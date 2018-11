Llevo usando EssentialPIM con más o menos regularidad desde el año 2010. Por aquel entonces era solamente EssentialPIM, Pro o Free. Ahora es EssentialPIM for Windows, y el motivo es que también tenemos EssentialPIM for iOS, y el protagonista de este artículo: EssentialPIM for Android.

Como me pasó con Mozilla Thunderbird, había dejado de utilizarlo en favor del calendario de Android, que al sincronizarse con era muy práctico. El problema es que Google Calendar, como aplicación web, no es nada ligero.







En el trabajo era más fácil, usando Microsoft Outlook y G Suite Sync, podía tener todo sincronizado desde Google G Suite sin necesidad de sufrir su horrendo interfaz y desesperante lentitud. En el teléfono, también con Microsoft Outlook, soy capaz de tener una copia sincronizada. Da igual que mire el PC, el móvil o la web, que lo tengo todo accesible. El problema era para mi vida personal, Outlook me gusta mucho, pero no ser portable es molesto.

Además, después de haber estado insistiendo con la Casio PV-S660, necesitaba poner todo en orden.







La solución volvió a ser Essential PIM o EPIM, no necesitaba la versión de pago, porque Essential PIM Free ya me permitía sincronizar los datos con el teléfono. Y aunque se requiere EssentialPIM Pro para sincronizar directamente con Google, descubrí que no me hacía falta. La razón es que EssentialPIM for Android también gratuito (freemium), sincroniza sin problemas con Google, y como éste, se sincroniza con la versión PC, el ciclo completo estaba cerrado. Ya podía tener mi calendario, contactos y lista de tareas sincronizado en Google, varios PC y en el teléfono.







Realmente la sincronización es un poco extraña, puesto que va por TCP. El teléfono busca dentro de la misma LAN equipos que corren EssentialPIM para PC, y entonces sincroniza automáticamente con ellos. Es raro, pero es sincronización bidireccional y funciona bien. Otras soluciones eran más fáciles, podía pagar por EPIM Pro y entonces directamente sincronizar el PC con Google (y luego éste con el teléfono), o mejor aún podía pagar la suscripción a EPIM Cloud y que entonces todos los dispositivos obtuvieran la información de allí.

Pero la verdad es que no quería pagar nada a Astonsoft. Ya vamos por la versión 8.05 para PC y la 5.5.2 para Android, siguen habiendo ignorado mis sugerencias. Aún lo mueve una pesada base de datos Firebird / Interbase, y aunque sigue escrito en Object Pascal, seguimos sin tener una versión nativa Win64, algo que podrían hacer con Lazarus o el mismo Delphi.