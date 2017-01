'------------------------------------------------------------------------------

' The first line in this file is a PB/Forms metastatement.

' It should ALWAYS be the first line of the file. Other

' PB/Forms metastatements are placed at the beginning and

' end of "Named Blocks" of code that should be edited

' with PBForms only. Do not manually edit or delete these

' metastatements or PB/Forms will not be able to reread

' the file correctly. See the PB/Forms documentation for

' more information.

' Named blocks begin like this: #PBFORMS BEGIN ...

' Named blocks end like this: #PBFORMS END ...

' Other PB/Forms metastatements such as:

' #PBFORMS DECLARATIONS

' are used by PB/Forms to insert additional code.

' Feel free to make changes anywhere else in the file.

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** Includes **

'------------------------------------------------------------------------------

NOT

DEF

(

)

"WIN32API.INC"

END

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** Constants **

'------------------------------------------------------------------------------

=

101

=

1003

=

1002

END

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** Declarations **

'------------------------------------------------------------------------------

DECLARE

FUNCTION

(

)

DECLARE

FUNCTION

(

BYVAL

AS

)

AS

LONG

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** Main Application Entry Point **

'------------------------------------------------------------------------------

FUNCTION

(

)

END

FUNCTION

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** CallBacks **

'------------------------------------------------------------------------------

FUNCTION

(

)

SELECT

CASE

AS

LONG

CASE

' Initialization handler

CASE

STATIC

AS

IF

THEN

' Save control focus

=

(

)

ELSEIF

THEN

' Restore control focus

(

)

=

0

END

IF

CASE

' Process control notifications

SELECT

CASE

AS

LONG

CASE

IF

=

OR

=

1

THEN

"%IDC_BTNCERRAR="

+

(

)

,

END

IF

CASE

END

SELECT

END

SELECT

END

FUNCTION

'------------------------------------------------------------------------------

'------------------------------------------------------------------------------

' ** Dialogs **

'------------------------------------------------------------------------------

FUNCTION

(

BYVAL

AS

)

AS

LONG

LOCAL

AS

LONG

->->

LOCAL

AS

,

"Ejemplo PBForms"

,

188

,

216

,

201

,

121

,

TO

,

,

,

"&Cerrar"

,

75

,

96

,

50

,

15

,

,

,

"Click en Cerrar para "

+

"cerrar"

,

0

,

0

,

200

,

80

END

,

CALL

TO

END

FUNCTION

=

END

FUNCTION

'------------------------------------------------------------------------------