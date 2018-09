En el artículo acerca de los relojes chinos recordaréis que criticaba la falta de calidad general de los mismos. En cierta forma, motivado por el Parnis Milgauss, que sin ser nefasto, pasaba simplemente por ser bastante normalito.

Todo cambió con el Parnis Master 03, y mi percepción sobre los relojes chinos, y sobre Parnis Watch en particular, cambió radicalmente. Me pareció que en efecto daban muchísimo valor para su precio. Esa misma sensación, se vio posteriormente reforzada con el Parnis Classic S9 y el Parnis Master 35.







¿Qué relojes Parnis son buenos y cuáles no? ¿Cómo asegurarnos que compramos uno de buena calidad? ¿Tienen todos los Parnis la misma calidad? Tras algunas indagaciones, por fin tengo la respuesta.

Parnis Watch Co. es una compañía que diseña y produce relojes. Basada en Hong Kong, inició sus actividades en 2005 impulsada por tres entusiastas de la relojería. Pues bien, el 90% de su negocio es el B2B (Business to Business), o sea las ventas a otras empresas. Éstas empresas encargan a Parnis relojes personalizados: remarcados, estériles, o con ciertas modificaciones.

El problema es que algunos de esos relojes, se vuelven a vender como Parnis, sea porque llevan esa marca, o porque no llevan ninguna o una que asociamos a ellos tipo Marina Militare. Lo que ha ocurrido es que una de esas empresas que son clientes de Parnis, está distribuyendo los relojes que les han comprado. Es completamente legal, pero un poco confuso. Porque esa empresa, ha podido pedir a Parnis que les fabrique un reloj lo más barato posible, con los peores materiales y sin controles de calidad, y luego puede que te lo vendan como si fuera algo que no es, y a precio de algo que no es.







Esa fue la conclusión a la que yo había llegado cuando os hablaba de relojes chinos hace algunos años. Resulta que esas prácticas, perjudican también a Parnis, por lo que desde hace unos meses, se están esforzando en aclararlo.

Lo que dicen es que ellos producen dos tipos de relojes, los que llaman Réplicas que no son relojes falsificados porque no llevan el logotipo de la marca copiada u homenajeada. Y los que llaman Premium.

Además de la originalidad en el diseño, que los Premium sean diseños propios, y que los Replica sean copias, hay diferencias entre calidad, materiales, acabados y forma de venta.

Los Premium sólo se venden en principio en la tienda Parnis oficial, o sea parnis.org. Realmente esto no es así, porque hay clientes que les compran esos modelos por volumen para luego venderlos en otros sitios (Aliexpress, eBay, …). Las Replicas se venden en cualquier sitio.







Podéis ver que las diferencias son notables. Desde que en los más baratos el movimiento no va lubricado como os expliqué en el Classic S9, a que no hay absolutamente ningún control de calidad, o que los componentes puedan provenir de proveedores poco reputados.

Por tanto, si queremos un Parnis de calidad, debemos primeramente escoger un modelo “oficial”, de los que venden en su web. Luego, tenemos que encontrar una tienda reputada que nos lo venda. Lo mejor es la misma Parnis, pero son bastante caros, así que mirando bien, podemos acudir a otros mercados paralelos, aún a costa de cierto riesgo (Daijiwatch, Manbushijie, …).