Continuamos con la iniciativa de regala estilográficas. En esta ocasión, a modo de entrevista, para que sea ella la que nos cuente sus sensaciones de primera mano. ¡Os dejo con Lidia!

Hola Lidia, bienvenida a mi blog, y gracias por concederme la entrevista, es la primera que publico.

Ya sabes que soy una gran seguidora de tu blog así que es un placer por partida doble, que me conviertas en un contenido y encima ¡ser la primera entrevistada!

Pasamos bastante tiempo juntos en el día a día, pero para los que no te conocen, cuéntanos algo acerca de ti. ¿Qué más cosas le gusta a Lidia además de ahora escribir con pluma?

No soy una persona muy interesante, porque soy muy práctica. Pienso con la cabeza. Siempre he sido bastante así.

La gente tiene un concepto de interesante asociado a emocional, pero yo no lo soy en general. Sólo a veces, pero nunca pregunto si resulto o no interesante a los demás.

Se me da bien ordenar a los demás, pero me gusta mi desorden personal, porque yo sé dónde está todo. Mira mi mesa: ¡Es un drama!

Ya de pequeña, era perfeccionista, me gustaba ponerlo todo bonito. Ahora aún lo soy, porque es una actitud que predispone a la gente.

Tengo mucha paciencia, pero antes era muy gruñona. No sé por qué cambié, pero prefiero ser reflexiva y guardar los momentos de crispación para cuando verdaderamente hacen falta. Me gusta enfadarme de vez en cuando.

En cuanto a escritura, sé que escribías con estilográfica hace tiempo. ¿Cuándo dejaste de usarla y por qué?

Recuerdo tener una de pequeña y usar la de un excompañero de trabajo… pero la verdad es que siempre se me acaban cayendo al suelo y la punta no lo resiste. Afortunadamente tengo un nuevo trabajo y en la oficina hay moqueta, ¡así que eso amortigua el golpe!

Después de dejar de escribir con pluma, ¿cuál fue tu instrumento de escritura habitual?

Habitualmente suelo usar bolígrafo negro de tinta líquida pero que no traspase demasiado sobre el papel, sino no hay quien aproveche la doble cara de los folios… Si tengo que elegir uno común me quedo con el Pilot vBall 0.7, pero mis favoritos son los Sign Pen de la misma marca, aunque el trazo a veces resulta demasiado gordo, así que los reservo para cuando me pongo a hacer notas a lo grande

Me resulta curioso, y más en una chica, que tenga preferencia por la escritura en color negro. ¿A qué crees que se debe? ¿Tiene relación con el color de tu ropa de la que prefieres los tonos negros, blancos y grises?

¡Me has pillado! Cualquiera que me conoce sabe que el negro es el color con el que me siento más cómoda, supongo que eso influye. Pero el motivo principal es que siempre he preferido escribir en libreta cuadriculada y habitualmente las líneas son de color azul por lo que me gusta escribir en otro color para que el texto se diferencia más.

¿Cómo fue tu reencuentro con la estilográfica cuando la retomaste? ¿Fue como lo recordabas?

¡Fue mejor! Primero porque fue un regalo (Gracias Guti!), segundo porque dado que ahora es mi propia estilográfica, me estoy acostumbrando a usarla a menudo, taparla y que no se me caiga. Además, ¡desde que sé que puedo poner tintas de colores se abre un mundo de posibilidades!

Cuéntanos qué uso le das ahora a la pluma, si la alternas con bolígrafos, rollers o lápices, y de que depende que elijas uno u otro.

La uso en el trabajo, aún estoy acostumbrándome. Mi trabajo no me exige estar todo el día escribiendo o dibujando, pero sí que me gusta tomar muchas notas sobre papel, así que escribo con frecuencia, aunque tengo muy arraigado el vicio de usar el boli negro. Así que, de momento, los alterno.

Y en el caso de los lápices… nunca uso ya que no me convence que no perdure y que se emborrone con el roce y a no ser que sean portaminas, son de madera y eso tampoco me atrae demasiado.

¿Qué dirías que fue lo que más te gustó de escribir con pluma? ¿Y lo que menos?

Lo que más, que me parece muy interesante tener una pluma recargable y así reducir el gasto innecesario de bolis desechables tipo Bic. Lo que menos, que como aun soy novata, ¡acabo con todos los dedos llenos de tinta!

¿Qué pensaste de mí cuando te expliqué la iniciativa “Regala estilográficas”?

Lo primero que pensé fue por qué. No recuerdo en detalle cómo se desarrolló la conversación después porque sólo el hecho de recibir un regalo me pone muy feliz y me ensimisma, pero sí que recuerdo estar contenta porque era mi primera pluma.

¿Crees que funcionó? Es decir, ¿eres un poco más feliz, o eres capaz de disfrutar más cuando escribes?

Jajajaja a ver, no sé si un poco más feliz, pero cuando la uso sí que me siento más elegante y adulta escribiendo con pluma, hasta que vuelvo a la realidad y observo el diseño de la estilográfica y pienso que no lo proyecta suficientemente lo de la elegancia.

¿Qué es lo que más te gustó de la IXC Urban Boys?

Jajaja es una pluma muy interesante… de color azul, transparente, look juvenil, tiene unas estrellas y un chico, que cuando la vi pensaba que era alguien haciendo parkour, pero ahora que me fijo, es un patinador! la verdad es que así explicado es un poco un cuadro, ¡pero me gusta mucho! Y visitado el enlace que me pasas me he dado cuenta de un detalle que había pasado por alto… “con grip de goma para una mejor sujeción.” ¡Fantasía!

Y ahora que lo has retomado, ¿recomendarías el uso de una pluma estilográfica?

Sí, insisto, me parece interesante la idea de que sea reutilizable, tal vez en un futuro me haga con una que no sea de plástico, algún material biodegradable. Así lo único que usaré que es desechable son los cartuchos de tinta, aunque igual me vuelva la MacGyver eco sostenible y me los acabo fabricando yo y uso tinta de remolacha o de calamar. ¡Hay negocio!

¿Por qué crees que el hábito de escribir con estilográfica va en general a menos? ¿Crees que es porque ya no se escribe tanto en papel como antes? ¿Quizás tenga que ver con que en la escuela no se enseñe a escribir con pluma?

La gente escribe menos sí, pero siempre tienes un boli a mano, por qué no una pluma? Sin duda coincido contigo en que el hecho de que en la escuela desde pequeño te inculquen el uso de un bolígrafo, no ayuda.

¡Uf!! esta es la pregunta más difícil ya te he dicho que no soy una persona muy excepcional… la verdad, me gustan cosas muy normales, si tuviera que destacar algo que me guste… te diría que siempre me ha gustado construir cosas, hacer manualidades… es algo que he aprendido de mi padre que básicamente es capaz de arreglar y construir cualquier cosa! Supongo que de él viene todo, pero me parece muy interesante poder hacer algo, investigar sobre cómo hacerlo, buscar los materiales y la parte de creación desde un punto de vista técnico y artístico, pero dejando de lado siempre la parte creativa, lo mío es más la de ejecución. Y ya te he dicho que soy muy práctica y las cosas funcionales me parecen muy útiles… me siento MacGyver cada vez que me pongo a hacer algo.

Ya para acabar, ¿hay algo más que quieras decirnos?

¡Como lectora del blog sería fantástico que uno de los entrevistados fueras tú Guti!