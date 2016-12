He participado en el testeo de versiones beta de Avira Antivir desde la versión 9 e involucrado con los desarrolladores en proyectos privados relacionados con APC y WMI. De hecho, estuve durante cerca de 3 años moderando el extinto foro de soporte en castellano de Avira. Con todo ello quiero decir, que conozco bastante bien sus productos y su forma de trabajo.

Sin ninguna duda Avira es el mejor antivirus gratuito, si lo que buscamos es elevados grados de detección pura, un software que uso regularmente bajo demanda.

La clave de su éxito, es que su excelente motor de análisis, que unido a una base de datos de firmas magnífica le ofrece altísimos grados de detección, con una velocidad de análisis muy buena.

Por lo demás, es una herramienta bastante tosca, aparentemente anticuada, sobre todo comparado con los antivirus y suites de seguridad modernas que invierten su presupuesto en renovar el interfaz de usuario cada año. Además no ofrece demasiadas funcionalidades.

A pesar de su simplicidad, no han puesto demasiado cuidado en el resto, así el entorno es en general lento, y los análisis tardan en empezar debido a la mala gestión de inicializaciones dinámicas que hace. No obstante, una vez comienzan, como digo, son veloces y eficaces.

Como forma de aumentar el control y la presencia en el equipo de los usuarios, optaron por crear hace un año el infame Avira Launcher, una herramienta que pretendía centralizar todas las funciones de todos los productos de Avira. La idea es muy buena, pero de nuevo, se llevó a cabo de manera chapucera.

Así se creó Launcher, que en realidad lo que hace es ocultar Antivir, u otros productos que tengamos, para gestionarlos él mismo. Así nos puede ofrecer que instalemos por ejemplo la versión de prueba de SpeedUp, o de otros productos.

Cuando digo que oculta a Antivir, quiere decir que en realidad no lo reemplaza como deberían haber hecho. Solamente lo esconde para que no se vea, aunque éste sigue funcionando en segundo plano. De forma que Launcher, nos consume 40 Mb. de memoria, y 8 Mb. de espacio en disco, para darnos un beneficio nulo, porque es que además, es poco intuitivo de usar.

Ha habido muchas quejas sobre Launcher, tanto dentro de la fase beta, como fuera de ella, pero su única reacción, ha sido insistir en imponerlo, así que ahora cuando descargas Antivir, lo que descargas es en realidad Launcher, que se instala, y luego inicia la instalación de Antivir, para al final tener los dos funcionando.

En versiones anteriores, Launcher se podía desinstalar directamente desde el Panel de Control, sin embargo, han dedicado esfuerzos a hacer que ello no sea tan fácil, cuando lo intentamos, nos dará un mensaje de error:

Avira Launcher no se puede desinstalar porque se necesita para las siguientes aplicaciones: Free Antivirus.

Por internet se menciona que podemos quitarlo ejecutando la desinstalación con:

“C:\ProgramData\Package Cache\{d6a7cfcc-1f1c-4638-8f9e-0f184696fcdb}\Avira.OE.Setup.Bundle.exe” /uninstall

Pero ese sistema no funciona, simplemente invoca al desinstalador, igual que desde Agregar o quitar programas del Panel de control. Es decir, el mensaje de error es soft, controlado artificialmente.

Como no me cabe en la cabeza que sea en absoluto necesario para su funcionamiento, y además, no lo quiero, me doy cuenta que en realidad ese control de desinstalación, lo hace el propio Launcher, así que hacemos lo siguiente:

– Desactivamos temporalmente la protección residente Guard de Antivir.

– Paramos el servicio Avira Service Host (Avira.ServiceHost.exe).

– Matamos el proceso Avira.SystrayStartTrigger.exe.

– Desinstalamos Avira Launcher desde el Panel de Control.

Ahora ya tenemos Avira Antivir, sin el Launcher, es decir, como funcionaba antiguamente, arrancando mucho más rápido, más fácil de usar, y con menos consumo de recursos. Lo único que como usuarios hemos perdido el tiempo quitándolo, del mismo modo que los desarrolladores de Avira GmbH lo han perdido programándolo.

Si algo falla, y dado que como ves, no es necesario en absoluto, puedes eliminarlo manualmente. Una vez hecho lo anterior, eliminas la carpeta donde esté instalado, y luego eliminas del registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run el arranque de Launcher.