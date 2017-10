(No Ratings Yet)

Décimo séptima edición de los comentarios de series:

Dimension 404

Antología de ciencia-ficción y error en la línea de “Black Mirror” o “Masters of Horror”, con episodios independientes, distintos repartos e historias.

6 capítulos en una temporada de 2017.

7/10

Hot Girls Wanted Turned On

Serie de seis partes basada en el aclamado documental “Hot Girls Wanted.” Esta producción cuenta la historia de personas que se han visto afectadas por la explosión de Internet, donde la pornografía, las aplicaciones de citas y las relaciones virtuales están a un click para cualquiera. Cada capítulo explora la relación entre el sexo y la tecnología, mientras relata historias de intimidad, conexión, desconexión, auto-promoción, raza y políticas de género.

6 capítulos en una temporada de 2017.

6/10

Incorporated

La historia se desarrolla en el futuro, en un mundo en el que cuando el sector público ha sido desmantelado y las empresas y corporaciones privadas tienen un poder aparentemente ilimitado. Ben Larson es un ejecutivo que oculta su verdadera identidad adoptando una nueva identidad para infiltrarse en el peligroso mundo empresarial y poder salvar a Laura, la mujer que ama. Además, tiene otra misión en mente: derribar el sistema que les da el poder a las corporaciones. Sin embargo, no tardarán en descubrir que él no es el único que esconde secretos que, de ser descubiertos, pueden convertirse en algo mortal.

10 capítulos en una temporada de 2016 a 2017.

8/10.

Las chicas del cable

Madrid, año 1928. Las operadoras de la recién nacida Telefónica viven sus romances y envidias dentro de una empresa moderna, reflejo del cambio social de la época. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota comienzan a trabajar como telefonistas en el edificio más moderno de toda la ciudad. Para ellas empieza la lucha por una independencia que tanto su entorno como la sociedad de entonces les niega. Su amistad será clave para conseguir sus sueños y juntas irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad.

9 capítulos en una temporada de 2017.

5/10.

Los pasajeros del tiempo

Las aventuras del joven H.G. Wells y su máquina del tiempo.

12 capítulos en una temporada de 2017.

6/10.

The OA

La historia comienza cuando Prairie Johnson, una niña ciega desaparecida siete años atrás, regresa a su pueblo convertida ya en toda una mujer (Brit Marling) y habiendo recuperado la vista. Un milagro para unos, un bicho raro para otros. Unos pocos entienden de dónde viene: del umbral de un mundo nunca visto… Miniserie de 8 episodios de una hora creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, que ya trabajaron juntos en las películas “Sound of My Voice” y “The East”.

8 capítulos en una temporada de 2016.

5/10.

Westworld (Almas de metal)

Dos invitados a un parque de atracciones de alta tecnología entran en una aventura salvaje por el Oeste. El parque está poblado por robots y está diseñado como simulación que parece 100% real de la época romana, los tiempos de los vaqueros, y la época medieval. Cuando el ordenador central del parque se estropea, los robots comienzan a correr furiosamente y los dos invitados son acechados por un pistolero robot.

10 capítulos en una temporada de 2016.

6/10.