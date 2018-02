En el artículo sobre Kaspersky Free Antivirus, me planteaba alternativas gratuitas como el Comodo Free Antivirus. Pero una vez que adopté Kaspersky, me asaltó la duda de si en efecto era la mejor opción.

Comodo usa las firmas y el motor de Bitdefender, que no son malas en absoluto. Además, es completamente de 64 bits, por lo que el rendimiento debería ser bastante bueno.

Comodo Free Antivirus me ha gustado, tiene una interfaz bonita, también con componentes a medida, pero al menos muchas ventanas se pueden maximizar. Como con Kaspersky Free Antivirus, me ha instalado de manera medio camuflada el Comodo Internet Security Essentials. No tiene mayor importancia, y después podremos eliminarlo.

Las opciones son también muy completas, y es fácil de utilizar. Así que para no alargarlo más, decidí repetir las mismas pruebas que hice con el Kaspersky y el Eset, y así poderlas comparar.

Comodo FREE Antivirus 10

Versión: CAV 10.0.2.6420.

Tiempo de análisis: 07m:08s.

Cantidad de archivos analizados: 6.845.

Procesos activos y consumo de memoria (consumo pico):

– cis.exe: 5 Mb. (19 Mb.)

– cistray.exe: 4 Mb. (12 Mb.)

– cmdagent.exe: 32 Mb. (47 Mb.)

– vkise.exe: 21 Mb. (21 Mb.)

– cavwp.exe: 5 Mb. (547 Mb.)

Tiempo del segundo análisis: 54s.

Comentarios: Reportó 2 falsos positivos en archivos de Subversion.







Tenemos como referencia las medidas anteriores, que para haceros memoria fueron:

Kaspersky Free Antivirus 2018

Versión: KAV 18.0.0.405.

Tiempo de análisis: 02m:05s.

Cantidad de archivos analizados: 7.478.

Procesos activos y consumo de memoria (consumo pico):

– avp.exe: 27 Mb (483 Mb.)

– avpui.exe: 8 Mb. (194 Mb.)

Tiempo del segundo análisis: 01s.

Comentarios: Ninguno.

ESET Endpoint Protection 2018

Versión: NOD32 6.4.2014.2.

Tiempo de análisis: 03m:52s.

Cantidad de archivos analizados: 7.131.

Procesos activos y consumo de memoria (consumo pico):

– ekrn.exe: 180 Mb. (366 Mb.)

– egui.exe: 39 Mb (47 Mb.)

Tiempo del segundo análisis: 01s.

Comentarios: Reportó fallo en la descompresión UPX de tres ejecutables.

La conclusión es clara CAV tiene más procesos activos en memoria, y consumen más espacio en reposo, pero también en actividad. Ha sido además bastante más lento, tanto durante el primer análisis como en los siguientes, todo ello, pese a haber revisado una cantidad ligeramente inferior de archivos.

En cuanto a fiabilidad, ha detectado 2 falsos positivos. Es algo que no me preocupa demasiado, salvo porque en este caso eran obvios. Se trataba de archivos de base de datos local de Subversion (.svn).

Por tanto, descarto Comodo, y me quedo satisfecho con el Kaspersky. Una vez desinstalado, el desinstalador me ofrece probar Comodo Cloud Antivirus, ya que estamos puestos, pienso que puede ser una opción más ligera y rápida, así que hacemos un análisis dos en uno:

Comodo Cloud Antivirus 10

Versión: CCA 1.14.433704.601.

Tiempo de análisis: 09m:16s.

Cantidad de archivos analizados: 1.617.

Procesos activos y consumo de memoria (consumo pico):

– ccavsrv.exe: 50 Mb. (67 Mb.)

– ccavsrv.exe: 68 Mb. (125 Mb.)

Tiempo del segundo análisis: 05m:59s.

Comentarios: Ninguno.







Ciertamente el hecho de usar firmas en la nube (cloud), ha reducido el consumo de memoria. El uso máximo es bastante bajo, pero en reposo sigue siendo alto. Sorprende que el mismo proceso (esta vez de 32 bits), sirva como servicio, y como ejecutable. Se han corregido los falsos positivos, pero por lo demás, la mejoría no es grande. Analiza muchos menos archivos, y es más lenta. Lo que sorprende es que esa lentitud se nota en el primer análisis, pero también en los siguientes.

Una buena confirmación, al menos de momento, de que Kaspersky era la mejor opción.