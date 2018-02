El programa MVP (Most Valuable Professional) de Embarcadero, lanzado en 2012, tiene por objetivo premiar y apoyar a aquellos miembros de la comunidad de desarrolladores que sienten y demuestran una implicación excepcional con sus productos. Textualmente escogen solamente a los mejores de entre los mejores: “El Programa MVP reúne a profesionales reconocidos por la comunidad y que tengan un conocimiento profundo acerca de nuestras herramientas.”.

El proceso de certificación es bastante exigente, puesto que la nominación la inicia el encargado de Developer Relations y el Program Administrator, pero después es evaluada y votada por un grupo seleccionado de empleados y consultores de software de la compañía. El galardón ofrece con muchas ventajas, desde el acceso a todo el software de Embarcadero, hasta material de comunicación y marketing o información confidencial acerca de la tecnología.

Sin más, tengo que anunciaros que el enorme honor que para mi representa haber sido nombrado MVP, formando parte desde este mismo instante de ese pequeño club de los profesionales más valiosos en Embarcadero Technologies. A nivel mundial el grupo consta de solamente 181 integrantes. En España, únicamente 7 personas incluyéndome a mi, y yo soy el único reconocido como C++ Builder, además de Delphi.







Ya desde los comienzos con Turbo Basic, Turbo Pascal, Turbo C y Turbo Prolog de Borland me consideré un entusiasta de la empresa. Lo potente de su IDE, la velocidad de compilación, y unos generadores de código bastante buenos.

Después vendrían Borland C++, Borland Pascal, Delphi también de Borland, luego C++ Builder de Inprise, después de Borland otra vez, luego de Codegear y más tarde de Embarcadero. Eran las mejores alternativas para el desarrollo nativo, pero verdaderamente visual (RAD).

Son pues casi 30 años usando y profundizando en las herramientas de desarrollo de Borland/Inprise/Codegear/Embarcadero, incluyendo trabajos recientes como XPlorer, Lamark Speed Test, TBClamAV o el exitoso FileOptimizer. Factores todos ellos que han pesado por igual en la decisión final, aunando una dilatada trayectoria, con unos profundos conocimientos actuales.



















No quiero dejar de mencionar, otros productos de la empresa, que sin gozar de tanta popularidad, también resultaron innovadores como Interbase/Firebird o los desparecidos Jbuilder, RadPHP o HTML5 Builder, C# Builder, C++ BuilderX, CodeWright, Turbo Vision, dBase y Brief.

Mi más sincero agradecimiento a Jim McKeeth por haber pensando en mi, y por supuesto a toda la gente de Embarcadero e Idera.