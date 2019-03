Hace casi 15 años que publiqué el artículo La potencia de TakeCommand y 4NT. Me he dado cuenta que sigo siendo un fiel usuario de Take Command y sus variantes TCC y TCC/LE.

Aprovechando en lanzamiento de la versión 24, y después de Resaltado de sintaxis en Take Command hoy voy a explicar algunos comandos simples que son muy convenientes, nada que ver con las limitaciones de CMD.

Descarga de páginas HTML

Take Command (y TCC), están completamente integrados con internet (FTP, TFTP, SFTP, FTPS, HTTP, HTTPS). Cualquier comando acepta archivos remotos como si fueran archivos locales. Por tanto descargar una página HTML es tan sencillo como:

copy http://www.javiergutierrezchamorro.com guti.html







Navegación por archivos remotos

Derivado de lo anterior, podemos navegar por un FTP sin cliente alguno, del mismo modo que si fueran archivos y directorios de nuestro ordenador. Podríamos visualizar el contenido de alguno de ellos (TYPE o VIEW), borrarlo, …

dir ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack







Hash de archivos

En programación las funciones de hash o digest son algo muy común. Permiten indexar elementos muy largos usando elementos cortos, o bien verificar la integridad del contenido. Era común checksum, Adler, CRC, y más recientemente MD5. Ahora los SHA son los más extendidos, tanto que de cara al usuario final se proporcionan valores de hash para que así podamos comprobar que el archivo no se ha corrompido o infectado sin necesidad de instalar programas específicos.

hash guti.zip /SHA256







Papelera de reciclaje

Con un simple compando (RECYCLE) podemos ver cuantos elementos y cuanto espacio hay ocupados en la papelera de reciclaje. Vaciarlo es tan fácil como agregarle el modificador /D y en un momento la limpiará. Algo muy útil para los que usáis Google Drive, que se queda clavado al intentar ver los elementos remotos eliminados.

recycle /d







Diálogos

Aunque Take Command tiene una buena ayuda, basta pulsar F1, bajarla en PDF o en ePub, e incluso un modo contextual con el modificador /?, muchas veces no recordamos todos los parámetros a usar. No hay problema, escribe el comando con los argumentos que recuerdes (o ninguno), y agrega un /=. El programa nos mostrará una ventana interactiva donde podremos complementar los parámetros que falten.

copy /=







Otros shells

Algo que muchos desconocen, es que TCMD (Take Command) puede actuar como entorno GUI de pestañas para otros shells. Podemos lanzar en su interior CMD, o incluso PowerShell. De esta forma, dispondremos de diferentes pestañas ya abiertas en base a lo que queramos utilizar. Si las configuramos para que se abran la inicio, podremos tener una sesión lista para todo.