No me gusta demasiado polemizar, y menos en asuntos que no suelen llevar a nada. Sin embargo, y viendo que la División Educativa de CASIO España, de la que me parece que hace las cosas tremendamente bien, ha salido perjudicada, me veo en el deber moral de servirles de apoyo con este artículo.

La historia comienza el pasado 29 de enero de 2019 con una publicación en el grupo de Facebook CASIO Calculators Global. Éste es el grupo oficial en esta red social que usa la división de calculadoras a nivel internacional. Tienen la consideración de publicar en varios idiomas además del inglés, uno de ellos el español, lo cual es mucho de agradecer, si no fuera porque los que escriben en nuestro idioma, parecen no tener ni idea del mismo, y que a la Real Academia Española les daría la risa, o un ataque de llantera. No quiero ensañarme, pero es sólo para que veáis el poco tino que tiene la mencionada comunidad de Facebook:

“Hoy le presentamos a ustedes las características de diseño de nuestras nuevas calculadoras prácticas”

No hay que ser un literato para saber que ustedes corresponde a la tercera persona del plural, por lo que no puede ser “le presentamos” sino “les presentamos”. No es un caso puntual, porque también podemos leer:

“La nueva serie de calculadoras CASIO “El Estándar para los Negocios”, se crearon como herramientas óptimas para aquellas mujeres trabajadoras que combinan una usabilidad excepcional sumado a la búsqueda de un diseño hermoso.”

En este caso, el sujeto es “la nueva serie”, tercera persona del singular, y por tanto “la nueva serie”, no se crearon, sino que en todo caso se creó.

A lo que íbamos, que dicho grupo publicó lo siguiente:







“Queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten perfectamente a sus entornos de trabajo a través de un óptimo de usabilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando a ustedes para que día a día brillen aún más en sus trabajos.👩‍💼✨✨”

Volviendo al tema de que el texto está tan mal redactado que cuesta de comprender, parece ser que su sentido se ha atribuído a una actitud sexista por parte de la marca japonesa, o al menos del grupo que de puertas afuera la representa. Se ha liado de tal modo, que ayer sábado, día no laborable, la División Educativa tuvo que dar la cara al respecto, en este caso desde su cuenta en Twitter.







“Desde CASIO España lamentamos la publicidad de nuestra marca que ha salido publicada hoy en el Facebook Casio Calculators Global y nos unimos a su desaprobación.

La División Educativa de CASIO en España lleva años trabajando por la educación en igualdad. Colaboramos con iniciativas como INSPIRA STEAM, Wisibilízalas o el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

De hecho, la División Educativa de CASIO en España lleva casi un año trabajando en un proyecto para visibilizar a científicas que verá la luz en breve. En nombre de CASIO España gracias a [email protected] los que nos habéis contactado pidiendo una explicación.”

Un texto impecablemente escrito, y que dice mucho en favor de Casio Edu España, pero que además viene a confirmarnos lo que tanto tiempo llevan haciendo. Educar en las matemáticas sin menoscabo de sexo, condición económica, ubicación, religión, o cualquier otro condicionante socio-económico-cultural. El criterio en cuanto a igualdad depende de la experiencia de cada uno, de su formación y de su experiencia. Desde el momento en que la División de Calculadoras de Casio en España, apuesta por la formación y la experiencia, ya está luchando contras las desigualdades.

Puede aprender matemáticas un niño o una niña, pobre o rico, ateo o musulmán y eso es lo que yo llamo igualdad. Tampoco ha hablado nadie al respecto de calculadoras, las DF-120FM, JF-120FM, MS-120FM, que parece que por ser de color rosa, ya discriminan a la mujer. Los colores son una cuestión personal y también una tendencia. En Europa y América, hasta casi mediados del siglo XX, la moda era la opuesta, los niños vestían de rosa, y las niñas de azul. Incluso hoy en día hay culturas que siguen adoptando ese esquema.

Si no te gusta el rosa, seas hombre o mujer, nada te obliga a comprar los modelos en ese color (DF-120FM-PK, JF-120FM-PK, MS-120FM-PK), simplemente usa las herramientas que mejor te vayan, saca el máximo partido de ellas y de ti mismo, y deja de tergiversar y polemizar: “Señal de tener gastada la fama propia es cuidar de la infamia ajena… Huya el prudente de ser registro de infamias” (Baltasar Gracián)