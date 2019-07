Entrevista a Javier Aguiar de Swissneck Europe

Hace unas semanas os traje a Ramón Castillo de Monart Watches, y continuando con el apoyo de las marcas relojeras españolas, hoy tengo la gran satisfacción de estar con Javier Aguiar Merino, el gerente y máximo responsable de Swissneck Europe, los propietarios de la marca Neckmarine.







Hola Javier. Gracias por atenderme. Me apetecía hablar contigo, porque Neckmarine es una marca que no conocí hasta hace bien poco. Seguro que a los lectores les ocurre algo parecido.

Muchas gracias a ti tocayo. Ciertamente me sorprende que no conocieras Neckmarine, sin embargo, aquí estoy, para explicarte todo lo que necesites.

Neckmarine inicia su andadura en 2002. ¿Por qué decidís iniciaros en el sector joyero y relojero? ¿Cuál vino primero?

Nuestros inicios vienen del sector relojero, empezamos en el año 1994 con la marca Time Force. Siempre nos atrajo la relojería y empezamos a visitar las principales Ferias del sector; Basilea y Hong Kong. Eran otros tiempos, no existía internet y acceder a la información era mucho más complejo que hoy en día.

En el año 2001 después de un crecimiento espectacular vendimos la marca al Grupo Valentín y empezamos una nueva etapa con la marca Neckmarine.

Explícame de donde viene el nombre de la marca Neckmarine y de la compañía Swissneck. ¿Cuál es la obsesión por tanto cuello? (Risas)

(Más risas). Bueno, desarrollar una marca nueva requiere un proceso muy complejo y largo, la denominación Neckmarine cumplía el objetivo fijado respecto al posicionamiento de marca. Tuvimos otras cinco denominaciones parecidas y la única que tenía posibilidades a nivel de registro y de poca saturación en internet fue Neckmarine.

El nombre de nuestra sociedad está motivado por la relación que tiene la empresa con Suiza. La distribución internacional se lleva desde ese país.

Después de la etapa de Time Force, nos planteamos desarrollar una marca relojera diferente, fuertemente vinculada al deporte y por supuesto con las tendencias de moda.

Vimos que el reloj pasó de ser un producto de necesidad por su funcionalidad a un complemento donde esa funcionalidad pasó más a un segundo plano. Realmente la aparición de la telefonía móvil provocó este cambio.

Apostáis por los relojes de calidad y de precio medio. Un sector muy reñido y muy agresivo. ¿Os planteasteis alguna vez ir hacia el low-cost, o hacia una franja más selecta?

Próximamente lanzaremos una gama de relojes deportivos Swiss Made de altas prestaciones, nuestro objetivo es que tengan un precio muy competitivo.

Desde hace tiempo colaboráis con la Federación Española de Vela. Por un lado, es una disciplina en la que no había patrocinador relojero. Pienso que aprovechasteis una buena oportunidad. Aunque me imagino, que vosotros sois también apasionados de este deporte. ¿Verdad?

Sí, siempre nos hemos sentido atraídos por el mundo del deporte. Vincular Neckmarine con el deporte de alta competición ha sido y es nuestro principal objetivo a nivel de comunicación. Ser patrocinadores oficiales de la RFEV es motivo de satisfacción, no hay que olvidar que la RFEV es la cuarta del mundo en medallas olímpicas.

Además hemos sido patrocinadores oficiales de numerosas regatas, “Regata de las mil millas”, «Wow Challenge», … Aparte de ser elegidos nuestros relojes para las tripulaciones de numerosas embarcaciones, este año nuestros relojes han sido los seleccionados para la tripulación del Buque Escuela “Juan Sebastián Elcano”

He visto que además de en vuestra tienda online, vendéis en El Corte Inglés. ¿Cómo lo habéis logrado? Quiero decir, con marcas de amplia distribución tipo Grupo Festina, Pontina (una de sus marcas propias), que hayan apostado por vosotros es relevante. ¿Cómo se consigue algo así?

Llevamos más de veinte años como proveedores de El Corte Inglés. Ser proveedor de esta empresa exige una estructura detrás a nivel de servicio posventa y logística muy fuerte, son muy exigentes y esto es bueno para el consumidor y para las marcas. Creo que tuvimos la suerte de encontrar un hueco dentro de la súper extensa oferta que tiene la relojería de El Corte Inglés y hemos conseguido mantenernos con unos resultados muy buenos en ventas y tratando siempre de ofrecer el mejor servicio. Además nuestro objetivo a nivel de distribución es apostar por clientes como el El Corte Inglés, preferimos dirigir a nuestros clientes a la tienda física.







¿Cuál es el modelo más exitoso que tenéis en el catálogo? ¿A qué crees que es debido?

El modelo Vintage Sport en todas sus versiones, quizá sea porque es el modelo que transmite mejor el concepto de nuestra marca; deportivo, adaptado a las tendencias de moda (vintage, retro) con diseño exclusivo y con apoyo publicitario.

¿Quién es el cliente tipo, que compra relojes Neckmarine?

Hombres en un 60% con un estilo de vida moderno, urbano y aficionado a los deportes con un perfil de edad muy amplio; más joven en invierno que en verano. Una parte de nuestros clientes buscan un segundo reloj para el verano y encuentra en Neckmarine el sustituto ideal para su reloj de lujo.

¿Qué te dicen los clientes? ¿Puedes afirmar que aquel que compra un Neckmarine luego repite?

Nos llama la atención que muchos clientes cuando preguntan por el precio de modelos que aparecen en publicidad se sorprenden cuando les decimos el precio, nuestros relojes tienen una excelente relación calidad precio, realmente esta es una de las principales virtudes de nuestra marca. Respecto a tu segunda pregunta te tengo que decir que este debería ser el objetivo de todas las marcas pero evidentemente ¡es muy difícil! ya nos gustaría… Una gran parte vemos que repite y creemos que esto es debido a la calidad de nuestros relojes y al excelente servicio postventa.

¿Qué reloj llevas ahora mismo puesto?

Un modelo que acabamos de lanzar este verano de la serie Marine Sport es sorprendentemente cómodo, lleva una pulsera de caucho suave y flexible, sumergible y con un diseño muy original.

Antes de introducir nuevos modelos nos gusta probarlos, a veces con el objetivo de seguir las tendencias del mercado introduces relojes de gran tamaño y si no consigues que el reloj se integre bien en la muñeca y sea sobre todo cómodo, el reloj no se venderá bien. Normalmente al cliente le gusta ponerse el reloj antes de comprar, la prueba definitiva para decidirse por la compra de un reloj debería ser siempre este último paso.

¿Y tú reloj favorito cuál es? Mejor dime dos, uno vuestro y otro que no.

Mi modelo favorito de NKM es el Vintage Sport en color azul marino.







De otras marcas, el Rolex Daytona con pulsera de caucho o piel. Hablando de otras marcas te comento una curiosidad respecto a la pregunta de muchos conocidos cuando te preguntan sobre las marcas de relojería; siempre digo lo mismo uno debe comprar el reloj que más le guste por diseño, tecnología y en función del tipo de uso que le vaya a dar pero si hay una marca que conserva el valor y lo tiene en cualquier lugar del mundo es esta marca.

El Neckmarine Slim Sport me ha gustado mucho, algo que me ocurre raramente con los relojes de cuarzo. Posee un bonito diseño, una esfera minimalista y legible, caja de acero, tapa roscada. Creo que en cuanto a calidad, es lo que debería ser un reloj. Quizás me falta el cristal de zafiro, aunque entiendo que por 100€, tampoco se puede ofrecer mucho más.

El precio de venta que tiene este reloj no nos permitía margen suficiente como para poder poner un cristal de zafiro, dimos prioridad a la durabilidad del acabado negro sobre la caja y el armys.

Sin embargo, debo decirte también que no acabé de comprender por qué el lumen estaba aplicado solamente a las manecillas de las subesferas. Aquello empañó un poco mi impresión inicial sobre el reloj.

Si es cierto, comparto tu comentario.

Continuando con el Slim Sport, no pude evitar que me sugiriera la estética de los relojes automovilísticos de los 60. De hecho en vuestra web tenéis también algunos elementos gráficos relacionados con el mundo del motor. ¿Es compatible con la vela?

Por supuesto de hecho gran parte de la planificación de nuestra publicidad va dirigida a revistas del sector del automóvil, creemos que el aficionado al motor también es amante del deporte.







Estoy de acuerdo contigo en esa afirmación. Pero hay más piezas muy interesantes en vuestro catálogo. Los Vintage Crono por ejemplo, que se nota que son diseños propios y que aportan algo diferente a la relojería. Cuéntame cómo es el proceso de fabricación. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que lo diseñáis hasta que está en la tienda? ¿Dónde fabricáis?

Bien, voy a tratar de responderte de la manera más breve y no extenderme mucho para no aburrir a los lectores.

Empezamos primero con el diseño básico del reloj en 2D las pautas técnicas para el desarrollo del modelo. Luego las pasamos al diseñador, una vez que tenemos el primer boceto con las medidas deseadas pasamos al desarrollo de la gama colores, selección de agujas, material de pulseras etc… El siguiente paso es el diseño en 3D y la producción de muestras físicas, una vez aprobada la muestra empieza la producción. El proceso completo suele tardar de 4 a 5 meses.

Actualmente los relojes están fabricados en China. La nueva serie que vamos a lanzar estará producida en Suiza.

Repasando otras marcas, la verdad que no he encontrado ninguna que sea algo parecida. ¿Tenéis alguna marca que os inspire?

Nuestro objetivo es precisamente diferenciarnos de la competencia, por supuesto todas nos inspiran de ahí viene la importancia de visitar y exponer en las ferias. Cuantas más ferias se visitan más posibilidades se tiene de acertar en las colecciones, no hay que olvidar que para acertar en las colecciones hay que anticiparse a lo que el público demanda.

Las ferias representan el mejor escaparate para analizar las nuevas tendencias, por eso recientemente hemos expuesto en Basilea 2019.

Una cosa que me llama la atención es que no tengáis ningún reloj mecánico en vuestro catálogo. Supongo que será intencionado.

Hemos tenido anteriormente algunos modelos mecánicos y queremos volver a lanzar nuevos modelos porque creemos que el público va a demandar en el futuro más este tipo de movimientos.

¡Gran noticia! Tomo nota porque espero que pienses en mi a la hora de reseñar uno de esos automáticos. Yendo al extremo opuesto, sois de los pocos en el panorama nacional que contáis con relojes inteligentes. Mucha de la gente con la que hablo me explica que aún no ha llegado el momento de implantar esa tecnología. En cambio vosotros, habéis apostado por ella. ¿Qué tal está funcionando?

Ya sabes que para nosotros será un placer. Esperemos que todo siga según lo previsto y en tengas tu Neckmarine Automatic. Sí, tenemos una serie híbrida que combina un módulo smart con un movimiento analógico tradicional, ofrece un plus de funcionalidad que no puede ofrecer ningún movimiento tradicional de cuarzo o mecánico.

Creemos que esta gama es únicamente una gama más dentro de nuestra colección pero sin más importancia. No pretendemos lanzar ningún modelo totalmente digital smart (full digital display) creemos que sería un error la tecnología que pueden ofrecer las grandes marcas de telefonía no tiene competencia.

En este punto también creemos que smartwatch de precio elevado no tiene sentido porque se quedará obsoleto igual que un smartphone.

En cambio, y pese a que os centráis en el mundo del mar, la máxima resistencia al agua que ofrecéis son de 10ATM o 100m. ¿No os demandan relojes de buceo de 200m?

Hemos tenido una seria sumergible a 500 metros; NK 125 que tenía un precio de venta al público de 279 euros. Estás en lo cierto, sí que nos demandan ese tipo de relojes de buceo. Por este motivo vamos a lanzar la nueva serie “Deep Water” que será Swiss Made.

Llamándoos Swissneck, habéis optado por maquinarias japonesas de Citizen y Seiko. ¿Por qué no alguna suiza como Ronda?

Algunos de nuestros modelos tienen maquinarías suizas como la serie que llevan los integrantes del Equipo Olímpico de Vela, el Neckmarine Xtreme Regatas referencia NN-X1850JO2, con un ISA 8270 de ISASWISS.







En este punto tenemos claro que cuando seleccionamos una maquinaría para un modelo normalmente nos inclinamos por las que tienen una mayor fiabilidad en función del precio. Tratamos de evitar al máximo las incidencias y para nosotros las mejores maquinarías son las que menos problemas ocasionan. En las maquinarias mecánicas intervienen otros muchos factores, como la precisión, el mantenimiento. Seguro que lo sabes tu mejor que yo.

Además de producir relojes y joyas con vuestra marca Neckmarine, sois también proveedores Private Label u OEM para terceros. Me imagino que será una actividad marginal a nivel organizativo, probablemente pequeñas series conmemorativas. ¿Estoy en lo cierto?

Producimos relojes para terceros, destaco por importancia; relojes para la marca de coches Mercedes Benz, Grupo Cortefiel (varias de sus marcas como Pedro del Hierro, Springfield), etc. Nosotros desarrollamos todo el proceso, diseño, packaging, etc. Naturalmente nos encargamos también de proporcionar la cobertura del Servicio Técnico.

Además, sí. También hacemos pequeñas series conmemorativas para empresas.

Viendo vuestra actual imagen de marca, tendría sentido dar el salto a otro tipo de accesorios. Quizás gafas de sol, cinturones, … ¿Lo habéis contemplado?

Nos encantaría producir gafas, pero únicamente si podemos ofrecer algo distinto, nuevos materiales o mejores ópticas. De momento no hemos visto nada que nos atraiga a dar el paso, pero ahí está la idea.

En cuanto a la competencia, incluso centrándonos solamente en España, un sector que conozco bien, el abanico es muy variopinto. Desde micromarcas que esencialmente remarcan productos chinos, y a veces ni eso, hasta relojes que se ensamblan de manera artesanal. ¿Qué consideras que aporta Neckmarine en el mercado?

Como te comentaba anteriormente, la diferenciación con respecto a la competencia, nuestros atributos de marca están basados en base a tres ejes:

– Producto con una excelente relación calidad-precio, diseños innovadores, modernos, deportivos.

– Comunicación muy cuidada basada en la vinculación de la marca con actividades deportivas, patrocinios y con excelente material en el punto de venta.

– Servicio postventa muy cuidado.

Cuéntame algún plan de futuro, que no sea muy conocido, y por supuesto que no sea alto secreto.

Recientemente hemos expuesto en Basilea y estamos desarrollando la distribución a nivel internacional.

¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro mayor éxito?

Fracasos, muchos por desgracia. Pero como siempre se dice, se aprende de los errores. Los que más duelen son los que se hacen con más ilusión, como es el lanzamiento de nuevos modelos. Hace unos años tratamos de introducir un modelo muy deportivo y retro. Integraba una caja súper fina con un cristal curvado. Era muy bonito, pero vimos que el cristal abombado se rompía con gran facilidad. Invertimos mucho tiempo en este modelo y finalmente no pudimos introducirlo.

Como éxito te diría que fue el lanzamiento del modelo Big, lo surgió hace muchos años, ha tenido 3 rediseños y llegamos a retirarlo de la colección, pero lo volvimos a introducir porque los clientes lo seguían pidiendo.

Llevo haciendo esta pregunta unos cuantos años, y todavía no he sacado nada en claro: ¿Qué piensas de futuro de la relojería? ¿Seguiremos llevando reloj, o usaremos sólo el Smartphone? ¿Conquistarán los Smartwatches el mercado?

Pienso que actualmente el panorama está duro pero como está pasando en muchos sectores, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y anticiparse a las nuevas demandas a nivel del consumidor sobre todo en lo referido a la distribución y comunicación. Creo que el público seguirá demandando relojes a gran escala, más como un accesorio de moda y deporte.

El reloj de pulsera tradicional seguirá siendo el accesorio estrella y creo que los smartwathes/híbridos seguirán teniendo recorrido como una gama más dentro de las marcas relojeras. Está claro que las nuevas generaciones de consumidores tienen una menor dependencia del reloj ocasionada por la pérdida de funcionalidad ocasionada por el smartphone.

Una interesante entrevista. Espero que a ti también te lo haya parecido.

Siempre es agradable sentarse con alguien que se preocupa de difundir la relojería española como es tu caso. Así que muchas gracias otra vez por haberte interesado por nuestra empresa.