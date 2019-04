Continuamos hablando de calculadoras Casio. Ya hace un tiempo desde que revisé en profundidad la Casio ClassPad fx-CP400, y ahora volvemos a la calculadora líder en su gama, las Casio ClassWiz de las que ya escribí hace unos 3 años al poco de ser presentadas en el mercado.

La excusa es la Casio fx-991SPX II el modelo que apareció en el mercado español unos meses después del lanzamiento de la fx-991SPX. Cómo ya comenté, las diferencias entre la Casio FX-991SPX II y la FX-991SPX consisten únicamente en la adición del idioma euskera. Esto significa que todos los modelos que aparecieron inicialmente bajo la denominación SP X (fx-82SPX, fx-350SPX, fx-570SPX y fx-991SPX) se actualizaron la la versión SP X II (fx-82SPX II, fx-350SPX II, fx-570SPX II y fx-991SPX II). La excepción es la fx-85SPX II que al aparecer con posterioridad, ya se comercializó directamente en su segunda versión.







Aunque en algunas fuentes se menciona que la fx-991SPX cuenta con 552 funciones y la fx-991SPXII con 576 funciones deben ser relativas al idioma, puesto que la propia División Educativa de Casio confirma que con esa salvedad, son idénticas.

En este artículo vamos a hacer uno poco de “hacking” yendo a fondo con la calculadora, como en el pasado artículo de Exprimiendo la Casio fx-CG50. Bueno, no tanto, simplemente aprovecharemos el modo de diagnóstico de las calculadoras, una función no documentada, pero que es conocida al menos desde los tiempos de la fx-991ES. He contado con la Casio fx-991ES Plus, la fx-991SP X y la fx-991SPX II.

Empecemos por el principio. ¿Cómo se accede al modo de diagnóstico? Muy fácil, apagamos la calculadora, y entonces la encendemos pulsando la secuencia SHIFT, 7 y ON. Esto es, pulsamos SHIFT, sin soltarlo 7, y sin soltar los dos anteriores ON. Verás en pantalla el mensaje “Press [AC] to continue”. Aquí hay que pulsar la tecla 9, y a partir de ahí se irán ejecutando los diferentes tests, que podemos ir pasando con la tecla SHIFT.







Lo interesante es que nos va a mostrar la versión del firmware que tiene instalada, en mis pruebas, los resultados han sido estos:

– fx-991ES Plus: GY455X VerE

– fx-991SPX Iberia: CY-255 VerA

– fx-991SPX II Iberia: CY-269 VerF

La primera parte corresponde al modelo de calculadora, es idéntico para cada generación, pero diferente por modelo o adaptación de país.







Por ejemplo las fx-991EX reportan CY-235, o las fx-JP900 CY-243. A continuación aparece la palabra Ver y una letra indicando la versión o revisión del firmware. Todas empezaron con VerA (Versión A) de manera que cuanto más elevada la letra alfabéticamente hablando, más reciente es. Como mi fx-991SPX II es una edición especial perteneciente a un lanzamiento reciente, es VerF (Versión F).







Tal vez te estés temiendo el bloatware, o sea que la nueva versión debido al idioma añadido, y a los parches que se hayan aplicado sea más lenta que la vieja. Puedes estar tranquilo, ambas son exactamente igual de rápidas, aquí puedes ver a la fx-991 SPX y la fx-991 SPX II realizando el mismo cálculo:

Si no te parece que sea gran cosa resolver el sumatorio de X^8 desde que X vale 0 hasta que X vale 100, mira el siguiente vídeo donde se compara el tiempo que tardan las SPX2 y la SPX comparado con la anterior generación, la fx-991 ES Plus:

Ya ves que ha pasado de ejecutarse en 20 segundos en el modelo viejo, a 4 segundos en el nuevo. Cuando Casio anunciaba que el procesador era cuatro veces más rápido, no se quedaban cortos ¡Eso es 5 veces más rápido!

A modo comparativo, mi Core i7-6700 con 4 procesadores de 64 bits a 2,6 Ghz, no lo hace muchísimo más rápido, en este JSFiddle puedes ejecutar su implementación basada en Javascript.

Hay un segundo modo de diagnóstico, conocido también como Self Test #2, al que se accede de una forma similar. Como en el anterior con la ClassWiz apagada, pulsamos la secuencia SHIFT, 7 y ON. Después pulsamos 8. Éste es un test interactivo que nos permite seleccionar las pruebas a ejecutar seleccionándolas del menú presionando la tecla indicada.













Por tanto además de la adición del idioma euskera, a nivel interno la diferencia que vemos entre la SPX2 y la SPX es la versión de su software. Otra sutil diferencia se encuentra en la trasera, siendo los modelos nuevos Made in Thailand en vez del tradicional Made in China. Algo que se nota, y que refleja la predilección de la marca por las nuevas instalaciones en Tailandia, que han experimentado grandes mejoras en términos de robotización.