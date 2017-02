1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

'------------------------------------------------------------------------------------------- #Compile Exe #Dim All #Optimize Speed #Optimize Code ON #Register All #Align 16 '------------------------------------------------------------------------------------------- FUNCTION PBMain ( ) AS LONG StdOut "PBROT13 R1.01 - Encrypt/Decrypt using ROT13 Copyright (c) 2016-2017 by Javier Gutierrez Chamorro (Guti)" + $CrLf IF COMMAND$ = "" THEN StdOut "PBROT13 encrypts and decrypts strings in the command line, using simple ROT13 algorithm" + $CrLf StdOut "Syntax is:" StdOut "PBROT13 <string>" + $CrLf StdOut "Examples:" StdOut " PBROT13 Hello World" StdOut " Will get the encrypted string for 'Hello World'" + $CrLf StdOut " PBROT13 Uryyb Jbeyq StdOut " Will GET the decrypted STRING FOR 'Uryyb Jbeyq'" + $CrLf StdOut "More information at:" StdOut " http://nikkhokkho.sourceforge.net/static.php?page=PBROT13" StdOut "Press ENTER to continue..." + $CrLf WaitKey$ StdOut ELSE StdOut "Input string: " + COMMAND$ StdOut "Output string: " + Rot13 ( COMMAND$ ) END IF END FUNCTION '------------------------------------------------------------------------------------------- FUNCTION Rot13 ( psString AS STRING ) AS STRING Replace ANY CHR$ ( ASC ( "A" ) TO ASC ( "Z" ) , ASC ( "a" ) TO ASC ( "z" ) ) With CHR$ ( ASC ( "N" ) TO ASC ( "Z" ) , ASC ( "A" ) TO ASC ( "M" ) , ASC ( "n" ) TO ASC ( "z" ) , ASC ( "a" ) TO ASC ( "m" ) ) In psString FUNCTION = psString END FUNCTION