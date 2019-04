Seguimos con las entrevistas de relojería. Volvemos a encontrarnos con Rubén Pérez Rubio, al que ya conocisteis como máximo responsable de Unyber Watches. Hoy le tenemos aquí para conocer un poco más sobre la nueva marca que está lanzando, Vltimatvm Watches y que iniciazá su campaña de lanzamiento el próximo 14 de abril.







Hola de nuevo Rubén. Es un auténtico placer que hayas vuelto a confiar en mí.

El placer es mío. Gracias por la oportunidad de darnos a conocer.

Pues si te parece, empecemos hablando de eso. Porque he visto unos cuantos anuncios en foros, ¿pero esta es la primera entrevista que concedes sobre Vltimatvm no es así?

Siempre has sido el primero en interesarse por nuestros proyectos y por eso te concedemos la primera entrevista.

Hagámoslo al revés esta vez, y empecemos por el reloj. El Abyysmaster 500, vuestro primer modelo. Un reloj de buceo, certificado WR500, 50 atmósferas ni más ni menos. ¿No es empezar a lo grande? Quiero decir, el Rolex Submariner es 300M, habría sido suficiente con esa cifra.

La idea inicial era hacer un Diver de características y prestaciones de verdad. 300 metros fue la primera opción, pero nos preguntamos por qué no subirlo a 500 metros, un monstruo de las profundidades que dé la seguridad en las inmersiones de nuestros clientes.

La siguiente novedad es su caja, fabricada en broce (CuSn8), un metal difícil de oxidar, pero menos resistente y duradero que el acero. A muchos no nos agrada demasiado estéticamente, aunque hay que reconocer que está marcando tendencia o poniéndose de moda. Me viene a la mente Zelos, pero también Nethuns. Micromarcas que optan por este material como forma de diferenciación. ¿Ha sido lo mismo en vuestro caso?

Exacto. Es un metal que podríamos definir con vida propia. El uso y entorno de cada cliente irá transformando el reloj con el paso del tiempo. La pátina que ira cogiendo será la muestra definitiva de las aventuras que hemos realizado a su lado. Era el material ideal para representar el concepto de los Abyysmaster 500.

En cuanto a la maquinaria, parece que habéis decidido montar un Sellita SW-200. Una maquinaria automática Swiss Made de gama media-alta. Es normal encontrarse con Seiko NH35, con Miyota 9000, o incluso con STP1-11 también Swiss Made y mucho más asequibles. Como con la resistencia al agua, has ido a por todas. ¿Por qué?

Porque no nos ponemos límites a la hora de ofrecer calidad a cambio de un precio muy competitivo. En eso ayuda mucho una campaña de crowdfunding, pues sólo tienes que fabricar el prototipo y dotarlo de la calidad que uno deseé. A un precio justo y alejados de ciertas marcas que abusan de sus años de mercado y público para multiplicar el precio, ofreces al cliente la posibilidad de tener un reloj de calidad y prestaciones de primera. Es una buena oportunidad.

Por fin me has hecho caso, y habéis ido a por un calibre automático. Otras micromarcas cercanas han hecho justo lo contrario, consideran que un reloj herramienta como éste debe ser preciso y fiable, y para eso mejor el cuarzo. ¿Por qué el cambio?

Porque con Vltiamtvm buscamos un público diferente, más especializado y de gustos particulares y definidos. Los automáticos son la principal elección de este selecto y reducido grupo de personas. El aficionado común disfruta de ambas posibilidades, incluso sólo de los cuarzos por comodidad.

Sellita ofrece diferentes acabados para los calibres. ¿Habéis optado por el grado estándar? ¿Iréis al elaboré o al top? ¿Tal vez una mezcla personalizada de elementos estándar y elaboré? ¿Tendrá alguna personalización de Vltimatvm Watches?

Hemos optado por el grado estándar. Queríamos un calibre fiable y contrastado para poder venderlo a un precio competitivo. Subir el grado del calibre significa subir el precio del reloj, y es algo que no queríamos al ser los Abyysmaster 500 los primeros modelos de Vltimatvm. 335€ las primeras unidades son toda una tentación.

Tengo el reloj aquí, y las diferencias con el Unyber UN-04 que tan bien conozco son notables. Mantiene el cristal de zafiro, pero agrega Superluminova C3. Algo imprescindible en un reloj de buceo. Los acabados, ya incluso en estos prototipos se ven de otro nivel. No habrá sido fácil lograr esos nuevos estándares de calidad. Quiero decir, que con Unyber lo hiciste tan bien como pudiste, si el resultado ahora es mejor, ¿a qué se debe? ¿Has aprendido durante el proceso? ¿Has encontrado nuevos proveedores?

Ambas preguntas son afirmativas. Los gustos de uno cambian muchas veces sin que apenas nos demos cuenta. Unyber nos otorgó la experiencia necesaria para intentar mejorar. También nos ofreció la posibilidad de conocer y disfrutar del trabajo de otros profesionales del sector. Y eso es algo que hemos querido aprovechar con Vltimatvm.

Cuéntanos un poco como se hace este Abyysmaster. Me contabas con Unyber que te costaba encontrar proveedores en Europa, y que con Asia era difícil entenderse en cuanto a tiempos y calidades.

Llevaba varios meses con la idea de hacer un Diver de bronce. El proceso es largo y tedioso en algunas fases. Diseñar, desarrollar y elección de materiales es los más divertido, el problema viene con la ejecución del proyecto. La caja de los prototipos está hecha en España, pero se nos presentaba un dilema con la campaña de crowdfunding. Si el pedido final es elevado, no cumpliríamos los plazos de entrega. Es por eso que acudimos a una fábrica externa, en China, con más experiencia y dotada de las últimas tecnologías para la fabricación final. Eso nos ahorra mucho tiempo.

Continuando con el diseño, el tamaño sigue siendo generoso, 43mm de diámetro. En realidad, 45mm si cuentas la original idea de que el bisel sobresalga un poco de la caja. ¿Es contundencia lo que la gente busca, o hay otro motivo para hacerlo? Quiero decir que relojes así me encanta llevarlos en verano, como en Unyber 04 que con manga corta todo el mundo mira. En invierno, suele ser incómodo debajo de la ropa.

Los Abyysmaster 500 son un homenaje a los primeros buzos, hombres que decidieron arriesgar sus vidas en busca del conocimiento. Sumergirse con los primeros trajes de buzos que todos tenemos en mente, con esas pesadas e impresionantes escafandras sobre sus cabezas tenía que ser una odisea. ¡Esa imagen es la que más he querido representar estéticamente sin hacer un reloj monstruoso! Cierto aroma vintage.

A nivel de coherencia me gusta que hayáis optado principalmente por correas de caucho. Es lo suyo en un reloj que va a tocar el agua, y aunque tenéis alguna correa vintage que también le queda muy bien, filosóficamente lo que le encaja es el caucho. Sé que el caucho es menos impactante visualmente, y en cambio vosotros habéis sido coherentes apostando por él, cuando otras marcas no lo hacen.

Pues a mí visualmente me parecen los mejores. Puedes hacer el diseño que quieras del color que te plazca. Son más versátiles que un armis. En el precio incluimos la correa de piel de estilo vintage. Queda de maravilla.

Es difícil innovar en un reloj, casi todo está explorado. Aún así como en Unyber, veo soluciones que lo hacen diferente. El fechador a las 6, lo que decíamos del bisel que sobresale, o la caja con forma de dodecágono.

No lo veo tan complicado, simple imaginación. Tengo mucha y soy bastante creativo. Desde pequeño. Es una de esas cosas que por simples caprichos de la vida se te da bien y te gusta. Sin ir más lejos, ya están diseñados los 2 próximos modelos de Vltimatvm.

El punto final del reloj, es su precio. Parte durante la campaña de los 335€ hasta llegar a los 420€. Es el primer reloj que conozco con un Sellita que tiene ese precio. ¿Cuál es la clave?

Buscando buenos y justos fabricantes. También es verdad que hemos ajustado mucho el precio de salida. 335€ para las primeras unidades es toda una tentación. Es una forma de captar la atención. Es fácil… Buen reloj a precio justo.

Me adelanté con lo de la campaña, y es que en este caso, has decidido lanzarlo en Kickstarter. Una iniciativa de micromecenazgo que ha traído mucho éxito a unos pocos, pero también fracaso a otros. ¿A qué se debe el cambio de mentalidad? ¿Tienes los riesgos asumidos?

Por supuesto que los tengo asumidos. Es un riesgo, pero con una buena campaña de marketing y a este precio creo que lo vamos a sacar adelante. Hemos captado la atención de mucha gente los 2 últimos meses.

Y si antes decía que el precio es imbatible, también comentas que el precio normal, una vez finalizado el lanzamiento, será de 595€. A priori, y no digo que el reloj no lo valga, es un gran salto, y que implica competir con los precios oficiosos no sólo de marcas japonesas como Orient, sino también suizas como Certina.

Son marcas con las que no compite Vltimatvm. Nosotros jugamos en la liga de las nuevas micromarcas. Hay un público nuevo que las demanda y consume. Les gusta ver conceptos y diseños nuevos, tal vez cansados de ver siempre los mismo. Las campañas de crowdfunding ayudan mucho, la verdad.

¿Van a aparecer nuevos modelos bajo el paraguas de Vltimatvm? ¿O preferirás una nueva marca para cada modelo como hasta ahora?

De momento tengo más que suficiente con 2 marcas. Es una locura diaria tener que compaginarlas cuando tu trabajo, alejado del mundo de la relojería, te ocupa a su vez mucho tiempo. No tengo pensado nada.

Y sobre Unyber, ¿tendremos alguna sorpresa?

Por supuesto. Algo hay pensado…

He visto que los Unyber UN, han bajado de precio, de 325€ a 250€. ¿Temes que con el competitivo precio que tendrá el Abyysmaster 500, los UN queden fuera de mercado?

No, porque ya tienen su propio mercado. Sus seguidores en redes sociales son 2 tipos de perfiles completamente diferentes.

¿Qué expectativas tienes con Vltimatvm? ¿Si funciona como Unyber te das por satisfecho, o quieres más?

Es evidente que uno quiere avanzar y evolucionar en la vida. Pero con naturalidad, pues no es una cosa que me quite el sueño. Es una afición llevada a la realidad.

Entiendo que al ser un concepto, unos materiales y unas calidades superiores a las de Unyber hayas querido separarlo sobre una nueva enseña. ¿No crees que eso te perjudica en cuanto a no poder aprovechar la imagen de marca que lograste con Unyber?

Conceptos diferentes, publico diferente. Lo primero que tienes que hacer cuando sacas un producto a la venta es tener muy claro cuál es el perfil de tu cliente, sus gustos, aficiones y estilo.

Pues esto ha sido todo. No me gustaría que te marcharas sin desearte lo mejor en tu nuevo camino, y para lo que necesites, ya sabes dónde estoy.

Muchas gracias Javier. ¡Nos vamos leyendo!