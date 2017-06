Tal vez os cueste de creer, pero hubo una época en que mi espíritu tecnológico, se encontraba al margen de Microsoft, así que cuando descubrí DR-DOS 3.41 (1989), en una época en la que MS-DOS 3.30 ya llevaba un tiempo establecido, directamente me entusiasmé.

Por aquel tiempo se me pasó por alto que DR-DOS pudiera estar basado en CP/M, lo que más me maravilló fue desarrollar algo, que sobre el papel era totalmente compatible con el estándar de facto, es decir MS-DOS, desde cero, y con innumerables mejoras, al menos a nivel visual. Os puede parecer una chorrada, pero en aquella época, los comandos de MS-DOS, no solían tener el argumento /? para mostrar su ayuda, ni existía HELP. Si querías saber lo que hacía, o que opciones tenía, recurrías al correspondiente manual del usuario, por supuesto en formato papel. DR-DOS en cambio, si añadió esta característica a casi todos los comandos. De la misma forma, los errores en pantalla, solían ser bastante más detallados que los de su competidor.

Además, fue pionero con otras funciones, algo que se iría repitiendo después, siendo en este sentido unos adelantados a la competencia. HISTORY, para acceder a los últimos comandos introducidos, lo que luego imitaría Microsoft con un programa residente (TSR) externo, DOSKEY que todos conocemos.

Las versiones, no se numeraban de manera consecutiva, sino que pretendían denotar las características compatibles con el sistema operativo de Microsoft, así después de DR-DOS 3.41, se saltó a DR-DOS 5.00 (1990), omitiéndose la versión 4.00.

Siendo sinceros, a diferencia de MS-DOS, donde la mayoría de utilidades estaban escritas en ensamblador, en DR-DOS, salvo el propio kernel, casi todo estaba escrito en C, así que era generalmente menos eficiente, aunque también consumía algunos Kb menos de memoria. A la vez, más potente, y sobre todo, más alternativo.

Digital Research DR-DOS 3.31-3.35 (1988) / 3.40-3.41 (1989)

Posterior a MS-DOS 3.30, incluía las siguientes nuevas herramientas:

– XDIR

– XDEL

– PASSWORD

– EMM386

– EMMXMA

– EDITOR

– TOUCH

– VDISK

Digital Research DR-DOS 5.0 -Leopard- (1990)

Apareció un año antes que MS-DOS 5, adelantándose a lo que luego añadiría Microsoft. Consumía menos RAM que MS-DOS pese a incluir FASTOPEN, SHARE e HISTORY integrados en el kernel. Entre otras cosas, ofrecía como novedades:

– HMA (HIDOS)

– EMS (EMM386)

– EDIT

– VIEWMAX

– LOCK

– FILELINK

– BACKUP/RESTORE

– CACHE

– MEMMAX

Se daba por sentado que DR-DOS 5 (Leopard), era equivalente o superior en funciones a las de MS-DOS/PC-DOS 5. Por ejemplo optaron por desarrollar ViewMAX, un GUI para competir con el DOSSHELL de Microsoft, pero basado en el histórico GEM, o un caché de disco tipo SMARTDRV.

Digital Research / Novell DR-DOS 6.0 -Buxton- (1991)

Salió unos meses después a MS-DOS 6, y como primicia, licenciaba unas de las mejores herramientas de terceros. El compresor de discos SuperStor de AddStor, y el caché de disco PCKWIK de Multisoft:

– TASKMAX

– SuperStor

– MEMMAX

– DELWATCH

– UNDELETE

– DELPURGE

– DISKMAP

– DISKOPT

– TOUCH

– PCKWIK

– DOSBOOK

– LOGIN

– LOCK

– UNFORMAT

Novell NW-DOS 7.0 -Panther- (1993)

El DOS más avanzado de la historia, un paso por delante de sus coetáneos MS-DOS 6.2x y PC-DOS 6.3, e insuperable a día de hoy. Profundizaba en la virtualización del modo 386, implementando el estándar DPMS, con nuevos drivers que reducían el uso de memoria convencional. Cosa que llevó a cambiar SuperStor por Stacker 3. Además EMM386 ofrecía capacidades multitarea que explotaba TASKMGR, que ahora podía funcionar como un gestor de multitarea cooperativa tipo DESQView, en vez de el intercambiador de tareas de DR-DOS 6.

– DPMS (DOS Protected Mode Interface), y drivers específicos que soportaban DPMS: NWCDEX (en sustitución de MSCDEX), NWCACHE, …

– Stacker

– HIMEM

– SETVER

– SERNO

– TASKMGR

– DOSTUTOR

– NETWARS

El problema es que esa revolución, tenía un precio en cuanto a estabilidad y compatibilidad, así que NW-DOS, estuvo actualizándose hasta principios de 1996 con el Update 15.2.

Novell tenía unos planes muy ambiciosos, que iban a permitir de que DOS siguiera siendo el sistema operativo dominante. Se quería añadir un kernel de 32 bit, con máquinas virtuales DOS, es decir, dar a TASKMGR mayor protagonismo. La idea más revolucionaria era un port de Mac OS 7, que iba a correr sobre el nuevo TASKMGR (Vladivar). Complementados perfectamente con los programas para DOS de sus recientes adquisiciones Corel/Wordperfect y Borland.

Caldera OpenDOS 7.01 (1997)

Con OS/2 Warp, Windows 95 y NT, el DOS ya no valía nada, así que Caldera contactó con Novell para adquirir su Novell DOS. Les interesaba incluirlo en su distribución de OpenLinux, y para ello debían hacerlo código abierto.

Compraba con asiduidad PC-Actual, y no veáis la sorpresa, cuando en la portada se mencionaba algo llamado OpenDOS. Tenía un artículo de un par de páginas, explicando que era una versión mejorada y de código abierto de Novell DOS 7. Era la caña, un sueño. El mejor DOS de la historia, ahora abierto.

En realidad no era tan así, OpenDOS 7.01, era básicamente NW-DOS 7 Update 10, es decir, el Novell DOS de 1994, al que le faltaría casi un año de parches por aplicar.

Caldera DR-OpenDOS 7.02 / Caldera DR-DOS 7.02 (1997-1998)

El problema con los parches de Novell, era que se habían perdido sus códigos fuentes. En este 7.02, se recuperaron unos, y se reimplementaron otros, poniéndolo al nivel del último NW-DOS 7. Pero no sólo eso, se actualizó el kernel, se optimizó su tamaño y velocidad, se mejoró su compatibilidad, y se corrigieron muchos errores.

Se agregó soporte para el euro, y estaba a salvo del efecto 2000. Fui sin duda un año intenso desde la 7.01, con diferentes betas publicadas, y la sensación de que el sueño continuaba.

Primero llamado DR-OpenDOS, el cambio de nombre pasó a ser DR-DOS, vendiéndose como una vuelta a los orígenes. Un hecho que a los aficionados nos encantó, y que hizo que pasáramos por alto, que su código fuente no sería liberado.

En ese tiempo, estuve francamente motivado con el proyecto, reportando errores, y recopilando sugerencias, que no obstante, acabaron en el olvido.

Caldera / Caldera Thin Clients / Lineo DR-DOS 7.03 (1999)

Se estuvo trabajando en mejorar la gestión de memoria, lo que afectó sobre todo a DPMI, EMM386 y TASKMGR. Las novedades añadían además:

– DEVLOAD

– LOADER

– DRMOUSE

– NWDRAW

Las crisis internas, nos hicieron temer lo peor, la época dorada del 7.01 y 7.02 desaparecía. A pesar de ello, vimos durante 1999 los kernels 7.04 y 7.05 creados para OnTrack, Nero y Seagate, que añadían a nivel de kernel soporte FAT32 y LBA.

Se dice que existión un 7.06 y un 7.07, pero no he podido localizarlos, y existe una exhaustiva documentación técnica disponible.

DRDOS / DeviceLogics DR-DOS 8 (2004)

Los rumores del desarrollo de DR-DOS 8, llevaban años flotando, en realidad 5 años, desde el 7.03. Y cuando menos lo esperábamos ya, aparece DR-DOS 8. Las novedades no justificaban una versión mayor, en realidad partía de 7.03 y las mejoras implementadas en el 7.04/7.05 para darle soporte FAT32 y LBA/CHS, con algunas mejoras en la gestión de memoria.

Como estaba centrado en los sistemas embebidos, permitía arrancar desde ROM o Flash.

DRDOS DR-DOS 8.1 (2005)

Parecía que el 8.1 iba a incluír todo aquello que no dio tiempo de meter en la 8.0, y a tenor de sus características, es lo que parecía.

En realidad DR-DOS 8.1 fue una chapuza, cogía archivos de FreeDOS, otros de DR-DOS 7.03, otros de OpenDOS 7.01, y otros de Enhanced DR-DOS, y los mezclaba. Además incumplía con la licencia GPL de muchos de los archivos incluidos. No era ni siquiera el trabajo de un aficionado, faltaban herramientas, y no incluía todas las novedades de la versión 8.0.

Enhanced DR-DOS 7.01.x (2002-2011)

El DR-DOS/OpenDOS Enhancement Project utiliza el código fuente del último DR-DOS, es decir, OpenDOS 7.01, o lo que es lo mismo NW-DOS 7 Update 10. Trabaja sólo sobre el kernel, añadiendo soporte FAT+, FAT32 y la capacidad de mover muchas más estructuras internas a memoria alta o UMB. Se aplicaron nuevas optimizaciones que hacen que sea más potente, rápido y eficiente de DR-DOS 8. Aparecieron multitud de nuevas directivas:

– HIFILES

– HIBUFFERS

– HIFCBS

– HISTACKS

– HILASTDRIVE

– DDSCS

– DOSDATA

– XBDA

– INSTALLLAST/HIINSTALLLAST

Y nuevos comandos, basados en los del proyecto FreeDOS:

– DRFORMAT

– DRSYS

– DRXCOPY

Es una lástima que no pudiera partirse de la base del 7.03, porque el proyecto DR-32 (una extensión en modo protegido), podía haberse parecido a lo que Novell tenía en mente.

IBM con el PC-DOS 7, decidiría desarrollar el DOS de forma independiente a Microsoft, imitando los pasos de Digital Research, por lo que fue mi siguiente opción hasta PC-DOS 7 o PC-DOS 2000, que luego abandonaría en favor de el que resultó ser mi favorito, el ruso y militarizado PTS-DOS de PhysTechSoft, que tendrá sin lugar a dudas, tendrá que protagonizar su propio artículo.