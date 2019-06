Comprar un encendedor

Necesitaba comprar un mechero, así que evitando intencionadamente los bazares chinos que venden esos lotes de tres encendedores baratos a un euro, sí, esos que tienen esas advertencias de seguridad traducidas al español que resultan tan graciosas, me acerqué a un estanco que tengo cerca de casa.

Mis favoritos son sin lugar a duda los Zippo, el estandarte en cuanto a mecheros duraderos, y reparables. Pero también en cuanto a exigencias, porque si no los usas continuamente los tendrás sin gasolina cuando vayas a necesitarlos. Sin menoscabo del cambio de piedra, de mecha, etc. Tareas de mantenimiento que cualquier artefacto mecánico necesita. El Clipper Jet Flame me gusta mucho, pero quería algo más barato, algo que poder tener a mano sin miedo de perderlo, y sin que pesara mucho.







Buscaba un encendedor sin piedra (piezoeléctrico) y evidentemente recargable. Ya sabía del artículo sobre Cricket, que esta marca no ofrecía encendedores recargables. Bic tiene en su encendedor de toda la vida una variante piezoeléctrica, aunque siguen como siempre, sin ser recargables. Me pregunto de que sirve que el encendedor siga funcionando porque la piedra no se agota, si lo que se extingue es el gas. Por mucho que declaren 3.000 encendidos, ¿cuánto puede encarecerlo que sea recargable? Supongo que esa es y siempre ha sido una de sus claves del éxito, que son desechables, así que tienes que comprar otro, lo que explica porque producen casi 5 millones de unidades cada día.

Tuve que recorrer tres estancos hasta encontrar uno donde me vendieran a 1€ lo que buscaba. No fue ni más ni menos que un Clipper, un Clipper Fit para ser exactos. Un sencillo encendedor de plástico que es recargable como todos los de Clipper, y al mismo tiempo piezoeléctrico (electrónico como les gusta llamarlos).

Luego te dedicas a rebuscar por la web, y te encuentras con los Gianni Electronic o los Atomic F4 que se venden en lotes a unos 0,25€ cada unidad, que son recargables, que son piezoeléctricos, pero que no encuentras en ningún lado. Y todo esto viene a que en los estancos venden esos mecheros de usar y tirar porque son los que los clientes demandan. Si eso es cierto, entonces es culpa nuestra que no entendemos que un objeto, aunque sea de plástico y barato, si le podemos dar una vida útil más larga es mejor para todos.