El éxito de Mercadona

Hace unos días leía acerca del impresionante (en esto mejor no decir imparable), crecimiento de la cadena de supermercados Mercadona. Se resume de una forma bien fácil, en 15 años, ha crecido en facturación 5 veces. Los sorprendente es que la compra de proximidad se había considerado un mercado maduro, es decir, con poca capacidad de mejora y en el que no se iban a producir demasiados cambios. Por ese motivo cuando Eroski compró a Caprabo en 2007, la noticia tuvo tanto eco. Pero ahí seguía Mercadona, «a la chita callando» y creciendo.

Fui un defensor de Mercadona desde antes de que se hiciera tan masivo como es ahora. Digamos por 2005 o así, y como la mayoría, su atractivo fue la calidad de sus marcas blancas. Hoy en día hay crítica al respecto, incluso de índole política a Juan Roig, algo que es normal cuando una compañía pasa a tener el liderazgo. Muchos de sus fans, se convierten en detractores. No es de momento mi caso, pero si que noto que la calidad de sus productos propios ha ido descendiendo.

Grandes superficies como Mercadona, lograron dar una oportunidad a pequeñas y medianas empresas que hacían las cosas bien, remarcándolas con su enseña propia (Hacendado, Bosque Verde, Deliplus, Compy, …), empresas como Siro, La Familia, Musa, Carmencita, Helados Alacant, Incarlopsa, Persan, RNB Cosméticos o Máverick) que gracias a su capacidad de distribución vieron un océano azul que les permitió competir con las grandes multinacionales. Eso es algo que me gusta, que el pez pequeño pueda acabar comiéndose al grande. Otras empresas, producen para Mercanona, pero también para otras grandes superficies, incluso manteniendo su marca propia que aunque nos digan lo contrario, no son exactamente iguales (Casa Tarradellas o Cidacos).

Fueron también de los primeros en especificar con claridad quien era el productor de sus marcas, no como El Corte Inglés que lo oculta tras un CIF. Sin embargo, después de lo difícil que me resultó encontrar los Jabones Pardo, o descubrir que sus cepillos de dientes son chinos cuando tenemos a igualdad de precio los Fushima que son Made in Spain, voy dándome cuenta que todo aquello que les hizo fuertes, está dejando de serlo.

Hace unos meses desde Mercadona anunciaron que querían segregar sus proveedores, es decir, repartirlos más. Eso les permite tener más fuerza sobre ellos, y no depender de un único suministrador con el riesgo que ello podría acarrear. Pero ¿qué ocurre? Pues que esos nuevos proveedores vuelven a ser multinacionales como Henkel, Procter & Gamble o Benkiser. Grandes holdings que están desesperados por la cuota de mercado que un cliente del tamaño de Mercadona puede proporcionarles, pero que no se van a dejar apretar las tuercas como el resto.

Parece que se va cerrando el ciclo, y los que ahora apuestan por proveedores locales desconocidos, pero de calidad, son cadenas como Sabeco/Auchan, Lidl o Aldi. Resulta irónico que la apuesta local venga de empresas extranjeras.