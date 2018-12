Hace un tiempo que tuve la oportunidad de conversar con Jose Luis González Atienza, fundador de la empresa PILOTVISUAL, distribuidor oficial de las marcas American Optical y Randolph Engineering. Hoy estoy con Juan José Delgado, el óptico responsable de la empresa, y que además está a cargo del taller.







Me encanta tener a un óptico experto como tu delante de mí. Espero que no te moleste que me aproveche de tus conocimientos, Juan José.

Estoy encantado de poder aportar algo de ciencia y óptica. Muchas veces olvidamos que unas gafas de sol, no solamente son estética. También protección y funcionalidad.

No sé si viste el artículo que publiqué hace poco acerca de las American Optical Original Pilot Fashion. Una de las novedades que habéis incorporado al catálogo, ¿verdad?

Claro Javier, un artículo muy interesante. Efectivamente, es algo que reclamábamos al fabricante en USA desde hace tiempo. No hay que olvidar que el sector óptico está muy ligado al de la moda.







Supongo que lo primero que deberías explicarnos, son las diferencias, o si quieres, ventajas e inconvenientes que ofrecen unas lentes orgánicas como las que montan las Original Pilot Fashion, comparadas con las minerales de las Original Pilot.

Una lente orgánica es menos pesada, es decir, resulta es más cómoda de llevar. La lente orgánica deja pasar un 2% menos de luz, o sea que son menos transparentes.

Lo único que tienes que tener más cuidado con ellas, sobre todo a la hora de la limpieza para no rayarlas.

Aunque hablé hace no mucho acerca de los diferentes colores de los cristales, aprovechando que te tengo a ti, me gustaría que nos hicieras una recomendación. Me imagino que los más vendidos son los grises, o los AGX (verdes).

Sin duda el gris TC (True Color -Color Verdadero-). Es el mítico de esta factoría, seguido por el verde, el mismo que monta Ray-Ban y que por tanto impone la tendencia del mercado.

En cuanto a cristales, supongo que mis lectores están al tanto, pero ya que te tengo aquí, la eterna pregunta. ¿Polarizados o sin polarizar?

Mi recomendación son los cristales polarizados. Protegen más y siempre debe prevalecer la protección y la salud ocular ante la estética o comodidad.

Centrémonos en las dos novedades de la temporada. Las gafas Tech, incorporan las nuevas lentes LegendTech. Explore (gris); Active (marrón); Touring (verde oliva) y links (rosa). Están enfocadas a actividades concretas. Las grises para excursionismo y pasos; las marrones para deportes al aire libre; las verdes para conducción y las rosas para golf. Desde tu punto de vista, ¿qué las diferencia de las que montaba AO hasta el momento?

Se adaptan mejor a la vida al aire libre, a los deportes y al tiempo de ocio, así como a diferentes situaciones de luminosidad.

Si nos vamos a las Fashion, salta a la vista la tonalidad degradada. Gris, verde, marrón o azul, aunque también las hay lisas, la espejada y la amarilla. Además de ser preciosas, y darles un toque diferente a las gafas, desde el punto de vista óptico, ¿Qué aportan? ¿Crees que como yo apuntaba, son gafas ideales para invierno o para días nublados?

Sin duda están pensadas para días de invierno ya que dejan pasar más luz que una lente convencional, y por tanto nos permiten una mejor visión cuando no hay demasiada iluminación. La protección es la misma en ambas.

Con respecto a la amarilla, se utiliza para deportes en situación de poca luminosidad, condición nocturna, ya que mitiga el efecto de luz del coche que nos llega de frente.

En cuanto a la protección UV. Explicaba que los rayos UVA y UVB apenas disminuyen en invierno, y un beneficio extra que aportan las gafas de sol, es protegernos ante sus peligrosos efectos, que además son acumulativos. ¿Recomiendas gafas de sol también en invierno? ¿Por qué crees que tan poca gente las usas? ¿Piensas que puede ser debido a la desinformación actual?

Lo recomiendo. En invierno, aunque tengamos la sensación de recibir menos luz, los rayos dañinos están igualmente, es por ello que hay que utilizar una buna lente de sol sí o sí.

Una pregunta que me planteo yo que necesito gafas, y que quizás se hagan muchos lectores. Si llevamos gafas de ver, o de prescripción. ¿Nos protegen también de los UV?

Definitivamente no es más seguro llevar un antireflejante. Aunque estéticamente sea mejor, también deja pasar más luz. Una excelente opción es la lente fotocromática, que se activara para defendernos, cuando perciba rayos dañinos.

Pues creo que esto ha sido todo. Sólo agradecerte tu tiempo, y que hayas compartido con nosotros tu “expertise” óptico.

Gracias a ti por tu profesionalidad en las preguntas, ha sido un verdadero placer.