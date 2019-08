¿Cuánto consume un teléfono?

Hace unos días hablaba con un amigo que tiene un patinete eléctrico de esos que están tan de moda últimamente, un Brigmton BMI-365, o sea la versión de la marca española Brigmton del Xiaomi M365.

Es un juguete, bueno, ahora lo llaman transporte urbano unipersonal, o Smart Scooter que alcanza 25 Km/h de velocidad y ofrece una autonomía de 20 Km. Aunque sus especificaciones son similares al patín eléctrico de Xiaomi, el modelo chino de marca china, está más avanzado puesto que con los mismos 250W de potencia de motor, y una batería de 7.800 mAh, logra los 27 Km/h de velocidad máxima, y una autonomía de hasta 30 Km.

Lo que llama la atención es la densidad de carga que han logrado las baterías de iones de litio, casi la misma que mi Powerbank. Pero esta reflexión viene porque mi actual teléfono, un Samsung Galaxy S8, monta una batería de 3.000 mAh de capacidad. Casi la mitad que los patinetes de Xiaomi y Brigmton. Una carga del teléfono, como a casi todos vosotros me dura apenas un día, menos si el uso es intensivo.







Cuando pienso que esos 3.000 mAh que la mayoría gastamos/malgastamos en un sólo día, pueden ponernos en movimiento durante unos 10 Km, es cuando me doy cuenta del gasto energético que supone el teléfono. Un aparato que a vista de todos es energéticamente eficiente, que es compacto y que usamos para todo, pero que en un día consume lo mismo que nosotros tardaríamos en caminar 2 horas a buen ritmo. La misma energía que nos darían 20cl o 200ml de gasolina. Eso cada día. En un mes, serían el equivalente a 6 litros de gasolina, la misma cifra que un coche medio necesita para recorrer 100 Km. ¿Realmente son tan contaminantes los coches? Porque sumemos a eso los equipos portátiles, las tabletas, los smartwatches, los powerbanks, y nos haremos una idea más aproximada de la cantidad de energía que usamos en ellos.







Si continúo extrapolando, el uso de mi Samsung durante un mes entero, significa poder recorrer unos 300 Km de distancia. La distancia de Barcelona a Valencia por ejemplo. Tardaríamos que dar más de 300.000 pasos para recorrer esa distancia, y nos llevaría cerca de 60 horas en hacerlos caminando. He sido el primer sorprendido ante esos resultados. Eso explica porque el teléfono se calienta al usarlo o al recargarlo, porque aunque nos lo oculten, y aunque no lo parezca, la cantidad de energía que consumen es elevada. Una energía que gastamos en hacer Like, y en ver vídeos tontos.