde el caos de las calles de la ciudad de Nueva York marcada por la Ley Seca, se levantó una legión de gánsteres visionarios. Asesinos viciosos y genios criminales decididos a crear su propia versión del sueño americano.

8 capítulos en una temporada de 2015.

6/10.

Eye Candy

Una mujer de Nueva York sospecha que una de sus citas en línea es un asesino en serie.

13 capítulos en una temporada de 2015.

5/10.

Houdini y Doyle

La historia se centra en la amistad del maestro de la magia Harry Houdini y el creador de “Sherlock Holmes”, Sir Arthur Conan Doyle. en 1901, el gran escapista y el prolífico escritor se unen a regañadientes para investigar crímenes sin resolver, ambientados en Canadá y en Londres. Cuentan con la ayuda de Adelaide Stratton, una agente de Scotland Yard. Los tres se verán envueltos en casos inexplicables de índole sobrenatural, en los que el escepticismo de Houdini choca con la afición de Doyle a lo paranormal.

10 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.

La maldición de Oak Island

Frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá) se encuentra una pequeña isla que está rodeada de misterio. En la década de 1700, se recogieron testimonios de personas que afirmaban haber visto luces extrañas durante la noche, y a quien allí enviaron a investigarlas, desapareció.

28 capítulos en tres temporadas de 2014 a 2016.

5/10.

Luke Cage

Como consecuencia de un experimento fallido, Luke Cage (Mike Colter) ha desarrollado una piel indestructible y una fuerza sobrehumana. Ahora es un fugitivo que intenta rehacer su vida en el barrio neoyorquino de Harlem. Pronto se verá obligado a salir de la sombra, luchar por su ciudad y afrontar un pasado que quería enterrar.

13 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.

MacGyver

El mítico MacGyver regresa a la pequeña pantalla tras tres décadas alejado de la televisión. El clásico personaje seguirá haciendo frente a las misiones más complicadas gracias a su agudizado ingenio.

22 capítulos en una temporada de 2016 a 2017.

6/10.

Person of interest (Vigilados)

Un multimillonario crea un equipo de élite que, gracias a un software de análisis de patrones de conductas, previene crímenes que se van a cometer y se toma la justicia por su mano.

103 capítulos en cinco temporadas de 2011 a 2016.

6/10.

Puro Genio

Pure Genius originalmente llamada Bunker Hill, es una serie de genero dramático ambientada en un hospital de Silicon Valley, tecnológicamente avanzado y a la vanguardia de la medicina en el que el personal tienen una peculiar y muy original manera de ejercer la medicina. Sigue la historia de un joven magnate de la tecnología (Augustus Prew), que se hace socio de un cirujano veterano con un controvertido y preocupante pasado (Dermot Mulroney), para dar un paso adelante con este avanzado proyecto, gracias al cual, busca ponerse a la cabeza de la carrera de las ciencias de la salud.

9 capítulos en una temporada de 2016 a 2017.

6/10.

Scandal

El trabajo de Olivia, en Washington, consiste en manejar y desactivar crisis y escándalos que puedan perjudicar la imagen y la vida de sus clientes, miembros de las élites del país, entre los cuales está el mismísimo presidente de los Estados Unidos.

82 capítulos en cinco temporadas de 2012 a 2016.

5/10.

Section Zéro

Tiene lugar en un futuro cercano. En 2024, las empresas multinacionales se han erigido como los nuevos líderes políticos europeos. Uno de los grupos corporativos más poderosos, Prometheus, pretende asegurar el crecimiento de su dominio sustituyendo las fuerzas militares por su propia milicia, llamada Escuadrón Negro (Black Squad). Ésta está dirigida por un hombre sin escrúpulos, peligroso e influyente llamado Munro, y formada por un ejército de hombres biónicos denominados Mékas. Desesperado y sin mucho que perder después de que su hija sea tiroteada en un asalto, un idealista y poco ortodoxo policía llamado Sirius Becker es reclutado para tomar el mando de la Sección Zero, un movimiento de resistencia clandestino que lucha contra esta milicia y pretende volver a implantar el sistema policial tradicional, antes de que el mundo que ellos conocen desaparezca por completo.

Sección Zero es un thriller policial con toques de ciencia ficción. Un relato futurista muy cercano a la realidad, oscuro, violento, provocador y lleno de acción en el contexto de una sociedad decadente.

Está escrita y dirigida por Olivier Marchal, creador de la aclamada Braquo. Marchal concibe la serie como una película, ha contado con su propio equipo habitual y ha aportado su particular sello: estética decadente, realista y oscura y personajes extremos, marginales, en los límites de la moralidad. Se trata de una superproducción muy ambiciosa y cara de la televisión francesa, con vocación internacional, al nivel de cualquier producción estadounidense.

Sirius Becker, el protagonista interpretado por Ola Rapace, es un hombre de principios en un mundo que carece de ellos. Un policía que guarda residuos de los valores policiales de antaño: sentido de la justicia, el bien sobre el mal… Pero no es intachable: sus métodos violentos no son los más ortodoxos, y en su familia es mal marido y mal padre. Un antihéroe decadente y nihilista que se une a la lista de tipos duros de nuestras series (como Ray Donovan o Lucas Hood, de Banshee).

8 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.

Stranger things

Homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80, Stranger Things es la historia de un niño que desaparece del mapa. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como la policía local se ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos estatales ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y una niña muy, muy rara.

8 capítulos en una temporada de 2016.

7/10.

Supergirl

Tras once años en la Tierra, Kara Zor-El decide seguir los pasos de su célebre primo y aprovechar sus superpoderes para salvar a los ciudadanos de National City de los criminales alienígenas que amenazan la paz. Pero si quiere continuar con su vida humana, primero tendrá que crear una nueva identidad secreta.

42 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2016.

6/10.

The expanse

En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema Solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad.

23 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2017.

6/10.

The girlfriend experience

Se centra en la vida de una prostituta de alto standing de Chicago; Christine (Riley Keough) es una atractiva estudiante de derecho en prácticas que comienza a trabajar como escort para ganar un dinero extra bajo el nombre de Chelsea.

13 capítulos en una temporada de 2016.

7/10.

The Green Hornet (El Avispón Verde)

Un intrépido editor periodístico (Gordon Jones) se lanza en una cruzada personal contra el crimen y la delincuencia, a través del disfraz de “el Avispón Verde” y acompañado de su inseparable chofer Kato (Bruce Lee). Serie de televisión que es recordada por la aparición de Bruce Lee en uno de los papeles principales. Derivó en varios telefilms y en 2011 Michel Gondry dirigió una nueva película para cines, protagonizada por Seth Rogen, Jay Chou y Christoph Waltz entre otros.

26 capítulos en una temporada de 1966 a 1967.

6/10.

Timeless

Narra los esfuerzos de una patrulla secreta formada por un militar una profesora de historia y un cientifico por evitar que el tiempo y la historia cambien Los tres protagonistas persiguen a un villano que se ha apoderado de una maquina del tiempo con intencion de alterar sucesos del pasado. Viene acompañada de el polémico plagio sobre El Ministerio del Tiempo.

7 capítulos en una temporada de 2016.

5/10.

Travelers

Cientos de años en el futuro, los últimos supervivientes humanos sobre la Tierra descubren los medios para enviar su consciencia a través del tiempo. Al pasado directamente, a la gente del siglo XXI. Los viajeros asumen rápidamente las vidas de gente aparentemente elegida al azar, mientras empiezan a trabajar de forma secreta en equipos para realizar misiones que salven la humanidad de un terrible futuro. Estos viajeros son El agente especial del FBI Grant MacLaren (Eric McCormack), líder del equipo Marcy (Mackenzie Porter), una mujer joven con discapacidad intelectual bajo el cuidado de su asistente social David (Patrick Gilmore), Trevor (Jared Paul Abrahamson), mariscal de campo (quarterback) en el equipo de fútbol americano de su instituto, Carly (Nesta Marlee Cooper) madre soltera que se encuentra en una relación abusiva y Philip (Reilly Dolman), un estudiante universitario adicto a la heroína. Armados solamente con su conocimiento sobre la historia y un archivo de perfiles de redes sociales los viajeros descubren que las vidas y relaciones en el siglo XXI son un desafío tan grande como sus misiones de alto riesgo.

12 capítulos en una temporadas de 2016 a 2017.

6/10.

Vinyl

Un viaje a través de la industria de la música, en una Nueva York en los 70 espoleada por la droga y el sexo. En pleno amanecer del punk, el hip hop y la música disco, Richie Finestra, presidente de un gran sello discográfico, intenta salvar su compañía y su alma sin destruir a nadie en su camino. Serie producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, entre otros.

10 capítulos en una temporada de 2016.

4/10.

Wayward Pines

Un agente del Servicio Secreto, Ethan Burke (Matt Dillon), llega a Wayward Pines (Idaho), en busca de dos agentes federales que han desaparecido en el bucólico pueblo. Cuanto más cerca se encuentra de hallar la verdad, más se alejará de la vida que conocía hasta el momento. Pronto deberá hacer frente a una terrible verdad, y es que nunca podrá salir de Wayward Pines con vida. Basada en el best-seller de Blake Crouch y producida por M. Night Shyamalan, que dirige el episodio piloto.

20 capítulos en dos temporadas de 2015 a 2016.

7/10.